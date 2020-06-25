En İyi İran Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İran Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

İran filmleri hayatta küçük fakat önemli olan ayrıntıları ve hayatın gerçeklerini konu edinir. Bu sebeple İran filmlerinin izleyicilerinde farklı bir yeri bulunmaktadır. Farklı hayatlardan ziyade gerçek olan sıradan insanların hayatlarını tüm gerçeklikleriyle ortaya koyan filmlerdir. Filmlerde geçen durgunluk gerçek hayattan direk alınmış ve sahnelenmiş gibi görünmektedir. Filmler genel olarak vermek istedikleri mesajları küçük karelere sığdıran İran filmlerinin sevilmesinin en büyük sebebi oluyor. Bazen ciltlerce kitaptan alınacak bilgi, tecrübe çok uzun olmayan İran filmlerinde veriliyor. Yaklaşık olarak 1970’li yıllardan bu yana İran Yeni Dalgasıyla modern sinema anlatımını almıştır. Dünya sinemasına açılan İran filmleri çok sayıda izleyici ile buluşuyor. Birbirinden güzel birçok İran filmi bulunmaktadır.