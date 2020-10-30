En İyi Tolga Çevik Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tolga Çevik Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Başarılı komedyen Türkiye ve yurt dışındaki birçok festivalden ödül kazandı. Bu ödüllerden bazıları şunlardır: Altın Kelebek En iyi Komedyen Ödülü, CMSU En İyi Film ve Yetenek Ödülü ve Avni Dilligil Özel Ödülü. ''Arkadaşım Hoş Geldin'' adlı televizyon programında doğaçlama tiyatro yapan Tolga Çevik, birçok televizyon dizisinde de oynadı. Avrupa Yakasında Sacit karakterini canlandıran komedyenin rol aldığı diğer diziler: Aşk ve Gurur, Esir Şehrin İnsanları, Feride ve Sevinçli Haller.