En İyi Dc Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dc Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Marvel’ın ardından bütün dünyada en fazla bilinen ve en fazla takip edilen, sevilen çizgi roman yayıncısı DC Comics’dir. DC Entertainment bir Warner Bros.’ın bir alt kuruluşudur. Marvel son on yılda sinemaya aktarmış oldukları tüm filmler çok izlenmiş ve çok fazla konuşulmuştur. DC Comics filmleri de Marvel’den geri kalmayacak kadar kaliteli, sevilen ve konuşulan filmlere sahiptir. Çizgi romanlar bir dönemin çocukları, gençleri ve hatta yetişkinleri ile sevilen ve çok okunan eserlerdir. Bu kadar çok sevilen ve bu kadar fazla kitlesi olan çizgi romanların, çizgi roman evreninden çıkarıp filmlere uyarlayan DC Comics bu şekilde daha fazla kitleye çizgi roman karakterlerinin dünyasına açılmıştır.