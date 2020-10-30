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GeriKültür Sanat En İyi Eski Çağ Savaş Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Eski Savaş Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Eski Çağ Savaş Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Eski Savaş Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat
Fotoğraf: iStock

En İyi Eski Çağ Savaş Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Eski Savaş Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Eski çağ filmleri, dönemine göre birçok türe ayrılır. Örneğin cadıları ya da engizisyon mahkemelerini anlatan filmlere Orta Çağ filmleri denir. Yeni Çağ filmleri ise, 15 ve 18. yüzyılları arasında yaşanan tarihi olayları beyaz perdeye taşıyan yapımlardır. Sinemaseverler için geçmişten günümüze en çok izlenen eski çağ savaş filmlerini listeledik.

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1
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Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde eski çağ savaş filmlerine büyük ilgi gösteriliyor. Bu tür yapımlar tarihi konulara ilgi duyanlarla savaş filmi izlemeyi sevenleri ortak paydada buluşturuyor. Ülkemizde ise daha çok Osmanlı tarihini anlatan filmler vizyona girdi. Bu filmlerin başında Fetih: 1453, Deliler: Fatih'in Fermanı ve Osmanlı Subayı geliyor. Yönetmenliğini ünlü aktör Russell Crowe'un yaptığı Son Umut filminin birçok sahnesi de İstanbul'da ve Fethiye'de çekildi.

2Spartaküs
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Spartaküs

4 Oscar ödüllü Spartaküs filminin yönetmen koltuğunda Stanley Kubrick oturuyor. M.Ö 70'li yılları anlatan filmde, Roma İmparatorluğuna karşı büyük bir ayaklanma başlatan Spartaküs'ün öyküsü anlatılıyor.

3Cesur Yürek
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Cesur Yürek

İskoçya'nın İngiltere'ye karşı verdiği bağımsızlık mücadelesini anlatan epik film, dünya genelinde 100 milyon doların üstünde hasılat elde etti. Mel Gibson'un başrolünü ve yönetmenliğini üstlendiği Cesur Yürek, 1996 yılında Altın Küre En İyi Yönetmen ödülünü ve En İyi Film Oscar'ını kazandı.

4First Knight (İlk Şovalye)
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First Knight (İlk Şovalye)

Doksanların unutulmaz filmleri arasında yer alan İlk Şövalye'de Richard Gere, korkusuz bir şövalye olan Lancelot karakterini canlandırıyor. Kral Arthur ile Lancelot'un savaşını anlatan filmin oyuncu kadrosunda Sean Connery ve Julia Ormond da yer alıyor.

5Gladyatör
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Gladyatör

2001 yılında BAFTA En İyi Film ödülünü ve Oscar'ı kazanan Gladyatör, bu zamana kadar en çok izlenen eski çağ savaş filmlerinin başında geliyor. Marcus Aurelius'un Roma hükümdarı olduğu dönemi anlatan filmin yönetmenliğini Ridley Scott üstlendi. Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Oliver Reed ve Connie Nielsen rol aldığı filmin Imdb puanı 8.5

613. Savaşçı
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13. Savaşçı

Antonio Banderas'a ALMA En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü getiren 13. Savaşçı 1999 yılının en çok gişe yapan 10 filminden biri oldu. Michael Crichton ve John McTiernan'ın yönettiği yapımda Oma Sharif ve Diane Venora da oynuyor.

7The Tragedy of Macbeth (Kanlı Saltanat)
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The Tragedy of Macbeth (Kanlı Saltanat)

İngiliz yazar William Shakespeare'nin ''Macheth'' adlı oyunundan sinemaya uyarlanan film The National Board of Review En İyi Film Ödülüne layık görüldü Prömiyerini 20 Aralık 1971 tarihinde yapan filmin yönetmen koltuğunda Roman Polanski oturuyor.

8Fetih: 1453
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Fetih: 1453

Yönetmenliğini Faruk Aksoy'un üstlendiği film yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlendi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u nasıl fethettiğini ayrıntılı bir şekilde anlatan filmin Imdb puanı 6.7.

9Casualties of War (Savaş Günahları)
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Casualties of War (Savaş Günahları)

Daniel Lang'ın romanından sinemaya uyarlanan film, Amerika - Vietnam Savaşında Amerika ordusunun işlediği savaş suçlarını beyaz perdeye taşıyor. 1 Golden Glabe adaylığı bulunan film 1989 yılında vizyona girdi.

10Highlander (İskoçyalı)
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Highlander (İskoçyalı)

''İyi'' ile ''Kötü'' arasındaki savaşın çağlar boyunca devam ettiğini anlatan filmin sonraki yıllarda 3 devam filmi çekildi. Richard Martin ve Dennis Berry tarafından 1992 yılında televizyon dizisine uyarlanan yapım 6 sezon boyunca devam etti. Filmin oyuncu kadrosunda ise Sean Connery ve Christian Lambert gibi ünlü isimler yer alıyor.

11Truva
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Truva

Listenin son sırasında baş Brad Pitt ve Diana Kruger'ın başrollerini paylaştığı Truva yer alıyor. TA Top 250 listesinin 206. sırasında yer alan film, gerçekçi savaş sahneleri ile hafızalara kazındı. Arka planında Helen ile Paris'in aşkını anlatan yapımın yönetmen koltuğunda Alman yönetmen Wolfgang Petersen oturuyor.

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