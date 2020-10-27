En İyi Müjde Ar Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Müjde Ar Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Müjde Ar, Türk sinemasına damga vurmuş sanatçılardan biridir. Güzelliği ve yeteneğiyle Türk filmlerinin aranan yüzü olmuştur. Özellikle psikolojik ve drama türlerinde filmlerde oynayan güzel oyuncu, komedi filmlerinde de yeteneğini sergilemiştir. Muhteşem performans sergilediği filmleri günümüzde hala izlenmektedir. Müjde Ar’ın akıllarda kalan filmlerini sizler için derledik.
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1
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Müjde Ar (Kamile Suat Ebrem), 1954 İstanbul doğumludur. Sekiz yaşında tiyatroyla sanat hayatına atıldı. 1975’deki Aşk-ı Memnu dizisindeki “Bihter” karakteriyle şöhreti yakaladı. Filmlerde rol aldığı karakterlerle kadın kimliğini ve özgürlüğünü ön plana çıkarmıştır.
2
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Adı Vasfiye (1985)
Ünlü yönetmen Atıf Yılmaz’ın unutulmaz filmlerinden biridir. Vasfiye bölgenin en güzel ve çekici kadınıdır. Bir pavyonda şarkıcılık yapmaktadır. Onun, çocukluk, gençliği ve yetişkinliği dört farklı erkek gözünden anlatılıyor. Her biri kendi açısından olayları anlattığı için hangisinin doğru olduğu bilinmiyor.
3
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Ağır Roman (1997)
Mustafa Altıoklar’ın yönettiği film, aynı adlı romandan sinemaya uyarlanmıştır. Kolera sokağında sıradan bir hayat sürülmektedir. Bu sokağın da kendi iç düzeni vardır. Film bu sokakta yaşayan insanların hayatlarından kesitler sunuyor.
4
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Ah Belinda (1986)
Film komedi, fantastik türündedir. Serap, çok iyi bir tiyatro sanatçısıdır. İşini de çok ciddiye almaktadır. Öyle ki, bir gün rolüne kendini kaptırmışken farklı bir dünyada ve evde uyanır. Artık kendisi evli ve iki çocuk sahibi ev kadınıdır.
5
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Arabesk (1988)
Türk sinema tarihinin en kült ve absürd komedi filmlerindendir. Film, “sevenler kavuşamaz” tezinden yola çıkarak birbirlerini çocukluktan beri seven Müjde ile Şener’in aşk hikâyesini anlatıyor.
6
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Asiye Nasıl Kurtulur (1986)
Drama, komedi, müzikal türündeki film, Vasfi Öngören’in eserinden sinemaya uyarlanmıştır. Kötü bir geçmişe sahip annenin kızı olan Asiye, ahlaklı yaşamak için çok çabalar. Kendisi ne kadar çabalasa da fuhuş dünyası onu içine çeker. Ayakta durabilmek için hayat kadını olur. Sonunda o da sistemin bir parçası olarak hayat evi işletmeye başlar.
7
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Deli Kan (1981)
Dram, romantik türündeki filmde Müjde Ar başrolü, Tarık Akan’la paylaşıyor. Olaylar, Rize’nin bir köyünde geçiyor. Sefer (Tarık Akan), yıllardır Zekiye’ye (Müjde Ar) deliler gibi açıktır. En sonunda onu kaçırmayı kafaya koyar. Zekiye’de Sefer’den hoşlanmakta ama kaba olduğu için onu istemiyor. Sonunda Sefer, Zekiye’yi kaçırır ve olaylar bundan sonra gelişir.
8
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Fahriye Abla (1984)
Ahmet Muhip Dranas’ın aynı adlı şiirinden esinlenerek sinemaya uyarlanmıştır. Müjde Ar’ın müthiş performansı ve cesur sahneleriyle zirve yapmasını sağlamıştır. Fahriye, mahallenin deli dolu, güzel bir kızıdır. Mahallenin delikanlısına âşıktır. Ailesi onu Erzurumlu biriyle evlendirir. Adam bir hafta sonra Fahriye’nin bakire olmadığını söyleyerek, geri getirir. Olaylar bundan sonra baş gösteriyor.
9
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İffet (1982)
Psikolojik, dram, duygusal türündeki film, Yeşilçam’ın en iddialı yapımlarındandır. İffet, babası ve kız kardeşiyle İstanbul’un kenar mahallelerinin birinde yaşamaktadır. Mahallenin delikanlılarından Cemil’e âşıktır. Cemil evlenme vaadiyle onunla ilişkiye girer. İffet hamile kalınca da onu terk edip, zengin bir kadınla evlenir.
10
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Şalvar Davası (1983)
Kartal Tibet’in yönettiği komedi türündeki film, kadın haklarını ön plana çıkarması bakımından önemlidir. Elif, köyün birinde dul bir kadın olarak yaşamaktadır. Köyün ağasının da Elif’de gözü vardır. Elif, kadınların erkekler tarafından ezilmesine, hor görülmesine dayanamaz. Köyün kadınlarını da yanına alarak bir başkaldırı başlatır.
11
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Tosun Paşa (1976)
Müjde Ar, komedi türündeki filmde başrolü Kemal Sunal ile paylaşmıştır. Film, “yeşilvadi” için birbirleriyle husumet içinde olan Tellioğulları ile Seferoğulları arasında geçen olayları ele alıyor. Her iki aile de vadiyi kazanmak için Beylerbeyi Dilaver Bey’in kızı Leyla’nın (Müjde Ar) gönlünü kazanmak için birbirleriyle yarışırlar.