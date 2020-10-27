En İyi Murat Boz Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Murat Boz Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Fırıldak Ailesi Bir Animasyon filmi olarak daha öne çıkan Fırıldak Ailesi, yine Murat Boz'un bir karaktere can verdiği ve yaptığı seslendirme üzerinden öne çıkıyor. Okeye dördüncü arayan ve halay çekmeyi çok seven bir klasik ailenin, fantastik dolu bir maceraya atılmasını anlatmaktadır. Büyülü bir ormana doğru yapılan yolculuk ile beraber, kahramanlarımız birçok fantastik canavar ve cadılarla karşı karşıya gelerek bunlarla mücadele edecektir. Oldukça eğlenceli ve keyifli bir aile filmi olarak öne çıkan Fırıldak Ailesi, Murat Boz'un da seslendirme yaptığı en güzel animasyonlar içerisinde geliyor.