En İyi Cadı Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Cadı Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Cadılar, geçmişten günümüze doğaüstü güçlerini kötü amaçlar için kullanan kişiler olarak biliniyorlar. Bizleri ürküten aynı zamanda iyi birer büyücü olan cadıları konu diziler ekranlarda ilgiyle izleniyor. İşte, en iyi cadı dizileri- Yeni ve eski en çok izlenen cadı dizileri listesi ve önerisi (2020).
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1
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Cadı imgesi denildiği zaman akla çoğunlukla siyah pelerinli, sivri başlıklı şapka takan ve süpürgesi ile uçan kanca burunlu, buruşuk çirkin yüzlü yaşlı kadınlar geliyor. Cadıların bu şekilde tasvir edilmesinin köklerinin Rönesans dönemine uzandığı düşünülüyor. Ünlü Alman ressam, hayalimizdeki cadı imgeleminin oluşmasında pay sahibi olan sanatçılar arasında. Dizilerde bu imgelemin dışında karşımıza çıkan normal insan görünümündeki cadılar, hayal gücümüzü de genişletiyor. Cadılara dair merak edenler ve bilinmeyenler gizemli olaylarla dizilerde sürükleyici bir şekilde işleniyor.
2
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Always A Witch
Always a Witch, 1 Şubat 2019 yılında ilk bölümü ekranlarla buluşan, Kolombiyalı sevilen bir gençlik televizyon dizisi. Dizinin başarılı oyuncu kadrosunda; Angely Gaviria, Lenard Vanderaa ve Carlos Quintero oynuyor. Dizide 17. yüzyılda yaşayan genç bir cadı, sevdiği adamı kurtarmak amacı ile geleceğe yolculuk eder. Ancak ilk önce günümüz Cartagenası'na uyum sağlaması ve karanlık bir rakibini yenmesi şarttır. 18 bölümden oluşan dizi romantik komedi türünde bir cadı dizisi.
3
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American Horror Story
2011 yapımı American Horror Story, Brad Falchuk ve Ryan Murphy tarafından yaratılan Amerikan korku-drama türündeki en çok izlenen televizyon dizilerinden biri. Dizi, her sezon farklı konuları işlemesi ile oldukça beğenildi. Dizinin ilk sezonunda lanetli bir ev ile bu evde yaşayan kişiler yer alırken ikinci sezonunda eski zamanlardaki bir akıl hastanesi ve bu hastanede yaşanan akıl almaz olaylar etkileyici bir şekilde vurgulandı. Mutlaka izlenmesi gereken cadı dizilerinin başında geliyor.
4
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Good Witch
Başrollerinde Catherine Bell, Bailee Madison, Rhys Matthew Bond yer alan dizi, farklı bir hikayesi olan cadı dizisi izlemek isteyenleri ekranlara çağırıyor. Korku ve gerilimli cadı dizilerine eğlenceli ve sürükleyici senaryosu ile güzel bir alternatif oluşturuyor. Dizide kızını küçük bir kasabada yetiştiren ve sihirli güçlere sahip güzel ve çekici bir dul kadının, kasabaya büyük şehirden gelen doktoru baştan aynı zamanda da çileden nasıl çıkardığı keyifli sahnelerle anlatılıyor.
5
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Grim
Grim, 7.8 IMDb puanı ile etkileyici yabancı dizilerin başında geliyor. Dizi, halk hikayelerinden derlenen masallarla ünlü Grimm Kardeşler'in karakterlerinden esinlenerek hazırlanan fantastik bir polisiye. Dizide polis dedektifi Nick Burkhardt, günün birinde güzel bir kadını cadı, sıradan bir adamı ise trol olarak görmeye başlar. Sonradan bir Grim olduğunu öğrenen Nick, insan kılığındaki doğaüstü yaratıkları görme yeteneğini keşfeder ve bu yaratıkların zararlı olanlarına avlamaya başlar. Cadıları yer aldığı farklı bir hikaye izleyicilerle buluşuyor.
