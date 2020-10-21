En İyi Kişisel Gelişim Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kişisel Gelişim Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Kişisel gelişim filmleri genel itibariyle herhangi bir kişinin yaşamış olduklarını öykü edinen ya da gerçekçi görünen kurgu senaryolar üzerinden doğmaktadır. Hemen hemen vizyonda yer alan ve kişisel gelişim kategorisinde karşımıza çıkan filmler, psikolojik etkenler altında işlemiş bulgularla yansıtılmaktadır. Bu yüzden neredeyse tür bakımından bu kategoriye ait olan filmler, izleyicisine eğitici veya düşündürücü bir cevap verme ihtiyacında olmaktadır. Kişisel gelişim film türünde izleyiciye vermeye çalışılan motivasyon ve mücadele isteği, karşı tarafa tam anlamıyla geçtiği takdirde başarılı olmuş sayılmaktadır. Bunun haricinde bu film türü izleyiciye verdiği ve amaç edindiği ders kadar, azim, umut, başarı ve daha birçok etkeni kendi içerisinde barındırmaktadır.