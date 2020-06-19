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GeriKültür Sanat En İyi Dc Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dc Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Kültür Sanat

En İyi Dc Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dc Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Dünya üzerinde çok fazla izlenen ve çok fazla kitleye sahip olan DC filmleri bulunuyor. Çizgi romanlardan uyarlanan bu filmler çizgi romanda yakaladıkları başarıyı kat kat arttırarak filmlere dönüştürmüşlerdir. En iyi DC filmleri hangileridir? İşte yeni ve eski olan en iyi DC filmleri listesi ve önerileri.

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Marvel’ın ardından bütün dünyada en fazla bilinen ve en fazla takip edilen, sevilen çizgi roman yayıncısı DC Comics’dir. DC Entertainment bir Warner Bros.’ın bir alt kuruluşudur. Marvel son on yılda sinemaya aktarmış oldukları tüm filmler çok izlenmiş ve çok fazla konuşulmuştur. DC Comics filmleri de Marvel’den geri kalmayacak kadar kaliteli, sevilen ve konuşulan filmlere sahiptir. Çizgi romanlar bir dönemin çocukları, gençleri ve hatta yetişkinleri ile sevilen ve çok okunan eserlerdir. Bu kadar çok sevilen ve bu kadar fazla kitlesi olan çizgi romanların, çizgi roman evreninden çıkarıp filmlere uyarlayan DC Comics bu şekilde daha fazla kitleye çizgi roman karakterlerinin dünyasına açılmıştır.

21- Wonder Woman
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1- Wonder Woman

Wonder Woman, Bruce Wayne’nın göndermiş olduğu bir kargoyu alır. İçerisinde kendisinin ve arkadaşlarının meşhur olan fotoğrafları bulunur. Ve ardından yaşadıkları eski günlere gider.

32- Shazam
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2- Shazam

Billy Batson savaşmak isteyen bir gençtir. Savaşabilmek için büyücü olan Shazam’ın var olan güçlerini alır. Artık kendisi Süleyman’ın bilgeliğine, Atlas’ın dayanıklılığına, Aşil’in cesaretine, Herkül’ün gücüne ve Mercury’nin hızına sahip olmuştur.

43- Aquaman
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3- Aquaman

Arthur Curry’nin Atlantis’in sualtı krallığının bir mirasçısıdır. Bunun öğrenilmesiyle artık halkı yöneterek, bir dünya kahramanı olmak için ilerlemek gerekmektedir.

54- Adalet Birliği
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4- Adalet Birliği

Süperman’in yapmış olduğu tüm fedakarlıklardan ilham almış olan Batman’nin insanlığa inancı tekrar toplanmıştır. Yeni bir müttefiki olan Wonder Woman’la birlikte insanlık kaderini kurtarmak için savaşmaya hazırlanırlar. Yeni çıkmış olan tehdidin çok büyük olduğunu görünce kendilerine güçlü bir takımı toplarlar.

65- Gerçek Kötüler
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5- Gerçek Kötüler

DC Comics’in çizgi romanda da bolca kötü karakterin olduğu eserin aynı isme sahip olan filmi de çekilmiştir. Warner Bross ile DC Comics’in birlikte yapımcılığını üstlenmiş olan bu filmde dünyanın en tehlikeli olan takımı toplamak istemişlerdir. Hapiste bulunan süper güçlere sahip olan kötü adamlar bir araya gelir ve devletin emriyle en güçlü silahlar ile her biri silahlandırılır ve tehlikeli bir suç örgütünü yenebilmek için göreve gönderilmiştir.

76- Man of Steel
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6- Man of Steel

DC Comics’te bulunan en meşhur olan süper kahramanlardan biri olan Superman’ın hayatına, geçmişine dönüp kahramana farklı bir bakış açısı getirilen filmidir. Clark süper güçlerinin olduğunu fark eden ve bu güçleri nasıl kullanacağını bilmeyen bir çocuktur. Kendisini keşfetme yolculuğunu izleyeceğimiz oldukça güzel bir filmdir.

87- Kara Şövalye Yükseliyor
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7- Kara Şövalye Yükseliyor

Terörist bir lider olan Bane yapmış olduğu gizli planları durdurabilmek için Bruce Wayne’nin de Batman’in de gücü yetmez. Halk ve kent büyük bir tehditle karşı karşıya kalmıştır. Batman hayatında ilk defa kendisinden çok daha güçlü olan bir rakip ile karşı karşıya kalmıştır.

98- Yeşil Fener
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8- Yeşil Fener

Barış ve adaletin koruyucusu olmak isteyen, gizemli bir yerde yüzyıllar boyunca var olmuş olan Yeşil Fener Kolordusu bulunur. Burada yeni bir asker olan Hal Jordan’a kolordunun ihtiyacı vardır. Ukala olmasına karlın yetenekli olan Hal korkularını yenebilmek için cesaret gösterebilmesinin ardından en büyük savaşçıdır.

109- Jonah Hex
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9- Jonah Hex

Yaralı olan Jonah Hex, başına buyruk şekilde yaşayan ödül avcısıdır. İzini sürmüş olduğu her şeyi ve herkesi mutlaka yakalar. Kendisine Birleşik Devletler Ordusu’nun bir teklif yapması sonucunda geçmişini gözden geçirmesine neden olur.

1110- V For Vendetta
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10- V For Vendetta

İngiltere'de baskıcı olan toplum düzeninde engeller, yasaklamalar ile halkın idare edilmesi ile herkes şiddet yanlısı oluştur. V isimli gizemli biri Evey isimli bir kadını kurtarır ve ardından tüm insanların ayaklanabilmesi için plan yapar.

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