6
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Luna Nera
Netflix'te yayınlanan dizi, fantastik bir İtalyan yapımı. Cadılık temalı bir İtalyan dizisi olarak lanse edilen dizi, 17. yüzyılda geçiyor. Dizide bilindik bir konu işleniyor gibi görünse de izledikçe içine çeken ve sürükleyici olayları konu edinen ilgi çekici bir televizyon dizisi. Dizinin konusu, 17. yüzyıl İtalya'sında bir grup kadının büyücü olduğundan şüphelenilmesi ve akabinde başlayan olayları içeriyor. Cadılar ve onları avlamak isteyen iktidar sahipleri arasındaki kıyasıya mücadele seyircileri ekran başına kilitliyor.
7
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Sabrina- The Teenage Witch
1996 Amerika Bileşik Devletleri yapımı dizi, Hartbreak Films'in 1996 ile 2003 yılların arasında çevirdiği beğenilen ve gençler arasında oldukça sevilen bir gençlik dizisi. Cadılar arasında iyi kalpli tatlı cadılarında olabileceğini gösteren yapım, bu konudaki yaygın tabuyu da yıkıyor. Dizi 7 sezon süresince ABC ve WB kanallarından ekranlara geldi. Yönetmenliğini Melissa Joan Hart'ın üstlendiği dizide Genç Sabrina 16 yaşında cadı olduğunu öğrenir ve halaları Hilda ile Zelda ve konuşan kedisi Salem ile birlikte yaşadıkları evde büyü yapmayı öğrenmeye başlar.
8
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Salem
İlk bölümü 20 Nisan 2014 yılında yayınlanan dizi, geniş izleyici kitlesini yakalayan en iyi cadı dizileri arasında yerini almıştır. Dizide 17. yüzyılda gerçekleşen gerçek Salem cadı mahkemeleri olaylarından esinlenilmiştir. Dizide halk din adamlarının etkisi altında yaşamaktadır. Genç ve güzel cadı Mary Sibley, tüm yasaklara aldırmadan yakışıklı yüzbaşı John Alden'a aşık olur. Aralarındaki yasak ilişkiden Mary hamile kalırken, sevgilisi savaşa gitmek zorundadır. Mary'nin yaşadığı dramatik ve romantik olaylar dizide yer alıyor. Dizi gerilim, drama ve korku türündeki nefes kesici uzun soluklu bir yapımdır.
9
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Supernatural
Supernatural, korku ve gerilim türünde Amerikan yapımı bir televizyon dizisi. 15 sezon olarak ekranlara gelen dizide cadılar gibi doğaüstü varlıklar işleniyor. Dizini başrollerinde Jared Padalecki ile Jensen Ackles bulunuyor. Anneleri çocukken doğaüstü bir varlık tarafından öldürülen kardeşlerin babaları tarafından avcı olarak yetiştirilmeleri ve annelerini öldüren doğaüstü varlıkları av olarak görmelerini konu alıyor. Yıllar sonra ikili kaybolan babalarını bulmak için korku dolu bir serüvene atılırlar.
10
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The Chilling Adventures of Sabrina
The Chilling Adventures of Sabrina, yarı ölümlü yarı cadı bir genç kız olan Sabrina Spellman'ın ilgi çekici öyküsünü ekranlara taşıyor. 2018 yılında Netflix platformunda yayınlanan ve kısa zamanda yüksek bir izleyici sayısına ulaşan yapımda, Sabrina rolünü Kiernan Shipka oynuyor. Dizide Sabrina, yaşamı boyunca 16. yaş gününü bekler fakat ışık yolu ile gece yolu arasında bir seçim yapmak mecburiyetinde kalır. Riverdale'in yapımcıların imzasını taşıyan dizi, özellikle gençler arasında oldukça beğeniliyor.
11
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The Worst Witch
The Worst Witch, 11 Ocak 2017 yılında ekranlara gelen sihir okulundaki bir grup genç cadıya ilişkin İngiliz-Alman fantastik türdeki çocuk televizyon dizisi. Dizi, çocuklara hitap etse de büyükler tarafından da büyük bir ilgi ile izlenen yapımlar arasında. Dizinin genç ve yetenekli başrol oyuncusu Bella Ramsey, Mildred Hubble rolü ile iyi bir performans sergiliyor. Dizi Jill Murphy'nin The Worst Witch kitaplarından esinlenilerek hazırlanmış. Dizi Netflix, CBBC ile ZDF kanallarından milyonlarca seyirciye ulaşan sevilen bir yapım.