En İyi Dinozor Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dinozor Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Jurassic World 2 Yaşanan felaketten sonra dinozorların yok olmak üzere olduğunu öğrenen kahramanlar, tekrar parka doğru yolculuğa çıkar. Ancak bu defa yalnız değillerdir be askeri bir araştırma ekibi gizli bir çalışma yürütüyordur. Bu çalışma ile beraber dinozorların DNA ‘sı gerçek dünyaya doğru yola çıkmak üzeredir. Bu da kahramanları gerçek dünya içerisinde dinozorlar ile mücadele etmeye ve daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmaya iter.