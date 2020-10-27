En İyi Özcan Deniz Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Özcan Deniz Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Sanat dünyasında girdiği pek çok işte başarılı olan Özcan Deniz, şarkıcılığının yanı sıra harika film ve dizilere de imza atmış durumda. İşte en iyi Özcan Deniz filmleri - yeni ve eski en çok izlenen Özcan Deniz filmleri listesi ve önerilerini derledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
90'lı yıllarda şarkıcı olarak önemli bir başarı elde eden Özcan Deniz, daha sonra bunu sinema dünyasına taşıdı. Oyunculukla başlayan kariyerine senaryo ve yönetmenlik üzerinden de devam eden Özcan Deniz, sadece filmleri değil aynı zamanda harika dizileriyle de ön plana çıkıyor.
2
Abone Ol
O Şimdi Asker
Yönetmenliğini Mustafa Altıoklar’ın yaptığı O Şimdi Asker filmi, Özcan Deniz'in de kadroda olduğu yapım içerisinde geliyor. 2003 yapımı olan filmde 98 depremi sonrası bedelli olarak askere gelenlerin bazen dramatik bazense komik hikayeleri gösterilmektedir.
3
Abone Ol
Evim Sensin
Başrollerinde Özcan Deniz ve Fahriye Evcen'in bulunduğu Evim Sensin filmi, aynı zamanda Özcan Deniz'in yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı bir yapım olarak öne çıkıyor. Hayatlarından istediklerini alamayan de Leyla ve İskender'in tesadüfen bir araya gelmesi ile başlayan aşk hikayesi konu edilmektedir.
4
Abone Ol
Ya sonra
Yine Özcan Deniz'in yazdığı ve yönettiği aynı zamanda oynadığı Ya Sonra filmi, döneme damgasını vurmuş kaliteli yapımlardan biridir. 2011 yapımı olan film içerisinde evli olan Adem ve Didem'in evliliklerinin içerisinde yaşanan sorunlar ile beraber meydana gelen olaylar konu edilmektedir. Adem'in eşi Didem’in karşısına çıkan bir erkek üzerinden çiftin hayatı değişecektir.
5
Abone Ol
İkinci şans
2016 yapımı olan ikinci şans filmi Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in başrollerinde oynadı yapımlar arasında geliyor. Yönetmenliğini de Özcan Deniz'in yaptığı filmin konusu matematik öğretmeni Yasemin ile zengin bir adam olan Cemal'in tesadüfen karşılaşması eşliğinde yaşanan komik ve romantik hikayeleri konu edilmektedir.
6
Abone Ol
Mevlana Celaleddin-i Rumi: Aşkın dansı
Yan rolü olmasına rağmen Özcan Deniz'in yer aldığı kaliteli yapımlardan biri olarak Mevlana Celaleddin-i Rumi: Aşkın dansı ön plana çıkıyor. Mevlana Celaleddin'in Sevgi, barış ve huzur üzerinden hayatını anlatan bu film, izlenmeye değer kaliteli yapımlar içerisinde gelmektedir.
7
Abone Ol
Sevimli tehlikeli
Bu defa sadece senaryo ve yönetmenliği ile ön plana çıkan Özcan Deniz, fantastik bir yapım üzerinden dikkatleri üzerine topluyor. Küçük bir çocuk için iken Zarok tarafından kaçırılan Zeliş’in hayatı konu edilmektedir. Bundan pişmanlık duyan Zarok daha sonra Zeliş’i tekrar kaçırır ve ailesine ulaştırmaya çalışır. Ancak bu ikili arasında zamanla bir de aşk ortaya çıkar.
8
Abone Ol
Su ve Ateş
Özcan Deniz'in en özgün filmleri arasında yer alan Su ve Ateş, aynı zamanda yönetmenlik ve senaryo ile oyunculuğunu üstlendiği bir yapımdır. İngilizce dil eğitimi almak için İngiltere'ye giden Yağmur ile burada tanıştı Kemal arasındaki aşk hikayesi anlatılmaktadır.
9
Abone Ol
Öteki taraf
Aslı Enver ve Meryem Uzerli ile çektiği Öteki Taraf filmi, Özcan Deniz'in kaliteli yapımlarından biridir. Gerilim ve dram dolu filmin konusu sevgilisiyle mutlu bir hayat geçiren bir adamın, daha sonra başka bir kadının hayatlarına girmesiyle yaşanan korku dolu anları anlatmaktadır.
10
Abone Ol
Araf
Bir köyde ailesiyle beraber yaşayan 18 yaşındaki genç bir kızın, 38 yaşındaki bir adama aşık olması ile imkansız aşkının peşinden gitmeye çalıştığı konusu ile Araf filmi ön plana çıkıyor. Özcan Deniz'in başrollerinde yer aldığı film, sevilen yapımlardan biridir.
11
Abone Ol
Neredesin Firuze?
Birçok önemli ismin yer aldığı Neredesin Firuze, Özcan Deniz'in en özel filmlerinden biridir. Türk sinemasında çok önemli bir yere sahip olan film, Almanya'dan gelerek şarkıcı olmak isteyen bir adamın, birkaç kişiyle bir araya gelerek bunu başarmak için gösterdikleri dramatik ve komik hikayesi konu ediliyor.