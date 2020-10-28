En İyi Woody Allen Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Woody Allen Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Paris'te Gece Yarısı Hayalperest bir adam olan Gil Pender'in (Owen Wilson) Paris'te yaşadığı gerçeküstü maceraları anlatan yapım, Woody Allen'ın en çok izlenen ve beğenilen filmlerinden biri oldu. ABD - İspanya ortak yapımı film,107 milyon dolar hasılat yaptı. Owen Wilson'a eşlik eden oyuncular arasında Rachel McAdams, Michael Sheen ve Marion Cotillard yer alıyor.