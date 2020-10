En İyi Eski Çağ Savaş Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Eski Savaş Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Tragedy of Macbeth (Kanlı Saltanat) İngiliz yazar William Shakespeare'nin ''Macheth'' adlı oyunundan sinemaya uyarlanan film The National Board of Review En İyi Film Ödülüne layık görüldü Prömiyerini 20 Aralık 1971 tarihinde yapan filmin yönetmen koltuğunda Roman Polanski oturuyor.