En İyi Cadı Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Cadı Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Chilling Adventures of Sabrina The Chilling Adventures of Sabrina, yarı ölümlü yarı cadı bir genç kız olan Sabrina Spellman'ın ilgi çekici öyküsünü ekranlara taşıyor. 2018 yılında Netflix platformunda yayınlanan ve kısa zamanda yüksek bir izleyici sayısına ulaşan yapımda, Sabrina rolünü Kiernan Shipka oynuyor. Dizide Sabrina, yaşamı boyunca 16. yaş gününü bekler fakat ışık yolu ile gece yolu arasında bir seçim yapmak mecburiyetinde kalır. Riverdale'in yapımcıların imzasını taşıyan dizi, özellikle gençler arasında oldukça beğeniliyor.