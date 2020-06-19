En İyi Shahrukh Khan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Shahrukh Khan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Bolywood’u dünyaya tanıtmış olan oyuncudur. Çağımızdaki en büyük fan kitlesine sahip olan aktördür. Diğer aktörlerin arasında Shahrukh Khan’ı farklı yapan ise kendisinin alış olduğu sayısız ödülü, hayran kitlesi, büyük serveti ve Bollywood kast sisteminin dışından sektöre dahil olarak kendini kanıtlamış olmasıdır. Kendisini kanıtlayarak, kitlesini de işlerini de büyüterek sektörde varlığını sürdürmüştür. Türkiye’de kendisi Amir Khan kadar bilinmese de dünyada çok sayıda hayranı bulunmaktadır.