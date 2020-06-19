En İyi Shahrukh Khan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Shahrukh Khan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Bollywood filmlerinin dünya üzerinde çok sayıda seyircisi bulunuyor. Bollywood’da en sevilen hatta dünyada en sevilen aktörlerden biri de Shahrukh Khan’dır. En iyi Shahrukh Khan filmleri hangileridir? İşte yeni ve eski en fazla izlenen Shahrukh Khan filmleri listesi ve önerileri.
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1
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Shahrukh Khan, 1965 senesinin 2 Kasım günü Yeni Delhi’de dünyaya gelmiştir. Hem oyuncu hem televizyon sunucusu hem de yapımcıdır. Hint filmlerinin en ünlü olan oyuncularından biridir. Servetiyle dünyanın en zengin olan aktörüdür. Çoğunlukla komedi, aksiyon ve romantik türdeki filmleri ile Bollywood’da 80’den fazla filmde rol almıştır.
2
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Bolywood’u dünyaya tanıtmış olan oyuncudur. Çağımızdaki en büyük fan kitlesine sahip olan aktördür. Diğer aktörlerin arasında Shahrukh Khan’ı farklı yapan ise kendisinin alış olduğu sayısız ödülü, hayran kitlesi, büyük serveti ve Bollywood kast sisteminin dışından sektöre dahil olarak kendini kanıtlamış olmasıdır. Kendisini kanıtlayarak, kitlesini de işlerini de büyüterek sektörde varlığını sürdürmüştür. Türkiye’de kendisi Amir Khan kadar bilinmese de dünyada çok sayıda hayranı bulunmaktadır.
3
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Swades: We, the People
ABD’de yaşamakta olan başarılı bilim insanı Mohan Bhargava, bir işi olması nedeni ile doğmuş olduğu Hint köyüne dönmüştür. Burada ise dadısıyla karşılaşmıştır. Kimsesi olmayan dadısını da ABD’ye götürmek ister ve geçmişine döner.
4
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Dilwale Dulhania Le Jayenge
Raj bir iş ziyareti yapma sebebiyle Avrupa’ya yolculuk etmek zorunda kalacaktır. Burada ise Simran adlı bir kadınla tanışıp, hayatının en güzel olan günlerini geçirmiştir. Birbirlerine aşık olmuşlardır fakat aşlarına bir isim koyamamışlardır. Simran’ın Hindistan’a taşınmasıyla ise evlenmeyi planlamışlardır.
5
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My Name is Khan
Hindistan’da ikamet eden Mandira Khan Müslüman olan ve Asperger sendromuna sahip bir bireydir. Bu hastalığın kendi ülkesinde tedavisi yapılmamaktadır. Hastalıktan kurtulabilmek için yurt dışına gitmesi gerekir. Ülkenin başkanıyla görüşmesi gerekecek ve bu görüşme kolay olmayacaktır.
6
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Kal Ho Naa Ho
Depresif ve içine kapanık biri olan Naina bir gün Aman adında bir erkekle tanışmıştır. Bu noktadan sonra hayatı tamamen değişmiştir. Amanda’nın herkesten gizlemiş olduğu sırrının açığa çıkmasıyla ikisinin de hayatı değişecektir.
7
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Devdas
Ailesiyle çok iyi anlaşmakta olan ve çok iyi şartlarda yaşayan Devdas’ın aşık olduğu bir kız ile evlenmesine ailesi karşı çıkar. Çeşitli nedenlerle Devdas’a bu izni vermedikleri için Devdas tüm kontrolünü kaybeder.
8
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Raees
Akıllı ve zalim olan Bootlegger’in tehdit ettiği ve cesaretini kaybetmesini sağlamaya çalışan polis memurunu anlatan bir filmdir. Fuhuş, alkol, film ve Hint eyaletlerinden biri olan Gujarat’ın eleştirisini yapmaktadır.
9
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Dear Zindagi
Film sektöründe başarıyla çalışmakta olan Kaira isimli genç kız, erkeklerle ilişkilerinde büyük problemler yaşamaktadır. Tesadüfen katılmış olduğu konferans sonrasında aldığı kararla terapiste gider. Hayatında bulunan sorunlar ve eksiklikler bu şekilde ortaya çıkar. Kaira sorunlarıyla ve eksiklikleriyle yüzleşecektir.
10
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Fan
Neredeyse kendisini oynadığı bu filmde, kendisini kıskanan bir fanının kendisini taklit etmektedir. Başta eğlenceli olan bu durum giderek rahatsız edici boyutlara ulaşmıştır.
11
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Chak De! India
Hindistan’ın Pakistan’a karşı yenildiği hokey maçındaki son atışı Kaber Khan yapmaktadır. Maçın sonunda Pakistanlı olan bir genç ile fotoğraflanan Kaber’in maçı sattığı düşünülür ve işinden edilir.
12
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Rab Ne Bana Di Jodi
Surinder bir gün gördüğü eski öğretmeninin kızına aşık olur. Taani hayat dolu, genç fakat nişanlı olan genç bir kızdır. Taani’nin babasının ölüm döşeğinde olmasıyla öğrencisi Surinder’in kızı Taani’yi himaye altına almasını, onunla evlenmesini istemektedir. Taani’nin nişanlısıysa bir kaza geçirerek yanındaki kişilerle birlikte yolda vefat etmiştir.