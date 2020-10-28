En İyi Türk Savaş Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Türk Savaş Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Dağ II Film 2016 yapımı Türk savaş filmidir. Filmde teröristlerin eline düşen ve zor da olsa kurtulmayı başaran Oğuz ve Bekir’in hikayesi anlatılır. Bu iki arkadaş 6 yıl sonra özel bir görev için tekrar bir araya gelirler. Irak'ta bir terör örgütünce kaçırılmış olan gazeteci görevindeki Ceyda’yı kurtarmak da görevlerinden birisidir. Fakat bu defa düşman bir tane değildir.