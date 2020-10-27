En İyi Özcan Deniz Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Özcan Deniz Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Sevimli tehlikeli Bu defa sadece senaryo ve yönetmenliği ile ön plana çıkan Özcan Deniz, fantastik bir yapım üzerinden dikkatleri üzerine topluyor. Küçük bir çocuk için iken Zarok tarafından kaçırılan Zeliş’in hayatı konu edilmektedir. Bundan pişmanlık duyan Zarok daha sonra Zeliş’i tekrar kaçırır ve ailesine ulaştırmaya çalışır. Ancak bu ikili arasında zamanla bir de aşk ortaya çıkar.