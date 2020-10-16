En İyi Haluk Bilginer Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Haluk Bilginer Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Eyvah Babam Özgürlüğüne düşkün Ece ile kızının her şeyine karışan Sedat karakterinin yaşadıklarını anlatan dizi 2 sezon ve 39 bölüm sürdü. Yıldız Asyalı ve Osman Cavcı'nın da rol aldığı 15 Mart 2000 tarihinde sona erdi. Ancak izleyicilerin yoğun talebi üzerine 1 yıl sonra ''Eyvah Kızım Büyüdü'' adıyla ekranlara geri döndü.