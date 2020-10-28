MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKültür Sanat En İyi Sylvester Stallone Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Sylvester Stallone Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Sylvester Stallone Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Sylvester Stallone Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Sylvester Stallone Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Sylvester Stallone Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Dünya çapında pek çok ünlü aktör yer almaktadır. O aktörlerden biri de Sylvester Stallone'dir. Ülkemizden de unutulmaz yabancı filmler arasında muhteşem filmlere imza atmış olan Sylvester Stallone en bilindik aktörlerden birisidir. Sylvester Stallone filmlerini seven film severler bu aktörün filmlerini internet üzerinden araştırma yapmaktadırlar. Sylvester Stallone filmleri IMDb puanı yüksek olan filmlerdir. Peki, en iyi Sylvester Stallone filmleri nelerdir? Yeni ve eski en çok izlenen Sylvester Stallone unutulmaz filmleri hangileridir? İşte en çok beğenilen Sylvester Stallone filmleri.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sylvester Stallone 1946 doğumlu olan İtalyan asıllı bir aktördür. Sylvester Stallone Dünya çapında unutulmaz filmlere imza atmıştır. .Dünya çapında tanınan bir aktör olan Sylvester Stallone özellikle çekmiş olduğu Rocky filmi ile bilinmektedir. Sylvester Stallone en iyi erkek oyuncu ödülüne de iki kez aday gösterilmiş bir aktördür. Avrupa'nın en ünlü aktörlerinden biri olan Sylvester Stallone İtalyan asıllı olmasına rağmen Amerika'da çekmiş olduğu filmlerle tanınır. Ülkemizden de Sylvester Stallone filmleri takip edilmekte ve sevilmektedir.

2Rocky
Abone Olgoogle-news

Rocky

Sylvester Stallone filmleri denilince akla ilk gelen filmlerden olan Rocky filmi 1976 yapımlı bir filmdir. Dünya'nın en popüler filmleri arasında yer alan Rocky filmi Sylvester Stallone'nin başrolünde olduğu ve Rocky karakterine can verdiği bir filmdir. Rocky filmi izlenmesi gereken filmler arasındadır.

3Rambo: First Blood
Abone Olgoogle-news

Rambo: First Blood

1982 yapımlı olan bu film Sylvester Stallone filmleri arasında yer almaktadır. IMDb puanı da 7.7 olan bu film en ünlü filmler arasındadır. Filmin yönetmenlik koltuğunda Tedd Kotcheff oturmaktadır.

4Cobra
Abone Olgoogle-news

Cobra

En sevilen Sylvester Stallone filmleri arasında Cobra filmi gelmektedir. Cobra filmi 5.8 IMDb puanına sahip bir filmdir. Aksiyon ve Polisiye türünde çekilmiş en güzel filmler arasında Cobra filmi gelmektedir.

5Rocky 3
Abone Olgoogle-news

Rocky 3

Rocky filminin devam niteliğinde olan filmidir. Rocky 3 filmi 1982 yapımlı bir filmdir. 6.8 IMDb puanına sahip olan bu filmin yönetmenlik koltuğunda yine Sylvester Stallone oturmaktadır. Hırslı karakter Rocky bu filmde de boy göstermeye devam etmiştir.

6The Specialist
Abone Olgoogle-news

The Specialist

1994 yapımlı bu film 5.4 IMDb puanına sahip Sylvester Stallone filmidir. Sylvester Stallone'nin klasik olan aksiyon filmlerinden bir tanesidir. Dönemin en çok sevilen aksiyon filmleri arasında yer almaktadır.

7Cop Land
Abone Olgoogle-news

Cop Land

Sylvester Stallone'nin en ünlü filmleri arasında Cop Land filmi gelmektedir. Cop Land filmi 6.9 IMDb puanı olan bir filmdir. Bu film ülkemizde Güçlüler Bölgesi olarak bilinmektedir. Polisiye ve dram filmlerinden biridir.

8Assasins
Abone Olgoogle-news

Assasins

1995 yapımlı bir Sylvester Stallone filmidir. Assasins filmi bir kiralık katilin maceralarını anlatmaktadır. Filmde aynı zamanda ünlü bir diğer aktör olan Antonio Banderas yer almaktadır. Bu film bir polisiye ve gerilim filmidir.

9Oscar
Abone Olgoogle-news

Oscar

Fantastik bir komedi filmi olan Oscar filmi ülkemizde Kızıma Dokunma adı ile bilinen bir filmdir. Filmin başrolünde Sylvester Stallone yer almaktadır. Dürüst bir iş adamı olmayı hedefleyen bir mafya babasının hayatını konu edinen filmdir.

10D-Tox
Abone Olgoogle-news

D-Tox

Gerilim ve aksiyon türünde çekilmiş bir filmdir. Unutulmaz Sylvester Stallone filmleri arasında yer alır. 2002 yılında beyaz perdeye çıkmış bu film 5.3 IMDb puanı olan bir filmdir.

11Rocky Balboa
Abone Olgoogle-news

Rocky Balboa

Meşhur Rocky filmlerinin devam niteliğinde olan bir filmidir. 2006 yapımlı olan bu film Rocky serisinin en sevilen serileri arasındadır. 7.1 IMDb puanı olan bu film Sylvester Stallone'nin muhteşem oyunculuğu ile keyifle seyredilecek filmlerdendir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi