En İyi Mitoloji Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Mitoloji Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Özellikle genç izleyicilerin büyük ilgi gösterdiği mitoloji filmlerinde Antik Yunan ve Roma mitolojisinde yer alan birçok kahraman yer alıyor. 1980'li yıllardan sonra sinema tarihinde senaryosu mitolojik olaylara dayanan onlarca film çekildi. Sinemaseverler için yeni ve eski, en çok izlenen mitoloji filmlerini listeledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Bazı filmlerde mitolojik kahramanların isimleri sembolik olarak kullanılmaktadır. Örneğin, ünlü oyuncu Laurence Fishburne'un Matrix filminde canlandırdığı karakterin adı Morpheus'tur. Morpheus, Yunan mitolojisindeki düşler tanrısının adıdır. Bunun dışında Poseidon, Zeus, Hera, Ares ve Artemis'i anlatan birçok Hollywood filmi çekildi.
2
Abone Ol
Büyük İskender
Makedon Krallığını kuran Büyük İskender'in savaşlarını anlatan filmi Oliver Stone yönetti. Filmde, İskender'in sevgilisi ile yaşadıkları ve hırsı da ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. 2004 yılında gösterime giren geniş kadrosuyla dikkat çekiyor: Filmin oyuncuları: Val Kilmer, Anthony Hopkins, Colin Farrell, Angelina Jolie, Christopher Plummer, Jared Leto.
3
Abone Ol
300 Spartalı
Sinema tarihinde en çok izlenmiş mitoloji filmlerinin başında 300 Spartalı geliyor. Frank Miller'ın grafik romanından uyarlanan yapım dünya genelinde yaklaşık 460 milyon dolar hasılat elde etti. M.Ö. 5. yüzyılda Pers - Yunan Savaşını anlatan yapım Setalitte En İyi Görsel Efekt Ödülü ve Satürn En iyi Yönetmen Ödülünü kazandı.
4
Abone Ol
Clash of the Titans
Yunan mitolojisinde yer altı tanrısı olan Hades ile insanlar arasında geçen savaşı anlatan film 2010 yılında gösterime girdi. Özellikle görsel efektleri ve savaş sahneleriyle hafızalara kazınan filmde Liam Neeson, Sam Worthington ve Ralph Fiennes gibi ünlü isimler oynuyor. Devam fimi Titanların Öfkesi 2012 yılında gösterime girdi.
5
Abone Ol
Gods of Egypt
Başrolde İskoç oyuncu Gerard Butler'ın olduğu Gods of Egypt'de kötülük tanrıları Set ve Horus'a karşı İsis ve Osiris'in mücadelesi anlatılıyor.
6
Abone Ol
Mumya
Yönetmenliğini Stephen Sommers'in üstlendiği Mumya, 1999 yılının en çok izlenen filmi oldu. Dünya çapında yaklaşık 430 milyon dolar hasılat yapan film M.Ö 1290 yılında geçiyor. Rachel Weisz ve Brendan Fraser'in baş rollerini paylaştığı Mumya'nın sonraki yıllarda 3 devam filmi çekildi.
7
Abone Ol
Ölümsüzler
Taş ustası Theseus ile acımasız kral Hyperon'un mücadelesini anlatan Ölümsüzler'in yönetmen koltuğunda Tarsem Singh oturuyor. Film, 50'den fazla ülkede 3d olarak gösterime girdi. Senaryosunu Charley Parlapanides'in yazdığı filmin Imdb puanı 6.0
8
Abone Ol
Pan'ın Labirenti
Film ismini Yunan mitolojisinde doğa tanrısı olan Pan'dan alıyor. II. Dünya savaşını küçük bir kızın gözünden anlatan fantastik film 2007 yılında En İyi Yapım Tasarım'ı Oscar'ını aldı. Filmin yönetmen koltuğunda Benicio Del Toro oturuyor.
9
Abone Ol
The Mummy Returns
Mumya filminin devamı niteliğindeki The Mummy Returns 2001 yılında gösterime girdi. Dünya çapında toplam 440 milyon dolar hasılat elde eden filmin yapımcılığını Sean Daniel ve James Jack üstlendi. Imhotep'in tekrar canlanması ile birlikte başlayan filmde korku ve macera ögeleri başarıyla harmanlanıyor.
10
Abone Ol
Pompeii
Filmin yönetmen koltuğunda Resident Evil serisiyle tanınan Paul W. S. Anderson oturuyor. Vesauivus yanardağının patlamasının ardından Pompei şehrinde yaşanan olayları anlatan filmin oyuncu kadrosunda Carrie Anne Moss, Emily Browning ve Kit Harrington yer alıyor.
11
Abone Ol
Percy Jackson & Olimposlular: Şimşek Hırsızı
Amerikalı yazar Rick Riordian'ın ''Percy Jackson and the Olympians'' kitabından uyarlanan film 2010 yılında gösterime girdi. Filmde Zeus'un şimşeğini arayan Percy'in maceralarla dolu hikayesi anlatılıyor. Uma Thurman'ın Medusa ve Pierce Brosnan'ın Chiron olarak karşımıza çıktığı filmin ikincisi 2013 yılında izleyicilerle buluştu.