En İyi Cadı Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Cadı Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

American Horror Story 2011 yapımı American Horror Story, Brad Falchuk ve Ryan Murphy tarafından yaratılan Amerikan korku-drama türündeki en çok izlenen televizyon dizilerinden biri. Dizi, her sezon farklı konuları işlemesi ile oldukça beğenildi. Dizinin ilk sezonunda lanetli bir ev ile bu evde yaşayan kişiler yer alırken ikinci sezonunda eski zamanlardaki bir akıl hastanesi ve bu hastanede yaşanan akıl almaz olaylar etkileyici bir şekilde vurgulandı. Mutlaka izlenmesi gereken cadı dizilerinin başında geliyor.