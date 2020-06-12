En İyi Nuri Bilge Ceylan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Nuri Bilge Ceylan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Türkiye'deki minimal sinemanın en önemli temsilcilerinden olan Nuri Bilge Ceylan 1959 yılında doğdu. Sinemada eserler vermeden önce uzun bir süre profesyonel olarak fotoğrafçılık yaptı. Birçok farklı temayı ele alan sergi açtı. Usta yönetmenin sinemasına ilgi duyanlar için 10 filmi derledik.
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1
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Türk Sineması denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Nuri Bilge Ceylan Altın Portakal ödülünü üç kere kazandı. Bunun dışında toplamda üç filmi Cannes Film Festivalinde ödüle layık görüldü. İlk dönem filmleri çok daha minimal ve az diyaloglu iken, son dönemde çok daha fazla diyalog içeren ve farklı türleri içinde barındıran filmler çekti.
2
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Koza
Nuri Bilge Ceylan'ın ilk film denemesi olan Koza, 20 dakikalık süresiyle aynı zamanda yönetmenin tek kısa metraj filmidir. Filmin oyuncu kadrosunda ise kendi anne babası yer alıyor. İçerisinde herhangi bir diyalog barındırmayan film, Nuri Bilge'nin ilk dönemindeki diğer filmler gibi kapalı bir anlatım tarzına sahiptir.
3
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Kasaba
1997 yılında çekilen Kasaba, yönetmenin ilk uzun metrajlı filmidir. Filmin baş rolünde daha sonra başka projelerde de birlikte çalışacağı Emin Alper yer alıyor. Kasaba hayatından kesitler sunan yapım, dingin bir atmosfere sahip. Filmde ana mekan olarak tarla ve sınıf kullanılmıştır. Çok az diyalog içeren film toplamda 4 filmden oluşuyor.
4
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Mayıs Sıkıntısı
Emin Alper dışında, Muzaffer Özdemir ve Emin Ceylan'ın yer aldığı filmde doğal oyunculuk esas alınmıştır. Mayıs Sıkıntısı birçok yönüyle Nuri Bilge Ceylan'ın hayatından kesitler sunar ve bu nedenle otobiyografik izler taşır. Yıllarca yurt dışında kaldıktan sonra büyüdüğü kasabaya geri dönen yönetmenin gözünden insan - doğa ilişkisi incelenir. Film başta Antalya Film Festivali olmak üzere birçok festivalden ödülle döndü.
5
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Uzak
2002'de çektiği Uzak yönetmenin uluslararası arenada adını duyurduğu ilk film olma özelliğini taşıyor. Kasaba - Şehir çatışmasını Yusuf ve Mahmut karakterleri üzerinden veren film, fotoğraf estetiğinde birçok sahneye sahiptir. Uzak yönetmene ikinci kez Altın Portakal ödülünü getirirken aynı zamanda çok daha fazla sinemasever tarafından bilinmesini sağladı.
6
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İklimler
Nuri Bilge'nin senaryolarını da birlikte yazdığı eşi Fatma Ceylan ile birlikte kamera karşısına geçtiği İklimler, bir aşkın dört mevsimini şiirsel ve metaforik bir dille beyaz perdeye taşıyor. Türkiye - Fransa ortak yapımı olan filmin Imdb puanı 7.2.
7
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Üç Maymun
2008 yapımı film, usta yönetmenin sinema anlayışının değişmeye başladığının işaretlerini veriyor. Diğer filmlerinin aksine çok daha fazla diyalogla ilerleyen filmin oyuncuları arasında Yavuz Bingöl ve Hatice Aslan Kaleli gibi sürpriz isimler de var. Bu filme kadar hikayesini durumlar üzerinden aktaran yönetmen, bu filmdeki hikayeyi bir olay örgüsü üzerinden temellendiriyor.
8
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Bir Zamanlar Anadolu'da
Cannes Film Festivali Büyük Ödülü'ne layık görülen yapım bir cinayet üzerinden taşranın panoramasını sunuyor. Bir savcı, bir doktor bir ceset üçgeninde ilerleyen senaryonun alt metni farklı okumalara açıktır.
9
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Kış Uykusu
Nuri Bilge'nin Anton Çehov'un bir öyküsünden esinlenerek yazdığı Kış Uykusu'nun birçok sahnesi uzun ve edebi diyaloglardan oluşuyor. Haluk Bilginer ve Demet Akbağ'ın başrollerini paylaştığı film kadın - erkek çatışması, yalnızlık ve yabancılaşma gibi evrensel temalara sahip.
10
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Ahlat Ağacı
Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Ahlat Ağacı kitabını yayımlatmak isteyen idealist bir gencin gözünden Türkiye'deki sanat anlayışını analiz ediyor. Filmde aile bağları ve modernizm - gelenek çatışması da ele alınan diğer konular arasında.
11
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Making Of The Wild Pear Tree
Ahlat Ağacı'nın kamera arkası görüntülerinden oluşan 2 saatlik belgesel Nuri Bilge Ceylan sinemasını merak edenlerin mutlaka izlemesi gereken bir çalışmadır.