En İyi Vampir Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Vampir Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Vampir temalı filmler en çok izlenen filmler arasında yer almaktadır. Özellikle ünlü vampir temalı filmler dünyada IMDb puanı en yüksek filmlerdendir. Vampir temalı filmleri sevenler ise internet üzerinden en iyi vampir filmleri şeklinde araştırma yapmakta ve bu filmleri izlemektedirler. Vampir filmleri yeni ve eski olmak üzere çekilmiştir. Peki, en iyi vampir filmleri nedir? Yeni ve eski en çok izlenen vampir filmleri listesi nedir? İşte en çok izlenen en popüler vampir filmlerini sizler için derledik.
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1
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Vampir temalı filmler kategorisinde pek çok başyapıt olan filmler vardır. Bu filmler özellikle oyuncuları tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında yer almaktadırlar. Vampir filmleri ayrıca IMDb puanı da yüksek olan filmlerdir. En iyi vampir filmleri listesinde pek çok popüler olmuş vampir filmleri yer almaktadır. Kimi zaman korkunç kimi zaman gerilim kimi zamansa da aksiyon temalı olan bu filmler sıklıkla izlenmektedir. Yeni ve eski pek çok izlenen vampir filmleri vardır. Vampir filmleri oldukça eğlenceli filmlerdir. Bu filmleri izlemeyi sevenler için ise vampir temalı olan 10 tane filmi listeledik. Beyaz perdede en sevilen filmler arasında yer alan bu vampir filmlerini sizler de çok seveceksiniz.
2
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Drakula
Vampir filmleri demişken Dracula filminden bahsetmeden olmaz. 1931 yapımlı bu film ünlü Drakula romanından esinlenerek çekilmiş bir vampir filmidir. IMDb puanı 7.5 olan bu film izlenmeye değer bir vampir filmidir.
3
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Drakula'nın Kızı
Drakula filminin devam serisi olarak çekilen vampir filmlerinden olan Drakula'nın kızı 1936 yapımlı bir filmdir. Drakula'nın kızına musallat olan kötülüklerle baş eden kızın maceralarını anlatmaktadır.
4
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Drakula'nın Ölümü
1958 yapımlı Drakula'nın ölümü intikam peşinde olan bir vampirin hikayesini anlatmaktadır. Helsing ve onun düşmanı olan Drakula ile yaşanan mücadeleyi anlatan film 1958 yapımlı bir filmdir.
5
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Hepimiz Vampiriz
Hepimiz vampiriz 1964 yılında çekilmiş olan bir filmdir. Yaşayan ölülerden yayılan virüs insanlığın başına bela olacaktır. Filmin ana kahramanı ise bir vampir avcısı olmaya karar verir ve vampirlerle kıyasıya bir mücadeleye girişir.
6
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Vampirlerin Dansı
1967 yapımlı film olan vampirlerin dansı IMDb puanı 7.3 olan vampir temalı bir filmdir. Vampirlerin dansı profesör ve çırağının vampirlerin eline düşmesini konu edinen bir filmdir. Vampirler profesör ve çırağının başına bela olacaktır.
7
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Açlık
Açlık gelmiş geçmiş en iyi vampir filmleri arasında gösterilmektedir. Miriam ve John karakterlerinin vampirlerle olan mücadelesini konu edinen bu film ölümlerden beslenen iki karakterdir. John için yaşlanmak bir kabusdur. Doktor Sarah Roberts'den bu konuda yardım isteyecektir.
8
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Komşum Bir Vampir
Komşum bir vampir 1985 yılında çekilmiş olan bir filmdir. Bir genç lise öğrencisinin yeni taşınan komşularından şüphelenmesini anlatır. Lise öğrencisi bu konuda büyük mücadeleler verecektir.
9
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Canavar Ekibi
Canavar ekibi 1987 yapımlı olan vampir temalı filmdir. Drakula'nın dünyayı ele geçirme planını anlatan bir filmdir. En iyi sinema filmleri arasında gösterilen Canavar Ekibi 7.2 IMDb puanına sahiptir.
10
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Vampirin Öpücüğü
Boynundan ısırıldıktan sonra kendini bir vampir hisseden adamın hikayesini anlatan vampir öpücüğü eğlenceli bir vampir filmidir. Vampir filmlerinin alışılagelmiş gerilim türünden uzaklaştıran bu film komedi seven izleyicilerin de tercih edip izleyeceği filmler arasında yer almaktadır.
11
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Vampir Avcısı Buffy
Dünyayı bütün vampirlerden kurtarmayı amaçlayan ana karakter Merrick'in vampirlerle olan mücadelesini konu edinen bu film 1992 yapımlı bir filmdir. En sevilen vampir filmleri arasıdna gösterilen bu film IMDb puanı ise 5.6'dır.