En İyi Hazine Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hazine Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kısa yoldan zengin olma birçok insanın hayallerini süslüyor. Kısa yoldan zengin olmanın bir yolu da hazine peşinde koşmaktır. Sinema sektörü de insanların bu hayallerini beyaz perdeye aktarıyor. İzleyende bir define avcılığı hissi uyandıran başarılı yapımlar bulunuyor. En iyi hazine konulu filmleri sizler için derledik.
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1
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Maceraperest insanlar bir haritanın, bir bez parçasının veya bir işaretin peşinden koşmuşlardır. Bu uğurda hayatlar feda edilir, ailelerden ve sevdiklerinden uzak kalınır. Bilinmeyen topraklarda ve zamanlarda tek amaç vardır, var olan hazineyi bulmak…
2
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İyi, Kötü ve Çirkin (1966)
Blondie (iyi-Clint Easwood), Tuco (çirkin-Eli Wallach) ve Melekgöz (kötü-Lee Van Clef) gizli bir yerde saklı hazinenin peşindedirler. Üçü de hazineyi kendisine saklamak istiyor. Melekgöz, ikisini de öldürmek istiyor fakat hazinenin yerini sadece Blondie bilmektedir.
3
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Salak Milyoner (1974)
Saffet (Kemal Sunal), Himmet (Halit Akçatepe), Hayret (Metin Akpınar) ve Gayret (Zeki Alaysa) Kayserili dört kardeştirler. Babaları ölmeden önce İstanbul’da birini bulmalarını ve hazine haritasını istemelerini söyler. Hazineyi tek başına almak isteyen kardeşler birbirlerinden habersiz İstanbul’un yolunu tutarlar. İstasyonda birbirleriyle karşılaşınca hazineyi birlikte aramaya karar verirler.
4
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Indiana Jones (1981)
Serinin ilk filmidir. Dr. Indiana Jones (Harrison Ford), bir üniversite arkeoloji profesörü olmasına rağmen, bütün dünyayı gezip, arkeoloji eserleri toplamasıyla ünlüdür. Bu macerada 10 Emirin sırrını çözecek olan "Ark of The Conenant"'ı bulmaya çalışıyor. Fakat bu defa karşısında Nazi Almanya’sı bulunuyor. Onlar da bu Arkın peşindedirler.
5
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Altın Hazineleri (1948)
Fred (Humphrey Bogart), zengin olma hayaliyle son parasını da piyangoda kaybeder. Meksika’ya giderek arkadaşı Curtin (Tim Holt) ile buluşur. Beraber vakit geçirdikleri araştırmacı Howard (Walter Huston), etraftaki tepelerde hazine saklı olduğunu söyler. İlk başta inanmasalar da kaybedecekleri bir şey yoktur.
6
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Karayip Korsanları (Ölü Adamın Sandığı-2006)
Siyah İncinin Laneti filminin devamıdır. Bu seride Kaptan Jack Sparrow (Johnny Deep), Uçan Hollandalıya bir can borcu vardır. Uçan Hollandalı, borcu tahsil etmek için gelmiştir. Kaptan Jack de bu lanetten kurtulmak için Ölü Adamın Sandığını bulmak zorundadır.
7
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Define Adası (1985)
Kasabada yaşayan bir grup çocuk evleri yıkılacağı için çok üzgündürler. Arkadaşlarının evinin tavan arasında toplanmışken bir hazine haritası bulurlar. Bu haritayı takip ederek maceraya doğru yelken açarlar. Bu arada polis kaçağı Fratelli çetesi de onların peşindedir.
8
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Çılgın Dünya (1963)
Arabanın biri yolda kaza yapar. Çevredekiler yardım için koşarlar. Adam ölmek üzeredir. Yanındakilere “W”’nun altında hazine olduğunu söyler ve ölür. Orada olanlar hazine sözünü duyunca “W”nun ne olduğunu araştırmaya başlarlar. Hazineyi ilk bulmak için birbirleriyle kıyasıya bir yarışa girişirler.
9
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Üç Kral (1999)
Körfez Savaşı bütün hızıyla devam etmektedir. Askerler savaşla meşgulken üç asker tesadüfen Irak ordusunun sakladığı bir hazinenin yerini bulurlar. Savaşı bırakıp, hazinenin peşine düşerler. Filmde bu üç hırslı askeri Mark Wahlberg (Troy Barlow), George Clooney (Archie Gates) ve Ice Cube (Şef Elgin) canlandırıyorlar.
10
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Tanrının Zırhı 2 (Kondor Operasyonu-1991)
Birinci filmin devamı niteliğindedir. Aksiyon, komedi tarzındaki filmde Jackie (Jackie Chan), bir çölde gömülü altınların yerini bulmaya çalışıyor. Bu macerada Jackie’nin başına bin bir türlü belalar geliyor.
11
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Mumya (1999)
Serinin ilk filmidir. Evelyn (Rachel Weiz), bir kütüphanecidir. Mısır yazıtlarında uzmandır. Bir yazıtta İmhotep’in mezarının olduğu yeri keşfeder. Bunun için kardeşi Jonathan (John Hannah) ile Mısır’a gelir. Burada rehber olarak Rick (Brandon Fraiser) ile anlaşırlar. Birlikte mezarı aramak için yola koyulurlar. Ama bu yolculukta yalnız değildirler. Mezarı arayan başkaları da vardır.