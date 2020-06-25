En İyi İran Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İran Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Son dönemlerde dram filmleriyle adından söz ettirmeyi başaran İran filmleri tüm dünyaya açılmış filmlerdir. Dram filmleri ile dünya çapında ünlenen ve çok sevilen birçok İran filmi bulunmaktadır. En iyi İran filmleri hangileridir? İşte yeni ve eski en çok izlenen İran filmleri listesi ve önerileri.
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1
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İran filmleri hayatta küçük fakat önemli olan ayrıntıları ve hayatın gerçeklerini konu edinir. Bu sebeple İran filmlerinin izleyicilerinde farklı bir yeri bulunmaktadır. Farklı hayatlardan ziyade gerçek olan sıradan insanların hayatlarını tüm gerçeklikleriyle ortaya koyan filmlerdir. Filmlerde geçen durgunluk gerçek hayattan direk alınmış ve sahnelenmiş gibi görünmektedir. Filmler genel olarak vermek istedikleri mesajları küçük karelere sığdıran İran filmlerinin sevilmesinin en büyük sebebi oluyor. Bazen ciltlerce kitaptan alınacak bilgi, tecrübe çok uzun olmayan İran filmlerinde veriliyor. Yaklaşık olarak 1970’li yıllardan bu yana İran Yeni Dalgasıyla modern sinema anlatımını almıştır. Dünya sinemasına açılan İran filmleri çok sayıda izleyici ile buluşuyor. Birbirinden güzel birçok İran filmi bulunmaktadır.
2
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1- Cennetin Çocukları
Yoksul bir ailenin çocukları olan Ali ve Zehra’nın ayakkabılarını tamir ettirdikten sonra kaybetmeleriyle başlar film. Ailelerini üzmemek için bu durumu onlarda gizlemek isteyen iki kardeşin ellerinde olan bir çift ayakkabıyı birbirleriyle gizlice değiştirerek giymeye çalışırlar.
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2- Bir Ayrılık
Nader’in eşi olan Simin kızlarını alarak birlikte İran’dan ayrılmak ister. Nader alzheimerli olan babasının bu teklifini ret ettiğinde eşine boşanma davası açar. Davasının talebi kabul edilmemiş olan Simin annesinin evine döner ve Nader acil şekilde hizmetli tutmalıdır. Çalışmaya gelen hizmetli de hamiledir.
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3- Hamoun
Ticari bir firmada yöneticilik yapmakta olan Hamoun ve soyut resimler yapan ressam Mahssid birbirlerine aşık olurlar. Evlendiklerinin ardından yıllar sonra Mahsshid Hamoun’dan ayrılmak ister ve başka birisiyle evlenmek istediği öğrenilince işler değişir.
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4- İnek
İnek filmi modern olan İran filmlerinin başlangıcıdır. Tek mal varlığı olan bir ineğe canı gönülden bağlanmış olan Hasan’ın ineği ölür. Hasan’ın hayatında çok büyük yıkıma sebep olacağını düşünmekte olan köylüler Hasan’a ineğinin kaybolduğunu söylerler.
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5- Cennetin Rengi
Kör bir erkek çocuğu olan Mohammed yatılı okulda okur. Yaz tatilinde babası kendisini almalı ve köyüne götürmelidir. Fakat Mohammed’in kör olmasından utanan babası onu istememektedir. Çocuğu okulda bırakmak istemesine okul yönetiminin karşı çıkmasıyla zorla oğlunu köyüne götürür.
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6- Yakın Plan
Hüseyin Sabzian zengin bir kadını kendisini ünlü bir İranlı yönetmen olarak tanıtarak kadının ailesine sızar. Ailesini yeni filminde paralarını alarak oynamaları için ikna edeceği sırada foyası ortaya çıkar. Gerçek ve kurgunun bir araya geldiği güzel bir filmdir.
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7- Elly Hakkında
İran filmleri arasında Oscar almış olan ilk filmdir. Almanya’dan İran’a dönen Ahmed üniversite arkadaşlarıyla Hazar kıyısında üç günlüğüne eğlence düzenler. Anaokulu öğretmeni olan Elly de davetlidir. Fakat Elly ansızın ortadan kaybolur.
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8- Kaplumbağalarda Uçar
Saddam’ın düşmesinin ardından Irak’ta çekilmiş olan ilk filmdir. Berlin Film Festivalinde Barış ödülü alan bir filmdir. Irak – Türkiye sınırında bulunan Kürt mülteci kampındaki çocukların gözünden hayat anlatılıyor.
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9- Serçelerin Şarkısı
Deve kuşu çiftliğinde çalışan Kerim, bir deve kuşunun kaçmasından sonra işini kaybeder. Kerim’in kızı olan Haniye ise işitme engelli olan birdir. Bir kazanın ardından işitme cihazı arızalanır. Fakat babası kazanç elde etmelidir.
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10- Persepolis
Marjane Satrapi’nin hayatını anlatan otobiyografi filmidir. Aynı isme sahip olan çizgi romandan filme uyarlanmıştır. 1970’li yıllardaki İran’ın politik sürecinde aydın bir ailedeki küçük kız olan Marjane’nin gözünden anlatılmaktadır.