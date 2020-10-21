En İyi Kişisel Gelişim Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kişisel Gelişim Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
En iyi Kişisel Gelişim filmleri nelerdir? Kişisel gelişim filmleri genellikle hangi tür üzerinden kategorize edilmektedir? En iyi 10 kişisel gelişim filmi, bu ve benzeri soruların yanıtlarının saklandığı cevapları sizler için derledik.
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1
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Kişisel gelişim filmleri genel itibariyle herhangi bir kişinin yaşamış olduklarını öykü edinen ya da gerçekçi görünen kurgu senaryolar üzerinden doğmaktadır. Hemen hemen vizyonda yer alan ve kişisel gelişim kategorisinde karşımıza çıkan filmler, psikolojik etkenler altında işlemiş bulgularla yansıtılmaktadır. Bu yüzden neredeyse tür bakımından bu kategoriye ait olan filmler, izleyicisine eğitici veya düşündürücü bir cevap verme ihtiyacında olmaktadır. Kişisel gelişim film türünde izleyiciye vermeye çalışılan motivasyon ve mücadele isteği, karşı tarafa tam anlamıyla geçtiği takdirde başarılı olmuş sayılmaktadır. Bunun haricinde bu film türü izleyiciye verdiği ve amaç edindiği ders kadar, azim, umut, başarı ve daha birçok etkeni kendi içerisinde barındırmaktadır.
2
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Akıl Oyunları ( A Beatiful Mind)
2015 yılı itibariyle dünya sinemasında gösterime giren akıl oyunları, şizofreni ve matematik dehası olan bir karakterin etrafında dönmektedir. Bir yandan bedeninin edindiği hastalıkla uğraşırken, bir yandan da sevdiği matematiksel döngüleri bilimle harmanlamaya çalışan ana karakter, insanlarla nasıl iletişim kurulacağını filmde göstermeye çalışmıştır.
3
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Umudunu Kaybetme (The Pursuit Of Happyness)
2006 tarihinde vizyona giren ve başrolünü Will Smith'in aldığı filmde, gerçek hayatta yaşanan bir öykü sinemaya uyarlanmıştır. Filmin konusu boşanmış bir baba adayının kendisi ve oğlu için istediği ideal hayatı bulmaya çalışması konu edinmiştir. Kişisel gelişim adına büyük bir motivasyon kaynağına sahip olan filmde, yaşamak için nasıl mücadele edinmesi gerektiği gözler önüne serilmiştir.
4
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Üç Ahmak (3 Idiot)
2009 tarihinde ilk gösterimi Hindistan'da yapılan ve daha sonraları dünya genelinde önemli rekor izlenme sayıları yakalayan film, Amir Khan gibi önemli bir oyuncu ile çekilmiştir. Üniversite öğrencisi olan üç ayrı öğrencinin yaşadıklarını konu edinen film, zaman zaman güldürdüğü gibi, insana düşündürmeyi de sağlayan bir yapıt haline gelmiştir.
5
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Değişim (The Shift)
Michael Goorjian'ın yönettiği filmde, ana karakter olarak karşımıza çıkan Doktor rolündeki Wayne Dyer, farklı psikolojik semptomlara sahip hastaların hikayelerini bize yansıtmaktadır. Film süresi boyunca tüm izleyicilerine birbirinden farklı tavsiyeler veren doktor, bu durumu hastaları üzerinde de uygulamaya çalışmıştır.
6
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Yenilmez ( Invictus)
Kişisel gelişim filmlerinden biri olan yenilmez, gerçek hayattan esinlenilmiş bir sinema kurgusudur. Morgan Freeman'ın başrolünde olduğu film, Güney Afrika ülkesinde geçmektedir. Nelson Mandela'nın başkan olduğu, siyah ve beyaz nüfusun birbiriyle kaynaştırılmaya çalışıldığı dönemler, filme konu olarak giriş yapmıştır. Barış ve mücadelenin ne denli motivasyon kaynağı yaşattığını kanıtlayan filmlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
7
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Genç Çıraklar (The Internship)
2013 tarihinde gösterime giren film, IMDb puanı 6.3 olarak karşımıza çıkmaktadır. Filmde pazarlama bölümünde çalışan ve değişen teknolojik hayata ayak uydurmakta zorlanan iki adamın hayatı konu edinilmiştir. Daha büyük hayaller peşinden gidip, Google'nın stajerlik başvurusuna katılım göstermek isteyen iki ana karakterin, kendilerinden oldukça küçük bireylerle yaşadıkları mücadeleler gözler önüne serilmiştir.
8
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Can Dostum (Good Will Hunting)
1997 yılında vizyona giren ve oldukça eski bir yapıt olan filmin, IMDb puanı yaklaşık 8.3 olarak belirlenmiştir. Başarı öykülerinden birine sahip olan filmin kurgusu, matematik dehası olan ve MİT'de temizlik görevlisi olarak çalışan bir adamın etrafında dönmektedir. Filmin geneli ana karakter ve bir profesör arasında gidip, gelen bir döngüde dönmekte, başarı ve azmin hikayesini işlemektedir.
9
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Sosyal Ağ (The Social Network)
Sosyal ağ filmi, dünyada büyük bir kullanıcı kitleye sahip olan Facebook'un kurucusu ve arkadaşları etrafında gelişmektedir. 2010 yılında yayınlanan film, Mark Zuckerberg'in 2003'te kız arkadaşından ayrılmasıyla başlayıp, günümüzde son halini alan Facebook'a kadar devam eden bir hikayeye değinmektedir.
10
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Cesur Yürek (Braveheart)
IMDb puanı 8.4 olan ve başrolünü ve yönetmenliğini Mel Gibson'ın üstlendiği filmde, yaşadığı hayal kırıklıklarını gerisinde bırakarak yeniden memleketine dönen bir adamın hikayesi konu edinilmiştir. Kendi topraklarında ilk aşkıyla karşılaştıktan sonra, mücadele ve değişimin kendini bırakmadığı bir uçuruma tekrardan sürüklenen ana karakter, bu kez uçurumdan düşmemek için kendiyle savaşacaktır.
11
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Sistemi Kandır (Hacking Of System)
2014 yılında ilk olarak ABD'de gösterime giren film, belgesel türünde ve kişisel gelişim konusu altında karşımıza çıkmaktadır. Filmin konusunu ise iyi bir hacker olan, sistemin dayatmalarını ve gerçek yüzünü iyi bilen bir karakterin etrafında dönmektedir. Ana karakterin edinmiş olduğu ilke sayesinde, insanlığa karşı doğru söylenmediği ya da gizlendiği bilgiler gün yüzüne çıkartılır.