En İyi Eski Çağ Savaş Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Eski Savaş Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde eski çağ savaş filmlerine büyük ilgi gösteriliyor. Bu tür yapımlar tarihi konulara ilgi duyanlarla savaş filmi izlemeyi sevenleri ortak paydada buluşturuyor. Ülkemizde ise daha çok Osmanlı tarihini anlatan filmler vizyona girdi. Bu filmlerin başında Fetih: 1453, Deliler: Fatih'in Fermanı ve Osmanlı Subayı geliyor. Yönetmenliğini ünlü aktör Russell Crowe'un yaptığı Son Umut filminin birçok sahnesi de İstanbul'da ve Fethiye'de çekildi.