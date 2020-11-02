En İyi Hazine Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hazine Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Define Adası (1985) Kasabada yaşayan bir grup çocuk evleri yıkılacağı için çok üzgündürler. Arkadaşlarının evinin tavan arasında toplanmışken bir hazine haritası bulurlar. Bu haritayı takip ederek maceraya doğru yelken açarlar. Bu arada polis kaçağı Fratelli çetesi de onların peşindedir.