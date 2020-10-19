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En İyi İngiliz Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İngiltere Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Dünya çapında ses getiren yapımların başında İngiliz dizileri geliyor. İngilizce aksanı ile oldukça çekici olan İngiliz dizileri farklı konuları ve yetenekli oyuncuları ile göz dolduruyor. Bununla birlikte ABD yapımı dizilerden sıkılanlar içinde en iyi alternatif olarak öne çıkıyorlar. Merak edenler için En iyi İngiliz dizileri -Yeni ve eski en çok izlenen İngiltere dizileri listesi ve önerisi (2020).