En İyi Nuri Bilge Ceylan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Nuri Bilge Ceylan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Üç Maymun 2008 yapımı film, usta yönetmenin sinema anlayışının değişmeye başladığının işaretlerini veriyor. Diğer filmlerinin aksine çok daha fazla diyalogla ilerleyen filmin oyuncuları arasında Yavuz Bingöl ve Hatice Aslan Kaleli gibi sürpriz isimler de var. Bu filme kadar hikayesini durumlar üzerinden aktaran yönetmen, bu filmdeki hikayeyi bir olay örgüsü üzerinden temellendiriyor.