En İyi Batman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Batman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Milyarder Bruce Wayne'nin geceleri Batman'a dönüşüp kötü adamlarla mücadele etmesi, Batman filmlerinin temelini oluşturur. Gotham şehrinde yaşar ve gotik bir kahramandır. Bu zamana kadar Christian Bale ve Ben Affleck başta olmak üzere birçok Hollywood yıldızı, Batman rolüne hayat verdi. Superman ve Örümcek Adam gibi kahramanlardan en büyük şarkı çok daha karanlık bir atmosfere sahip olmasıdır.