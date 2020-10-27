En İyi Müjde Ar Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Müjde Ar Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Asiye Nasıl Kurtulur (1986) Drama, komedi, müzikal türündeki film, Vasfi Öngören’in eserinden sinemaya uyarlanmıştır. Kötü bir geçmişe sahip annenin kızı olan Asiye, ahlaklı yaşamak için çok çabalar. Kendisi ne kadar çabalasa da fuhuş dünyası onu içine çeker. Ayakta durabilmek için hayat kadını olur. Sonunda o da sistemin bir parçası olarak hayat evi işletmeye başlar.