En İyi İngiliz Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İngiltere Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Dünya çapında ses getiren yapımların başında İngiliz dizileri geliyor. İngilizce aksanı ile oldukça çekici olan İngiliz dizileri farklı konuları ve yetenekli oyuncuları ile göz dolduruyor. Bununla birlikte ABD yapımı dizilerden sıkılanlar içinde en iyi alternatif olarak öne çıkıyorlar. Merak edenler için En iyi İngiliz dizileri -Yeni ve eski en çok izlenen İngiltere dizileri listesi ve önerisi (2020).
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1
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İngiliz dizileri, farklı atmosferi ile kısa zamanda izleyicileri etkisi altına alıyor. İngilizlerin, dizi yapımında usta olduklarını birbirinden iddialı İngiliz dizileri en güzel şekilde ispatlıyor. Tüm zamanların en yüksek notlarını alan diziler sıralamasında İngiliz dizileri önemli bir pay sahibi. Romantizmden maceraya, tarihten teknolojik devirlere kadar uzanan bu diziler her seferinde şaşırtmaya ve oyunculuk performansları ile hayranlık uyandırmaya devam ediyor.
2
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Black Mirror
İlk olarak 2011 yılında ekranlara gelen dizi, teknolojinin karanlık yönünü vurucu bir biçimde ele alıyor. Yayına girdiği andan itibaren büyük bir ses getiren yapım, her yeni bölümünde farklı oyuncular ile birlikte değişik konular etrafında ilerlemektedir. Mutlaka izlenmesi gereken İngiliz dizileri arasında en üst sıralarda yer alan oldukça etkileyici bir dizi.
3
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Doctor Who
Bilinen en eski İngiliz dizisi Doctor Who, yeni maceralar ile 2005 yılına da damgasını vuran bir dizi. Doctor Who ve arkadaşlarının macera dolu zaman yolculukları dizinin ana konusunu oluşturuyor. Her yeni sezon Doctor karakterinin değişmesine rağmen dizi sürükleyiciliğini her zaman korumayı başarıyor.
4
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Downton Abbey
Downton Abbey, 8.7 İMdb puanı ile diğer İngiliz dizileri kadar iddialı ve popüler olduğunu ortaya koyan bir yapım. Romandan uyarlanan sağlam bir İngiliz draması olarak göz dolduruyor. Dizinin başrollerinde Hugh Bonneville ile Laura Carmichael rol alıyor. İngiliz aristokrat Crawley ailesi ile hizmetkarlarının 20.yy başlarındaki hayatlarının kronolojik hikayesi anlatılıyor.
5
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My Mad Fat Diary
2013 yılında ekranlara gelen dizi, Rae adlı zihinsel problemleri olan genç bir kızın başından geçen ilgi çekici olayları konu ediniyor. Killing Eve'den tanınan oyuncu Jodie Comer, dizinin başrolünde yer alıyor. Dizide Rae, bir psikiyatri enstitüsünde vakit geçirdikten sonra dışarı çıkar, arkadaşları ve ailesi ile iletişim kurmaya çalışır. Ancak arkadaşları hastanede kalmasının farkında değildir ve hayat her zaman yolunda gitmemektedir.
6
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Peaky Blinders
Peaky Blinders, karizmatik İngiliz dizileri denilince ilk akla gelenlerden. 1920'li yıllarda İngiltere'de yaşayan bir aile çetesinin balından geçen olaylar dizide sürükleyici bir kurgu ile ekranlara aktarılıyor. Dizide Birinci Dünya Savaşı yeni bitmiş ve sokaklarda herhangi bir düzen kurulamamıştır. Çeteler ile güçlü ailelerin Devlet kadar sözü geçtiği bir dönemde çete savaşları artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Tarihi dizileri özellikle de dönem dizilerini sevenlerin mutlaka izlemesi gereken bir yapım.
7
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Poldark
Poldark, 18. yüzyılda İngiltere'de geçen ilgi çekici bir İngiliz dizisi. Dizinin başrolünde başarılı ve yetenekli oyuncu Aiden Turner yer alıyor. Dizi, savaştan döndüğünde kaybettiği hayatını tekrar geri kazanmaya çalışan bir kahramanın hikayesini ve başından geçen olayları konu alıyor. Harika müzikleri ve büyüleyici manzaraları ile izlenmesi gereken bir İngiliz yapımı.
8
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Sherlock
Sherlock Holmes, herkes tarafından tanınan ünlü bir dedektif. Keskin zekası ile en zor olaylar örgüsünü bile ustaca çözebilen Holmes, bu dizide modern zamanlara uyarlanan öyküleri ile izleyicileri ekran karşısına çekiyor. Günümüz Londra'sında ve günümüz şartlarındaki davalar ile ilgilenen Holmes, başrol oyuncusu Benedict Cumberbatch'ın başarılı oyunculuğu ile en iddialı İngiliz dizilerinin başında geliyor.
9
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Taboo
Başrollerinde Tom Hardy, David Hayman, Oona Chaplin ve Jonathan Pryce olan dizi 2017 yapımı ve IMDb puanı 8.4 puan olan beğenilen bir İngiliz dizisi. Dizinin başrol karakteri olan James Keziah Delaney'i Tom Hardy canlandırıyor. James Keziah Delaney, babasının bıraktığı gizemli mirası bulmak amacı ile gittiği Afrika'dan on yıl sonra Londra'ya geri döner ve olaylar gelişir.
10
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The Crown
The Crown dizisi İngiliz Kraliyet ailesinin hayatını işleyen Kraliçe II. Elizabeth'i konu alan biyografik bir kurgu ve senaryoya haizdir. İngiltere tarihini araştıranlar, merak edenler için bir başyapıt olarak nitelendiriliyor. Dizide Buckingham Sarayı ile 10 Downing Street'de yaşanan bütün entrikalar etkileyici bir senaryo eşliğinde başarılı oyunculuklarla ekranlara getiriliyor.
11
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Victoria
Tarihi dizi, güçlü bir oyuncu kadrosu ile 2016 yılında ekranlara gelmiştir. Bu etkileyici kadroda Jenna Coleman, Adrian Schiller, Tommy Knight ile Jordan Waller başrolleri paylaşıyorlar. Kraliçe Victoria'nın hayat hikayesinin konu edildiği dizide Kraliçe Victoria'nın yükselişinden tahtına, mahkemesinden Prens Albert ile yaptığı evliliğine kadar erken dönem yaşamı üzerine kurulan özel bir dizi.