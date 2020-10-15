En İyi Dinozor Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dinozor Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Beyazperdeye çekilen ilk filmlerden günümüze kadar sayısız dinozor filmi çekildi. Özellikle insanların her zaman ilgisini çeken tarihi hayvanlar olarak öne çıkan dinozorlar, pek çok macera ve aksiyon gerilim filmlerinde ön plana çıktı. İşte yeni ve eski en çok izlenen dinozor filmleri listesi ve önerisi.
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1
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Daha çok felaket filmlerinde kullanılan dinozorlar, özellikle bazı filmler ile kült haline gelmiş seçenekler sunuyor. Fantastik ve bilim kurgunun bir araya geldi filmler, özellikle Hollywood üzerinden dünya çapında önemli bir kitle yakalamış durumda. Böylece günümüzde hala dinozor filmleri etkisini kaybetmeden yeni çekimlerle beyazperdeye uyarlanmaya devam ediyor.
2
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Jurassic Park
1993 yapımı efsane kült filmi olan Jurassic Park, muhteşem görsel efektlerle dinozorları ilk defa gözler önüne seren yapımlardan biridir. Yönetmenliğini ise Steven Spielberg'in yaptığı bu muhteşem film, milyonlarca yıl öncesinden gelen bir kalıntı ile dinozorların yer atılmasının ardından, onların tutulduğu bir parkta yaşanan maceraları konu alıyor. Dinozorların bölgeden kaçması ile beraber park içerisindeki kahramanları büyük bir mücadele beklemektedir.
3
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100 million BC
Oldukça etkileyici ve kaliteli bir animasyon olarak öne çıkan 100 Million BC, M.Ö. 100 milyon yıl kadar eski döneme giderek dinozorların hayat hikayesini ve yaşantılarını konu alan film, üç boyutlu olarak etkileyici bir görsel ortaya çıkarıyor. Mutlaka izlenmesi gereken kaliteli yapımlar içerisinde yer almaktadır.
4
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Jurassic Park - Kayıp Dünya
İlk filmin ardından bir araştırma ekibi yeniden Jurassic Park'a doğru yolculuğa çıkar. Ancak ekip dinozorların yok edilmediğini ve hala yaşadığını görür. Bu defa insanlar ile daha vahşi ve güçlü dinozorlar karşı karşıya gelir. Aynı zamanda buraya gelen askeri bir ekibin farklı bir amacı vardır. Eğer bu amaç gerçeği dönüşürse dinozorlar gerçek dünyaya doğru hareket edecektir.
5
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Jurassic Park 3
İlk filmde yer alan başrol oyuncusunun da yer aldığı Jurassic Park 3, bir araştırma ekibinin ondan yardım istemesiyle başlar. Tamamen masumane bir şekilde bölgeye ulaşım gerçekleştiren ekip, bambaşka bir tehlikeyle karşı karşıya gelirler. Bu tehlikeden kurtulabilmek için ise büyük bir mücadeleye girişmek zorunda kalacaklardır.
6
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Buz Devri 4
4 farklı serisi ile Buz Devri dünyanın en sevilen animasyon filmleri içerisinde yer almaktadır. Bir mamut ve kaplan ile Bir rakunun eğlenceli hikayesini anlatan Buz Devri 4, bu defa kahramanlarımızın dinozorlar çağına girmesini anlatmaktadır. Buzulların parçalanması ve erimesi üzerinden dinozorların yaşadığı yerin ortaya çıkması ile beraber, kahramanlarımız bambaşka bir maceraya atılacaktır. Aynı zamanda aile kuracak olan kahramanlarımız, yepyeni canlılarla karşılaşma fırsatını elde edecektir.
7
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Jurassic World
22 yıl sonra yeniden Jurassic Parkı canlandırmak isteyen zengin bir işadamı, çok büyük bir hata yapmak üzeredir. Çünkü araştırma ekibi tam olarak dinozor olmayan ve başka hayvanların özelliklerini almış bir katil dinozor yaratırlar. Yeni adı Jurassic World olan bu Park katil dinozorun kaçmasıyla bir anda kaosa dönüşür. Bu dün dinozor yakalamak için bölgede görev yapan ve dinozorlarla anlaşan Owen isimli karakter devreye girecektir.
8
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Jurassic World 2
Yaşanan felaketten sonra dinozorların yok olmak üzere olduğunu öğrenen kahramanlar, tekrar parka doğru yolculuğa çıkar. Ancak bu defa yalnız değillerdir be askeri bir araştırma ekibi gizli bir çalışma yürütüyordur. Bu çalışma ile beraber dinozorların DNA ‘sı gerçek dünyaya doğru yola çıkmak üzeredir. Bu da kahramanları gerçek dünya içerisinde dinozorlar ile mücadele etmeye ve daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmaya iter.