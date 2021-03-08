En İyi Kore Dizileri - Yeni Ve Eski Tarihi, Romantik, Komedi, Fantastik Ve Aşk Konulu Güney Kore Dizileri Listesi Ve Önerisi (2021)
Kore dizileri ülkemizde oldukça fazla beğenilen dizilerdir. Özellikle oyuncuları ile ön plana çıkan Kore yapımlı bu diziler en çok izleyici kitlesini ülkemizden yakalamışlardır. Kore dizileri bu kadar fazla beğenilmesinden ötürü ülkemizde bu dizi sektörüne yönelik bir talep bulunmaktadır. Peki, en iyi Kore dizileri hangileridir? Yeni ve eski tarihi romantik komedi diziler hangileridir? İşte, en iyi Kore dizileri listesi.
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1
Kore dizileri Türkiye'de beğenilen yabancı diziler arasına girmiştir. Ülkemizde oldukça popüler olan bu Kore yapımlı diziler, yüksek bütçeler ile çekilmekte ve izleyicinin beğenisine sunulmuştur. Sürükleyici senaryosu bulunan bu diziler 2020 yılının en çok beğenilen yabancı dizileri arasına girmiştir. Hal böyle olunca Kore dizilerinin uyarlaması da ülkemizde yapılmaktadır. Kore dizileri son yıllara damga vurmasını başarmıştır. Usta Koreli oyuncular ile birlikte çekilen bu diziler pek çok sezon çekilmiş ve çekilmeye de devam edilmektedir. Bazı diziler son bulsa da dizilerin sezonları defalarca izlenmektedir. Hal böyle olunca Kore dizilerine yönelik ülkemizde büyük bir talep oluşmaktadır.
2
Cheese In The Trap
2016 yapımlı bu Kore yapımlı dizi 7.5 IMDb puanına sahiptir. İki Koreli üniversite gencinin yaşadığı komik ve aşk dolu bir dizidir. Üniversitenin sıradan bir öğrencisi ve popüler bir öğrencisinin yaşadıklarını anlatır.
3
Doctor Stranger
Doctor Stranger dizisi de yine beğenilen diziler arasına girmiştir. 2014 yapımlı Doctor Stranger dizisi Güney Kore'nin tanımlanmış olan mini dizilerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Aksiyon ve dram yüklü olan bu dizi beğenilen dizilerdendir.
4
City Hunter
8.2 IMDb puanı olan City Hunter da sevilen Kore dizileri arasındadır. Aksiyon ve macera dalında çekilmiş olan bu dizi ülkemiz tarafından da oldukça fazla beğenilen bir dizi olmuştur.
5
Good Doctor
Ülkemizden de en çok beğenilen Kore yapımlı diziler nedir sorusunun cevabı Good Doctor dizisidir. Good doctor 2019 yılında ise Türkiye'de uyarlanmış ve Mucize Doktor şeklinde dizi haline getirilmiştir. Dram ve romantik dalında çekilmiş bir Kore dizisidir.
6
Great Seducer
Great Seducer'de yine beğenilen Kore dizilerinden biridir. 2018 yılında izleyici karşısına çıkmıştır. Great Seducer dram, komedi ve gençlik dizilerinden bir tanesidir.
7
Misty
En sevilen Kore dizileri arasında Misty dizisi gelmektedir. Misty Kore dizisi Aşk konulu olan Kore dizilerinden bir tanesidir. 8.2 IMDb puanına sahip olan bu dizi birbirlerinden artık nefret eden ve yabancı haline dönüşen iki evli çiftin hayatını anlatır.
8
Stranger
Beğenilen Güney Kore yapımlı dizilerin başında da Stranger dizisi gelmektedir. Stranger 8.6 IMDb puanına sahip bir dizidir. Gerilim ve aksiyon alanında çekilmiş en iyi Kore yapımlı dizilerden bir tanesidir. Bundan dolayı Stranger dizisi en çok takip edilen dizilerdendir.
9
The Heirs
2013 senesinde gösterime giren The heirs dizisi izleyicinin beğenisine sunulmuştur. Ülkemizden de en çok takip edilen Kore yapımlı diziler arasındadır. 7.6 IMDb puanına sahip olan bu dizi komedi ve dram türünde çekilmektedir.
10
The K2
The K2 dizisi 2016 yılında gösterime girmiş bir Kore yapımlı dizidir. Netflix platformunda yer alan bu Kore yapımlı dizi oldukça fazla beğenilmektedir. The K2 dizisi aksiyon ve fantastik üzerine yapılmıştır.
11
Woman Of Dignitiy
8.0 IMDb puanına sahip olan bu dizi 2017 senesinde çekilmiş bir dizidir. Aşkın ve sevdiği kişi tarafından ihanete uğrayan kişinin hayatını konu edinmektedir.