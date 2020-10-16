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GeriKültür Sanat En İyi Haluk Bilginer Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Haluk Bilginer Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Haluk Bilginer Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Haluk Bilginer Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Haluk Bilginer Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Haluk Bilginer Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Haluk Bilginer, 5 Haziran 1954 yılında, İzmir'de doğdu. Kariyerine tiyatro ile başlayan aktör, 1996 yılında ''Oyun Atölyesi'' adlı bir tiyatro topluluğu kurdu. Bu yıl Uluslararası Emmy En iyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Haluk Bilginer, birçok sinema filminde ve dizide unutulmaz rollere imza attı. Sizin için, dünden bugüne en çok izlenen Haluk Bilginer dizilerini listeledik.

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Deneyimli aktör ilk kez 1985 yılında ''East Enders'' adlı yabancı bir dizide rol aldı. Sinema kariyeri ise 1986 yılında çekilen Half Moon Street filmi ile başladı.

2Gecenin Öteki Yüzü
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Gecenin Öteki Yüzü

Senaryosunu ''Benim Sinemalarım'' ve ''Parasız Yatılı'' eserleriyle tanınan Füruzan'ın yazdığı dizi, 2001 yılında izleyicilerle buluştu. 3 bölümlük mini dizide, Zuhal Olcay ve Müşfik Kenter gibi yıldız isimler de yer alıyor.

3Eyvah Babam
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Eyvah Babam

Özgürlüğüne düşkün Ece ile kızının her şeyine karışan Sedat karakterinin yaşadıklarını anlatan dizi 2 sezon ve 39 bölüm sürdü. Yıldız Asyalı ve Osman Cavcı'nın da rol aldığı 15 Mart 2000 tarihinde sona erdi. Ancak izleyicilerin yoğun talebi üzerine 1 yıl sonra ''Eyvah Kızım Büyüdü'' adıyla ekranlara geri döndü.

4Ezel
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Ezel

Türk televizyon tarihinin en orijinal senaryolarından birine sahip olan Ezel, usta isimleri bir araya getirdi. Haluk Bilginer'e eşlik eden isimler arasında Tuncel Kurtiz, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere gibi isimler yer alıyor.

5Gülşen Abi
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Gülşen Abi

Durum komedisi türündeki dizide, okurlardan gelen mektupları cevaplandıran bir gazetecinin yaşadıkları mizahi bir dille anlatılıyor. İlk bölümü 3 Ocak 1994 tarihinde yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Uğur Erkır ve Samim Değer oturuyor. 3 sezon süren Gülşen Abi'nin toplam bölüm sayısı 115'tir.

6Karanlıkta Koşanlar
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Karanlıkta Koşanlar

Karanlıkta Koşanlar'ın senaryosunu, roman yazarı Ahmet Ümit ve ünlü oyuncu Uğur Yücel kaleme aldı. Polisiye macera türündeki dizide, bir seri katilin peşine düşen Komiser Nevzat ve yardımcısı Ali'nin yaşadıkları anlatılıyor. Akıcı kurgusu ve orijinal senaryosuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, Kalamış'ta çekildi.

7Sevgili Dünürüm
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Sevgili Dünürüm

Başrollerini Haluk Bilginer ile Sumru Yavrucak'ın paylaştığı Sevgili Dünürüm, sürekli kavga eden Ahmet Bey ile Yıldız Hanım'ın yaşadıkları komik olayları anlatıyor. Hakan Algül tarafından yönetilen dizinin ilk bölümü 19 Ekim 2007'de yayınlandı.

8Sevgili Kızım Büyüdü
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Sevgili Kızım Büyüdü

Eyvah Babam dizisinin devamı niteliğindeki Sevgili Kızım, üç yönetmen tarafından çekildi. 2 sezon süren dizi 11 Kasım 2001 tarihinde ekranlara veda etti.

9Tatlı Hayat
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Tatlı Hayat

Canlandırdığı ''İhsan'' karakteriyle, izleyicileri kendine hayran bırakan Haluk Bilginer, dizideki performansıyla birçok ödüle layık görüldü. The Jefferson adlı Amerikan yapımı dizinin uyarlaması olan yapım 3 sezon sürdü. Oyuncu kadrosunda Türkan Şoray, Çolpan İlhan ve Asuban Dabak'ın yer aldığı Tatlı Hayat, 27 Ocak 2004 tarihinde yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etti.

10Masum
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Masum

Yine bir internet dizisi olan Masum, Bayrak adlı tiyatro oyunundan uyarlanmıştır. Polisiye - suç türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Ali Atay, Bartu Küçükçağlayan, Nur Sürer ve Okan Yalabık yer alıyor.

11Şahsiyet
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Şahsiyet

Onur Saylak'ın yönettiği Şahsiyet dizisi, Haluk Bilginer'in rol aldığı ilk internet dizisidir. Agah Beyoğlu karakterine hayat veren usta aktör, sergilediği performans ile izleyicilerden tam not aldı. Metin Akdülger, Cansu Dere ve Şebnem Bozoklu'nun da rol aldığı filmin senarist koltuğunda ise yazdığı romanlarla bilinen Hakan Günday oturuyor. Dizi, hem yerli hem de yurt dışı festivallerden birçok ödül kazandı. Bu ödüllerin başında ''Altın Kelebek'' ve ''Uluslararası Emmy Ödülleri'' yer alıyor.

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