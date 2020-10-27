En İyi Murat Boz Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Murat Boz Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Hem şarkıcılık konusunda hem de oyunculuk açısından yeteneğini en iyi şekilde gösteren Murat Boz, pek çok önemli sinema filminde rol aldı. İşte en iyi Murat Boz filmleri - yeni ve eski en çok izlenen Murat Boz filmleri listesi ve önerileri derledik.
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1
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Birçok farklı şarkısı ile ön plana çıkan yakışıklı şarkıcı Murat Boz, ayrıca özellikle komedi ve aşk filmleri ile oyunculuk yeteneğini de gözler önüne serdi. Bu doğrultuda hayranlarından da oğlunu not alan Murat Boz, şimdiye kadar birçok farklı filmiyle beyazperdede kendini gösterdi.
2
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Hadi İnşallah
Film Pucca isimli bir karakterin hayatını konu almaktadır. Beraber olduğu sevgilisinden ayrıldıktan sonra Ankara'dan İzmir'e taşınan Pucca, burada iş bulmak için bir televizyon şirketine iş görüşmesine gider. Burada tanıştığı ve ‘pekmez’ lakabını taktığı yakışıklı bir adamı hedefine koyar ve onu elde edip evlenmek için mücadeleye başlar.
3
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Kardeşim Benim
Murat Boz bu filmde Burak Özçivit ve Aslı Enver ile rolleri paylaşıyor. Uzun yıllardır birbirini görmeyen iki kardeşin babasının vefatının ardından, bir amaç altında bir araya gelmesini anlatmaktadır. Beraber bir yolculuğa çıkan ve farklı alanlarda ünlü olan iki kardeş, bu yolculuk esnasında yeniden gerçek kardeşliği hatırlamaya başlayacaktır. Bu arada ayrıca gerçek aşkı bulacak ve birbirlerine güvenmeyi öğreneceklerdir. Murat Boz'un en sevilen filmleri içerisinde geliyor.
4
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Dönerse Senindir
Hayatının aşkını geri kazanmak için mücadeleye başlayan Mehmet'in hikayesinin anlatıldığı film, iki kadın ve bir erkeğin arasında geçmektedir. Komedi aşk filmi olarak öne çıkan dönerse senindir, Murat Boz'un baş rolünde olduğu 2016 yapımları içerisinde yer alıyor. Mutlaka izlenmesi gereken romantik komedi filmleri içerisinde geldiğini söylemek mümkündür.
5
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Kardeşim Benim 2
İlk filmin çok beğenilmesinin ardından ikincisinin çekildiği kardeşim benim 2, yine Burak Özçivit ve Murat Boz'un rol aldığı filmlerden biridir. Yeniden bir yolculuğa çıkmak mecburiyetinde kalan iki kardeş, bambaşka maceralar ile karşı karşıya gelecektir. Bu durum yine babalarının veraseti ile beraber yaşanacak bir durumdur.
6
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Öldür Beni Sevgilim
Birbirini öldürmeye karar veren iki çiftin hikayesinin anlatıldığı Öldür Beni Sevgilim, eğlenceli bir komedi filmidir. Murat Boz ve Seda Bakan’ın başrollerinde olduğu film, evli çiftin 5 yılın sonunda birbirlerinden nefret etmeye başlamasıyla ve bir yanlış anlaşmanın sonucunda gerçekleşen maceraları anlatmaktadır. Yine de birbirine hala çok seven çift çıkacakları bir tatil ile beraber, bu yanlış anlaşmanın üstesinden gelerek tekrar aşık olacaklardır. Eğlenceli bir romantik komedi filmi arayanlar için öldür beni sevgilim başrolde Murat Boz ile ön plana çıkıyor.
7
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Kahraman İkili
Bir animasyon olarak öne çıkan Kahraman İkili, Murat Boz'un seslendirme yaptığı filmlerden biridir. Menülerden hindiyi çıkarmak için bir araya gelen iki ikindinin başından geçen maceralar anlatılmaktadır. Zamanda yolculuk yaparak bunu gerçekleştirmek isteyen 2 hindi, birçok farklı komik olay ile karşı karşıya gelir. Bu olaylardan kurtularak insanların menüsünden bindiği çıkarmaya çalışırlar.
8
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Fırıldak Ailesi
Bir Animasyon filmi olarak daha öne çıkan Fırıldak Ailesi, yine Murat Boz'un bir karaktere can verdiği ve yaptığı seslendirme üzerinden öne çıkıyor. Okeye dördüncü arayan ve halay çekmeyi çok seven bir klasik ailenin, fantastik dolu bir maceraya atılmasını anlatmaktadır. Büyülü bir ormana doğru yapılan yolculuk ile beraber, kahramanlarımız birçok fantastik canavar ve cadılarla karşı karşıya gelerek bunlarla mücadele edecektir. Oldukça eğlenceli ve keyifli bir aile filmi olarak öne çıkan Fırıldak Ailesi, Murat Boz'un da seslendirme yaptığı en güzel animasyonlar içerisinde geliyor.