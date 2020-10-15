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En İyi Doktor Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Doktor Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Televizyon dizileri arasında, doktor temalı dizilerin ayrı bir yer vardır. Dizilerde sağlık ve insani ilişkiler işlendiği için büyük dikkatle takip ediliyorlar. Her ne kadar tıbbi terimler ve vakalar ön planda olsa da izleyiciler kendilerinden bir parça bulabiliyorlar. Doktorlar tarafından da dikkatle takip edilen en iyi doktorlar dizilerini sizler için derledik.