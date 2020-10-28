En İyi Türk Savaş Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Türk Savaş Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Türk yapımı savaş filmleri izleyicilerin en sevdiği türlerden birisidir. Günümüze kadar yapılan ve en çok beğenilen 10 savaş filmini sizler için derledik.
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1
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Zamanı dolu dolu geçirmek için yapılabilecek en keyifli ve güzel aktivitelerden birisi de film izlemektir. Film seven kişiler film türlerinden en sevdiklerini aratarak eski ve yeni pek çok farklı türe ulaşabilir. Film severlerin en çok izledikleri türlerden birisi de savaş filmleridir. Savaş filmleri genellikle eski ve yeni döneme göre uyarlanabilir.
2
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Ayla
Film, 2017 yapımı olan ve Kore Savaşı'nda yaşanan gerçekleri oldukça dramatik bir şekilde beyazperdeye taşıyan bir içeriğe sahiptir. 1950 yılında savaş esnasında Süleyman Astsubay küçük bir kızla karşılaşır. 5 yaşında olan Koreli kız yalnız kalmış ve nereye gideceğini bilmemektedir. Ayla ismini verdiği kızı yanına alan astsubay, kısa zamanda Ayla’yı kendi kızı gibi görür. Savaş sonrasında kızı geride bırakmak zorunda kalır tekrar bir araya gelmeye ikisi de söz verirler.
3
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Çanakkale 1915
Osmanlı tebaası Rus Harbi ve Balkan Savaşları derken hem fazlaca toprak kaybetmiş hem de ağır yenilgilere sahip olmuştur. Daha sonrasında ise Çanakkale Savaşı başlar. 2012 yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Yeşim Sezgin yer almaktadır. En iyi Türk yapımı savaş filmlerinden birisi olarak da listeye adını yazdırmaktadır.
4
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Çanakkale Yolun Sonu
Nisan 1915'de Çanakkale'de işgalci güçler istediklerini alamamıştır. Hilal-i Ahmer cemiyeti cepheye destek için uzun bir yola düşer. Fakat savaş oldukça zor ve sert koşullarda geçmektedir. Çanakkale Savaşı'nı konu alan filmde genel direktörlükte Serdar Akar yer alıyor.
5
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Dağ II
Film 2016 yapımı Türk savaş filmidir. Filmde teröristlerin eline düşen ve zor da olsa kurtulmayı başaran Oğuz ve Bekir’in hikayesi anlatılır. Bu iki arkadaş 6 yıl sonra özel bir görev için tekrar bir araya gelirler. Irak'ta bir terör örgütünce kaçırılmış olan gazeteci görevindeki Ceyda’yı kurtarmak da görevlerinden birisidir. Fakat bu defa düşman bir tane değildir.
6
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Deliler Fatih'in Fermanı
2018 yapımı olan filmde yönetmen olarak Osman Kaya yer alıyor. Filmde Fatih Sultan Mehmet’in hüküm sürdüğü dönemlerde karşılaştığı durumlar anlatılmaktadır. Oyuncular arasında ise Erkan Petekkaya, Cem Uçan, İsmail Filiz ve Nur Fettahoğlu gibi isimler yer alıyor.
7
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Kelebeğin Rüyası
2013 yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan yer alıyor. Film, Zonguldak'ta yaşamını sürdüren iki genç şairin hayatını konu alıyor. Cumhuriyet ve modernleşme hareketleri başlamışken bir yandan da savaş yaşanmaktadır. Belediye Başkanı'nın kızı olan Suzan'ın memleketine gelmesiyle iki arkadaşın şiire olan bağlılığı da artar. Fakat o dönemlerin hastalığı olan verem, iki genç arkadaşın da hayatını tehdit etmektedir.
8
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Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
I. Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı’nda pilot olarak görev yapan, başarılı uçuşlar sırasında düşman uçağı düşüren Vecihi Hürkuş’un hayatı filmde anlatılmaktadır. Türk havacılık tarihinde başarılı görevler üstlenen ve önemli isimler arasıdna yer alan pilot Vecihi Hürkuş'un anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı yer alıyor.
9
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Gelibolu
Tolga Örnek’in yönetmen koltuğunda yer aldığı Gelibolu filmi aslında bir belgesel filmidir. Tarih içerisinde önemli sahneleri izleyicilerle paylaşan film, yaşanan dönemlere de ışık tutmaktadır. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’nda zorlanan ve sıkıntılar yaşayan Türk askerlerinin hayatları ele alınmaktadır.
10
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Nefes
Nefes filmi, Türk yapımı savaş filmleri arasında en beğenilen filmdir. Nefes filmi, Güneydoğu'da Irak sınırına yakın bölgede geçer. Bu bölgede komando tugayında yer alan ve belirli bir tepeyi korumakla görevlendirilen 40 askerin hikayesi anlatılmaktadır. Ne ile karşılaşacaklarını bilmeden günlerce Karabal Tepesi’nde bekleyen askerlerin başına gelen saldırılar filmde dramatik olarak aktarılmaktadır.
11
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Türk İşi Dondurma
2019 yapımı bir film olan Türk İşi Dondurma filmi, Çanakkale Savaşı esnasında Avustralya'da bulunan iki Türk'ün verdikleri derin mücadele anlatılmaktadır. Avustralya’da yaşayan iki Türk genci burada dondurma satarak hayatlarını sürdürür. Ülkelerinde savaş çıktığını öğrendiklerinde ise Çanakkale’ye gitmeye karar verir. Yönetmen koltuğunda Can Ulkay’ın oturduğu filmde pek çok usta oyuncu da rol almaktadır.