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GeriKültür Sanat En İyi Bollywood Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bollywood Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Bollywood Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bollywood Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat
Fotoğraf: iStock

En İyi Bollywood Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bollywood Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Günümüzde pek çok insan tarafından Bollywood filmleri sıklıkla izlenilir. En iyi Bollywood filmleri - Yeni ve eski en çok izlenen Bollywood filmleri listesi ve önerisi nelerdir? Sizler için detaylı olarak araştırdık ve derledik.

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Bollywood filmleri günümüzde Hint yapımı filmler olmaktadır. Bu filmler sadece Hindistanlı kişiler tarafından değil tüm dünya tarafından izlenilmekte olan filmlerdir. Dünyada en fazla film üretmekte olan ülke Hindistan'da filmlerin yaklaşık olarak dörtte biri de Bollywood'da üretilmektedir.

2Udaan
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Udaan

2010 yapımı olan film yatılı okulda eğitim görmüş Rohan ve arkadaşlarının okudukları okuldan kaçıp sinemaya gitmeleri sonrasında okuldan atılmalarına neden olur. Rohan'ın gelecek planları ile babasının onun için düşündüğü gelecek çok farklıdır. Başrolde aktör Rajat Barmecha olmakta ve imdb puanı ise 8.4 olmaktadır.

3Queen
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Queen

Queen filminde Rani'nin düğününden bir süre önce terkedilmesi ile değişen hayatı anlatılmaktadır. Rani Paris'e gider ve orada benliğini bulur. Ailesinin, sevdiği adamın dayatmalarına rağmen Rani, bu yolculuk ile hayata farklı açıdan bakmayı, ayakları üzerinde durmayı öğrenir. Bu filmin imdb puanı 8.8 olmaktadır.

43 Idiots
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3 Idiots

2009 yılı yapımı olan bu filmin imdb puanı 8.3 olmaktadır. Dostluk içten şekilde anlatılmıştır ve eğitim sistemine de haklı bir eleştiri yapılmıştır. Oldukça kaliteli olan bu filmin başrollerinde Aamir Khan, Sharman Joshi ile Madhavan birlikte yer almaktadır.

5Rang De Basanti
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Rang De Basanti

Apolitik gençlerin genel Hindistan'ın özgürlük mücadelesi ile ilgili belgeselde oynamaları ile değişen hayata bakışları anlatılmaktadır. Oldukça etkileyici bir yapım olan bu filmin başrollerinde Aamir Khan, Sharman Joshi ve Kunal Kapoor yer almakta ve imdb puanı ise 8.3 olmaktadır.

6Taare Zameen Par
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Taare Zameen Par

2007 yılı yapımı olan bu film harf ve sayıları çok algılayamayan, bu sebeple de ailesi tarafından zorlanan çocuğun hayatına giren bir öğretmen ve değişen hayatı konu edinmiştir. Bu filmi günümüzde mutlaka ebeveynlerin ve öğretmenlerin izlemesi, ders çıkarması gerekmektedir. Başrollerde Aamir Khan ile Darsheel Safary yer almakta olup imdb puanı 8.3 olmaktadır.

7Bhaag Milkha Bhaag
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Bhaag Milkha Bhaag

Bhaag milkha bhaag filmi 2013 yılı yapımı olup mükemmel bir yapımdır. Bu filmde başarılı bir sporcu olarak yaşayan Milkha Singh'in hayatı izleyicilere sunulmaktadıri. Bu filmde ayrıca Farhan Akhtar'ın muhteşem oyunculuğu da bilinmekte olup filmin imdb puanı 8.3 olmaktadır.

8Dil Chahta Hai
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Dil Chahta Hai

2001 yılı yapımı olan filmde dostluk içten bir şekilde anlatılmıştır. Dil Chahta Hai filminin imdb puanı 8.3 olup filmde dostluk ile engellerin aşılması konu alınmaktadır. Başrollerde Aamir Khan, Akshaye Khanna ve Saif Ali Khan yer almaktadır.

9Barfi
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Barfi

Hint filmlerinin genel konusu olan samimiyet bu filmde de görülmektedir. Filmde duygular yalın bir şekilde anlatılmıştır. Barfi filminde konuşma ve duyma engelli olan bir gencin hayatı ile sıcacık sevgisi konu edinmektedir. Başrollerde Ranbir Kapoor ile Priyanka Chopra birlikte yer almıştır.

10Swades: We, The People
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Swades: We, The People

2004 yapımı olan bu filmde Mohan, NASA da çalışmaktadır. Ardından Hindistan'a gidip kendisini yetiştiren kişiyi yanına almak adına yola çıkar. İnsanlarının, köklerin, benliğin farkına varacak olan Mohan, köyüne değişim getirir ama köyü de onu değiştirir. Bu filmde başrolde Shahrukh Khan yer almaktadır ve imdb puanı 8.1 olmaktadır.

11Black
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Black

Black filmi 2005 yılı yapımı bir film olup Hint sinemasının önemli yapımlarından birisidir. Sağır ve kör olan kızın zorlu hayatı ile onu hayata bağlamakta olan öğretmeninin hikayesi konu edinmiştir. Çok gerçekçi ve de etkileyici bir yapım olan bu filmin başrollerinde Amitabh Bachchan ile Rani Mukherjee birlikte yer almakta olup imdb puanı 8.1 olmaktadır.

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