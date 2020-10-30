En İyi Bollywood Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bollywood Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Taare Zameen Par 2007 yılı yapımı olan bu film harf ve sayıları çok algılayamayan, bu sebeple de ailesi tarafından zorlanan çocuğun hayatına giren bir öğretmen ve değişen hayatı konu edinmiştir. Bu filmi günümüzde mutlaka ebeveynlerin ve öğretmenlerin izlemesi, ders çıkarması gerekmektedir. Başrollerde Aamir Khan ile Darsheel Safary yer almakta olup imdb puanı 8.3 olmaktadır.