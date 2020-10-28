En İyi Woody Allen Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Woody Allen Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Woody Allen, 1 Eylül 1935 yılında New York'un Manhattan şehrinde doğdu. Gerçek adı Allen Stewart Konigsberg'tir. Lisedeyken sinemaya ilgi duymaya başladı ve ilk senaryolarını yazmaya başladı. Bu zamana kadar 70'e yakın film çeken Allen, bazı filmlerde de oyuncu ve senarist olarak görev aldı. Sinemaseverler için yeni ve eski en çok izlenen Woody Allen filmlerini derledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Filmlerinde sık sık kadın- erkek ilişkilerini mercek altına alan yönetmen, Hollywood sinemasının en üretken isimlerinden biridir. Aynı zamanda bir yazar olan Woody Allen'ın bu zamana kadar yayımlanmış kitaplarının isimleri şunlardır: Tüysüz, Sırf Anarşi, Yan Etkiler, Eğrisi Doğrusu, Tekrar Çal Sam. Çektiği filmlerin senaryolarını da kendisi yazdı ve genelde aynı oyuncularla çalıştı. Birlikte çalıştığı isimlerin başında Diane Keaton, Alec Baldwin, Mia Farrow ve William Hurt geliyor.
2
Abone Ol
Alice
Yönetmenin diğer filmlerinin aksine dram türünde çekilen film, hayranı olduğu İsveçli yönetmen Ingmar Bergman'a adanmıştır. Alice'in oyuncu kadrosunda Mia Farrow, William Hurt ve Alec Baldwin yer alıyor.
3
Abone Ol
Annie Hall
ABD Ulusal Film Arşivinde yer alan filmin bal rollerini Woody Allen ve Diane Keaton paylaşıyor. Romantik-komedi türünün en orijinal örneklerinden biri olan Annie Hall ''En İyi Özgün Senaryo'' ve ''En İyi Yönetmen'' dalında Oscar ödülü kazandı.
4
Abone Ol
A Rainy Day in New York
''New York'ta Yağmurlu Bir Gün'' Woody Allen imzası taşıyan son film. Manhattan'da çekilen filmde, genç bir çiftin 24 saat içerisinde yaşadıkları anlatılıyor.
5
Abone Ol
Blue Jasmin
2013 yılında gösterime giren filmin baş rol oyuncusu Cate Blanchett filmdeki performansıyla ''En İyi Kadın Oyuncu'' dalında Oscar kazandı. Sınıf çatışmasının işlendiği Blue Jasmin, Woody Allen'ın en sert filmlerinden biri kabul ediliyor.
6
Abone Ol
Kahire'nin Mor Gülü
Cecilia adlı garson bir kız, sürekli sinemaya gider ve hayranı olduğu Tom Baxter'ın filmlerini izler. Bir gün Tom Baxter, beyaz perdeden Cecilia'ya bakar ve filmden çıkarak onun yanına gelir. Woody Allen'ın fantastik ögelerle bezenmiş bu filmi 1985 yılında hem Bafta hem de Akademi ödülüne layık görüldü.
7
Abone Ol
Maç Sayısı
Woody Allen'ın tamamını Amerika dışında çektiği nadir filmlerinden biri olan Maç Sayısı, 2005 yılında gösterime girdi. Akademi ödüllerine aday gösterilen filmin oyuncu kadrosunda Scarlett Johansson, Paul Kaye ve Jonathan Rhys Meyers gibi ünlü isimler yer alıyor.
8
Abone Ol
Mantıksız Adam
Kafası karışık bir felsefe profesörünün öğrencilerinden biriyle yaşadığı ilişkiyi anlatan yapım, 2015 yılında gösterime girdi. Baş rollerini Joacquin Phoneix ve Emma Stone'un paylaştığı filmin Imdb puanı 6.6.
9
Abone Ol
Parayı Al ve Kaç
Woody Allen'ın Mockumentary türünde çektiği ilk filmdir. Virgil Starkwell adlı kurgusal bir karakterin hayatından kesitler sunan filmin prömiyeri 18 Ağustos 1969 tarihinde New York'ta yapıldı.
10
Abone Ol
Paris'te Gece Yarısı
Hayalperest bir adam olan Gil Pender'in (Owen Wilson) Paris'te yaşadığı gerçeküstü maceraları anlatan yapım, Woody Allen'ın en çok izlenen ve beğenilen filmlerinden biri oldu. ABD - İspanya ortak yapımı film,107 milyon dolar hasılat yaptı. Owen Wilson'a eşlik eden oyuncular arasında Rachel McAdams, Michael Sheen ve Marion Cotillard yer alıyor.
11
Abone Ol
Zelig
Woody Allen'ın Mockumentary (Sahte belgesel) türünde çektiği nadir filmlerden biridir. Zelig adlı hayali bir karakteri, sanki gerçek biriymiş gibi aktaran yapım, türünün en başarılı örneklerinden biri kabul ediliyor. Nobel ödüllü yazar Saul Bellow'un da misafir oyuncu olarak yer aldığı film, 1983 yılında gösterime girdi.