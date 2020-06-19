En İyi Yeşilçam Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Yeşilçam Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Yeşilçam filmleri Türk sinema tarihinde yer etmiş ve Türk film tarihinde başyapıt filmler çıkarmış filmlerden oluşur. Özellikle Yeşilçam filmleri severler ise internet üzerinden bu filmleri araştırmaktadırlar. En iyi Yeşilçam filmleri izlemek isteyenler günümüzde yoğun bir araştırma yapmaktadırlar. Yeşilçam filmleri günümüzde sıklıkla televizyonlarda da yayınlanmaktadır. Peki, en iyi Yeşilçam filmleri nedir? Yeni ve eski en çok izlenen Yeşilçam filmleri listesi nedir? İşte en iyi Yeşilçam filmleri listesini sizler için derledik.
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1
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Yeşilçam filmleri yeri gelir güldürür yeri gelir ağlatan filmlerdir. Özellikle Türk sinema tarihinin en eski filmlerini ve başlangıç filmlerini oluşturan bu filmler Cumhuriyet döneminde çekilen ilk filmler olma özelliğini de taşımaktadır. Yeşilçam filmleri kimi zaman siyah beyaz kimi zaman ise renkli çekilmiştir. Düşük bütçelerle harika filmler üretilmiş olup bu filmler hala hafızalarımızda yer edinmektedir.
2
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Günlük hayatta dahi Yeşilçam filmleri repliklerini kullanmaktayız. Usta oyuncuların hem yönetmen hem de oyuncu olarak da yer aldığı bu filmler en güzel filmlerden oluşmaktadır. Sizler için bu listede en iyi Yeşilçam filmlerini oluşturduk. Bu listede her zaman açıp izleyeceğiniz gibi aralarında izlemedikleriniz mutlaka olacaktır.
3
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Neşeli Günler
Neşeli günler Yeşilçam filmleri arasında başyapıtlar arasında yer almaktadır. 1978 yapımlı bu film başrolünde usta oyuncu Şener Şen, Münir Özkulve Adile Naşit'in olduğu bir Yeşilçam filmidir.
4
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Çiçek Abbas
Çiçek Abbas 1982 yılında çekilmiş olan bir Yeşilçam filmidir. Filmin başrolünde İlyas Salman ve Şener Şen yer almaktadır. Çiçek Abbas en sevilen Yeşilçam filmleri arasında yer almaktadır. Abbas bir minibüs alma hayali ile yola çıkar ve karşısına düzenbaz olan şakir çıkar.
5
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Hababam Sınıfı
Hababam sınıfı Yeşilçam filmleri arasında günümüzde dahi defalarca izlediğimiz bir Yeşilçam filmidir. Hababam sınıfı 1975 yılında yapılmış olan bir filmdir. Filmin defalarca tekrarı çekilmiştir. Filmin yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştır.
6
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Tosun Paşa
Yeşilçam filmlerinin bir diğeri ise Tosun Paşa filmidir. Tosun Paşa filmi başrolünde Kemal Sunal'ın olduğu ve Şener Şen gibi usta oyuncuların da yer aldığı bir filmdir. Yeşil vadi için mücadele eden iki ailenin mücadelesini anlatmaktadır.
7
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Ah Nerede
1975 yapımlı Ah Nerede filmi başrolünde Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun olduğu bir filmdir. Ferit çapkın ve yakışıklı biridir. Çapkınlıklarını anlatan bu film oldukça eğlenceli bir Yeşilçam filmidir.
8
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Kapıcılar Kralı
Kapıcılar Kralı Kemal Sunal'ın ödül aldığı bir yeşil çam filmidir. Usta oyuncunun yer aldığı bu film bir kapıcının ve apartman yöneticisinin mücadelesini anlatmaktadır. Kapıcılar Kralı 1976 yapımlı bir filmdir.
9
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Bizim Aile
1975 yapımlı bir film olan Bizim Aile, aile hayatını anlatan bir filmdir. Oldukça eğlenceli bir Yeşilçam filmi olan Bizim Aile'nin başrollerinde Münir Özkul ve Adile Naşit yer almaktadır.
10
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Züğürt Ağa
Züğürt Ağa ağalık sistemini anlatan bir Yeşilçam filmidir. Filmin yönetmenliğini Nesli Çölgeçen üstlenmiştir. Züğürt Ağa filminin başrolünde Şener Şen yer almaktadır.
11
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Garip
Kemal Sunal filmlerinden biri olan Garip en sevilen Yeşilçam filmleri arasında yer almaktadır. Zengin bir kız çocuğuna babalık eden filmin ana karakteri daha sonra yaşadığı hüzünlü olaylarla karşılaşacaktır. Duygu yüklü bir Yeşilçam filmi olan Garip 1986 yapımlı bir filmdir.
12
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Şabanoğlu Şaban
Başrolünde Kemal Sunal'ın olduğu bu Yeşilçam filmi ana karakterinin Şaban olduğu bir Yeşilçam filmidir. Şabanoğlu Şaban 1977 yılında çekilmiş ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı bir Yeşilçam filmidir.