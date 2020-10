En İyi Kişisel Gelişim Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kişisel Gelişim Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Umudunu Kaybetme (The Pursuit Of Happyness) 2006 tarihinde vizyona giren ve başrolünü Will Smith'in aldığı filmde, gerçek hayatta yaşanan bir öykü sinemaya uyarlanmıştır. Filmin konusu boşanmış bir baba adayının kendisi ve oğlu için istediği ideal hayatı bulmaya çalışması konu edinmiştir. Kişisel gelişim adına büyük bir motivasyon kaynağına sahip olan filmde, yaşamak için nasıl mücadele edinmesi gerektiği gözler önüne serilmiştir.