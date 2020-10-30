En İyi Tolga Çevik Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tolga Çevik Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Ünlü komedyen, 12 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul'da doğdu. Central Missouri State Üniversitesinin tiyatro bölümünde okuyan Tolga Çevik, Kalbin Sesi, Küheylan ve Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyunlarında rol aldı. Oynadığı ilk sinema filmi ise 2001 yılında gösterime giren Vizontele'dir. Sizin için dünden bugüne en çok izlenen Tolga Çevik filmlerini derledik.
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1
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Başarılı komedyen Türkiye ve yurt dışındaki birçok festivalden ödül kazandı. Bu ödüllerden bazıları şunlardır: Altın Kelebek En iyi Komedyen Ödülü, CMSU En İyi Film ve Yetenek Ödülü ve Avni Dilligil Özel Ödülü. ''Arkadaşım Hoş Geldin'' adlı televizyon programında doğaçlama tiyatro yapan Tolga Çevik, birçok televizyon dizisinde de oynadı. Avrupa Yakasında Sacit karakterini canlandıran komedyenin rol aldığı diğer diziler: Aşk ve Gurur, Esir Şehrin İnsanları, Feride ve Sevinçli Haller.
2
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Organize İşler
Tolga Çevik'in ''Süpermen Samet'' olarak karşımıza çıktığı Organize İşler'de oto hırsızlığı yapan bir çetenin yaşadığı trajikomik olaylar anlatılıyor. Zengin kadrosu ve birbirinden komik sahneleriyle ilgi çeken yapım 2005 yılının en çok izlenen filmi oldu.
3
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Sen Kimsin
Prömiyerini 2 Mart 2012 tarihinde yapan filmde Tolga Çevik, Dedektif Tekin karakterini canlandırıyor. Kayıp bir kızı bulmaya çalışan dedektife komşusu İsmail (Köksal Engür) yardım eder. Komedi-suç türündeki filmin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Filmin senaryosunu ise Tolga Çevik kaleme aldı.
4
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Patron Mutlu Son İstiyor
Tolga Çevik'in ''Sinan'' adında bir senaristi canlandırdığı film 2014 yılında gösterime girdi. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Patron Mutlu Son İstiyor'un çekimleri İstanbul ve Kapadokya'da gerçekleşti. Kendisinden mutlu son ile biten bir senaryo yazılması istenen Sinan, daha rahat yazabilmek için Kapadokya'ya gider. Ancak kafasını dinlemek için çıktığı tatilde başına gelmeyen kalmaz. Kıvanç Baruönü'nün yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Erkan Can, Ersin Korkut, yer alıyor.
5
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Sen Benim Her Şeyimsin
2016 yılında gösterime giren Sen Benim Her Şeyimsin, Meksika yapımı ''Çocuk Büyütme Rehberi'' adlı filmden uyarlandı. Sinemaseverlere dramı ve kahkahayı bir arada sunan film, filmlerde figüranlık yapan Sedat (Tolga Çevik) ile kızı Duygu'nun (Tuna Çevik) hikayesini anlatıyor. Tolga Örnek'in yazıp yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Hülya Gülşen Irmak, Cengiz Bozkurt, Tan Çevik ve Melis Birkan da yer alıyor.
6
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Vizontele
Ömer Faruk Sorak ve Yılmaz Erdoğan'ın birlikte yönettiği Vizontele 2001 yılında gösterime girdi. Televizyonun gelmesiyle birlikte bir köye yaşanan değişimleri anlatan film yılın en çok izlenen ve gişe hasılatı yapan filmi oldu. Yan rolde oynayan Tolga Çevik, Siti Ana'nın oğlunu canlandırıyor. Altan Erkekli, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Zeynep Tokuş ve Şafak Sezer'in de rol aldığı filmin Imdb puanı 8.0
7
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Vizontele Tuba
İlk filmden farklı olarak Tarık Akan ve Tuba Ünsal'ın da oynadığı film, 2004 yılında izleyicilerle buluştu. Dram-komedi türündeki film yaklaşık 17 milyon TL gişe hasılatı yaptı.