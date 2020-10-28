En İyi Sylvester Stallone Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Sylvester Stallone Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Sylvester Stallone 1946 doğumlu olan İtalyan asıllı bir aktördür. Sylvester Stallone Dünya çapında unutulmaz filmlere imza atmıştır. .Dünya çapında tanınan bir aktör olan Sylvester Stallone özellikle çekmiş olduğu Rocky filmi ile bilinmektedir. Sylvester Stallone en iyi erkek oyuncu ödülüne de iki kez aday gösterilmiş bir aktördür. Avrupa'nın en ünlü aktörlerinden biri olan Sylvester Stallone İtalyan asıllı olmasına rağmen Amerika'da çekmiş olduğu filmlerle tanınır. Ülkemizden de Sylvester Stallone filmleri takip edilmekte ve sevilmektedir.