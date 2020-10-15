En İyi Doktor Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Doktor Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Televizyon dizileri arasında, doktor temalı dizilerin ayrı bir yer vardır. Dizilerde sağlık ve insani ilişkiler işlendiği için büyük dikkatle takip ediliyorlar. Her ne kadar tıbbi terimler ve vakalar ön planda olsa da izleyiciler kendilerinden bir parça bulabiliyorlar. Doktorlar tarafından da dikkatle takip edilen en iyi doktorlar dizilerini sizler için derledik.
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1
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Doktor dizileri, beğenilerek ve dikkatle izlenen diziler arasındadır. Özellikle acil servis, muayene, ameliyat ve hasta takipleri ayrı önem arz ediyor. Bu tür diziler, gerçek hayatta doktorların ve sağlıkçıların içinde bulunduğu durumu yansıttıkları için sağlık sektörü tarafından da ilgi görüyorlar.
2
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Doktorlar
2006 yılında ekranlara gelen tıbbi drama, aşk dizisi Türk izleyicisi tarafından çok tutuldu. Bunda en büyük etken doktorlar arasındaki aşk ilişkileri ve hasta profillerinin günlük hayatı yansıtmasıdır. Amerikan yapımı Grey’s Anatomy’nin Türk versiyonudur. Dizi, ünlü bir hastanede göreve başlayan bir grup stajyer doktorların başlarına gelen olayları işliyor.
3
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ER (Acil Servis) (1994-2009)
Dizi, Amerikan televizyonlarda en uzun süreli yayınlanan medikal drama dizisidir. Olaylar, Chicago’da bir hastanenin acil servisinde görev yapan doktor ve hemşirelerin etrafında gelişiyor. Acil servise gelen hastalar, insani ilişkiler, doktor ve hemşirelerin birbirleriyle olan ilişkileri drama tadında gözler önüne seriliyor.
4
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Grey’s Anatomy
2005 yılında ABD’de yayın hayatına başlayan dizi, günümüzde hala devam ediyor. Bu güne kadar 64 farklı ödül almış bir dizidir. Dizi, hastanede yeni göreve başlayan stajyer doktorların başlarından geçen olayları işliyor. Diğer doktor dizilerinden ayrı olarak hasta-doktor ilişkisi üzerinde durulmuyor. Doktorlar birer insan olarak ele alınıyor.
5
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House (2004-2012)
Medikal drama türündeki dizi ABD yapımıdır. Dizinin ana karakteri olan Dr. House (Hugh Laurie) New Jersey‘deki Princeton-Plainsboro Eğitim Hastanesi’nde teşhis ekibinin başındadır. Sıra dışı yöntemleriyle birçok hastayı sağlığına kavuştursa da kullandığı yöntemler ve takındığı tavırlar yüzünden hastane yönetimi tarafından hoş karşılanmıyor. Doktor House, hastalarıyla uğraşırken bir yandan da onu hastaneden uzaklaştırmaya çalışan yönetim kurulu başkanıyla uğraşıyor. Doktor House’ın Türk versiyonu Türkiye’de “Hekimoğlu” adıyla televizyonda yayınlanıyor.
6
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Nip/Tuck (2003-2010)
Dizi tüm zamanların en cesur medikal dizilerinden biridir. Üniversiteden arkadaş, fakat birbirleriyle zıt karakterlerde olan Dr. Sean McNamara ve Christian Troy estetik uzmanıdırlar. Görünüşlerinden memnun olmayan kadınları estetikle güzelleşmelerini sağlıyorlar. Dizi cesur, ameliyat sahneleriyle adından sıkça söz ettirmiştir. Dizi, bu iki doktorun hem iş hem de özel hayatlarını gözler önüne seriyor.
7
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Scrubs (2001-2010)
ABD yapımı bir komedi dizisidir. Olaylar Sacret Heart Hastanesinde stajyer doktorlar çevresinde geçiyor. Dizinin kahramanı olan J.D. çoğu zaman zihnindeki anlatımlarla dizi ilerliyor. J.D. okul arkadaşı Elliot ile hastanede stajyer doktor olarak göreve başlar. Bir yandan gönül işleri peşinde koşarken, bir yanda da hastanede kendilerini kabul ettirmek zorundadırlar.
8
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The Good Doctor
2007 yılında izleyicilerle buluşan medikal drama dizisi hala yayındadır. 2013 yılındaki Güney Kore dizisi Good Doctor’un Amerikan uyarlamasıdır. Otizm ve savan sendromu olan genç bir cerrahın üzerine dizi kurgulanmıştır. Shaun Murphy, kendisini çocukluğundan beri tanıyan ve akıl hocalığı yapan Aaron Glassman’ın (Richard Schiff) başkanı olduğu San Jose St. Bonaventure Hastanesi’nde göreve başlıyor. Dizi, Shaun’un gözüyle tıbbi vakalar, hastalar, hayatları, diğer doktorlar, asistanlar ve hastane çalışanlarını ele alıyor. Good Doctor, dizisi ülkemizde “Mucize Doktor” ismiyle dizi olarak yayınlanıyor. Ana tema aynıdır. Genç doktorumuz, hastaneye kabul edilmek istenmez ama, vakalar karşısındaki azimli tutumu ve kendi yöntemiyle çözmesiyle doktorlar arasında yer edinmeye başları.