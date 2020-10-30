En İyi Mitoloji Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Mitoloji Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

300 Spartalı Sinema tarihinde en çok izlenmiş mitoloji filmlerinin başında 300 Spartalı geliyor. Frank Miller'ın grafik romanından uyarlanan yapım dünya genelinde yaklaşık 460 milyon dolar hasılat elde etti. M.Ö. 5. yüzyılda Pers - Yunan Savaşını anlatan yapım Setalitte En İyi Görsel Efekt Ödülü ve Satürn En iyi Yönetmen Ödülünü kazandı.