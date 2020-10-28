En İyi Ryan Gosling Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ryan Gosling Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Pek çok filmde kendini çok başarılı bir şekilde göstermiş olan Ryan Gosling filmleri dünyada en çok izlenen filmler arasındadır. Sevilen aktörün filmleri aynı zamanda internette en çok aranan filmlerin başında gelmektedir. Sizin için yeni ve eski en çok izlenen, en iyi Ryan Gosling filmlerini listeledik.
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1
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Kanada asıllı sevilen oyuncu Ryan Thomas Gosling, Yhe Notebook, Cinayet Gecesi gibi filmlerinde göstermiş olduğu iyi oyunculuğuyla akıllarda yer etmiştir. 12 Kasım 1980 senesinde dünyaya gelen Gosling'in annesi sekreter babası ise seyyar satıcıdır. 12 yaşında yer almış olduğu The Mickey Mouse Club dizisinde göstermiş olduğu başarılı performans sayesinde dikkatleri üzerine toplamıştır. O zamandan bu yana çok sayıda ödüle layık görülmüştür.
2
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Aşıklar Şehri
Hayatlarında yön bulmayı hedefleyen Sebastian ve Mia'nın yolları Los Angeles'ta kesişir. İkisi de sanatı çok severler ve çok fazla hayalleri vardır. Birbirleri için kalpleri atan bu iki kişinin güzel aşkını hayat şartları bozmaya başlayacaktır.
3
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Aşk ve Küller
Filmde Derek ve Cindy'nin aşkları anlatılmaktadır. Evliliklerinin büyük bir başarısızlığa uğramasıyla çift hayatlarının bu kötü zamanında, gençlik yıllarını ve birbirlerine aşık oldukları zamanı hatırlarlar. Filmde zıt kavramlar kendisini göstererek sevgi ve nefreti, geçmişi ve geleceği, hayali ve gerçeği karşı karşıya getirir.
4
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Cinayet Gecesi
Filmde son derece zeki, zengin bir mühendis olan Ted, bir gün eşinin kendisini aldattığını fark eder ve onu öldürür. Sonrasında polisi arayarak haber verir. Polis olay yerine gelmesi ile yerde yatan kişinin sevgilisi olduğunu öğrenerek şok olur. Gizemli olaylar silsilesi zamanla ortaya çıkar.
5
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Çılgın Aptal Aşık
Dışarıdan bakıldığı zaman Cal Weaver karakterinin oldukça kusursuz bir hayatı vardır. Mükemmel bir işe ve evliliğe sahip olan Cal, bu güzel rüyadan karısının onu aldatarak ve ayrılmak istediğini öğrenerek uyanır. Artık yalnız olan Cal ona çapkınlıkta yardımcı olacak olan Jacop ile takılmaya başlar. Bir yandan ise çocuklarının ergenlik sorunlarıyla uğraşması gerekmektedir.
6
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İyi Adamlar
Los Angeles'ta 1970 zamanında iki dedektif gizemli bir olayı çözmek için bir araya gelirler. Bu ikili birlikte herkesin peşine düştüğü ve çok önemli bir sırrı saklayan bir kayıp kızı bulmaları gerekir. Ünlü porno yıldızı olan bu kız gizemi bir ölümün çözülmesi için bilgilere sahip olan tek kişidir.
7
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Suç Çetesi
Los Angeles kentini zalim bir kalpazan olan Mickey Cohen kontrol etmektedir. Uyuşturucu, kadın ticareti gibi yasa dışı işler yapan Cohen polisi, politikacıları ve mafyaları arkasına almıştır. Kimsenin ona karşı koymaya cesaret edememesi sebebiyle görevlendirilen Teğmen John O'Mara Cohen'in işlerine çomak sokabilecek midir?
8
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Sürücü
Filmde soygunlara katılmakta olan bir sürücünün yaşamı merkeze alınmıştır. Yasa dışı bir hayat sürdüren sürücü, komşusunun hapishanede yatan eşine yardım etmeyi kabul etmesi ile kendisini Los Angeles şehrindeki en tehlikeli ve belalı adamların hedef listesinde bulur. Öncelikle kendi hayatını sonra komşusunun ve oğlunun hayatını kurtarmak amacı ile yapabileceği en iyi şey araba sürmektir.
9
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The Notebook
Nicholas Sparks'ın The Notebook adlı romanından uyaranmış olan filmin başrolünü Ryan Gosling ve Rachel McAdams paylaşmaktadır. Filmde geçmiş zamanda yaşanılan bir aşk hikayesi anlatılır. 17 yaşındaki bir genç kız olan Allie ile Noah'ın aralarındaki ekonomik ve bir takım sınıfsal farklılıklara rağmen aşkları ve aralarındaki bağ çok kuvvetlidir. Ne yazık ki 2. Dünya Savaşı sebebi ile onları bekleyen bir ayrılık söz konusudur.
10
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Unutulmaz Titanlar
Amerikalı bir futbol antrenörü olan Herman Boone, Amerikan futbol takımına transfer olur. Bu lise futbol takımı ise ırkçı düşüncelere sahip ve kişilik problemleri olan birden fazla oyunculardan oluşmaktadır. Siyahi bir antrenör olan Herman Boone, bu oyuncuların kişilik karmaşalarının köklerine inerek karakterlerini sorgulatmaktadır.
11
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Zirveye Giden Yol
Zirveye Giden Yol filminde Ohio eyaletinde yaşanan başkanlık adaylarının çekişmeleri artık son noktaya gelmektedir. Başkan Mike Morris'in basın sözcülüğünü yapan Stephen Myers Morris'e çok sadık bir şekilde çalışırken, politik bir skandala itildiğini fark eder ve bir karar vermesi gerekmektedir.