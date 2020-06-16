En İyi Batman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Batman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
En çok sevilen süper kahramanların başında gelen Batman, ilk kez 1939 yılında çizgi roman olarak yayımlanmıştır. Daha sonra gördüğü büyük ilgi dolayısıyla birçok farklı yönetmen tarafından filmi çekildi. Sizin için bu zamana kadar çekilmiş en iyi 10 Batman filmini derledik.
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Milyarder Bruce Wayne'nin geceleri Batman'a dönüşüp kötü adamlarla mücadele etmesi, Batman filmlerinin temelini oluşturur. Gotham şehrinde yaşar ve gotik bir kahramandır. Bu zamana kadar Christian Bale ve Ben Affleck başta olmak üzere birçok Hollywood yıldızı, Batman rolüne hayat verdi. Superman ve Örümcek Adam gibi kahramanlardan en büyük şarkı çok daha karanlık bir atmosfere sahip olmasıdır.
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1- Batman:
1989 yılında Tim Burton tarafından çekilen film türünün ilk örneklerinden olmasına karşın en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor. Yönetmen Burton'un iki filmden oluşan serisi çizgi romanına sadık kalarak karanlık bir atmosferde geçiyor. Gotik kostümleri ve dekorlarıyla büyük beğeni toplayan filmde Batman'i ünlü oyuncu Michael Keaton canlandırıyor.
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2- Batman Daima:
Tim Burton'ın çektiği iki Batman filminin devamı niteliğindeki bu yapım Joel Schumacher tarafından beyaz perdeye taşındı. Süper kahramanı Val Kilmer'i canlandırdığı film 1995 yılında üç dalda Oscar'a aday gösterildi.
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3- Batman Başlıyor:
Christopher Nolan ve Christian Bale ortaklığının en başarılı örneklerinden biri olan Batman üçlemesinin ilk filmidir. Süper kahramanın çocukluğuna ve Batman olma sürecine ışık tutan yapım 8.2 gibi büyük bir Imdb puanına sahip. Dram yönü ağır basan, biyografi türündeki filmin büyük bir hayran kitlesi var.
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4- Kara Şövalye:
Nolan üçlemesinin ikinci filmi 2008 yılında gösterime girdi. Christian Bale'nın Batman'i canlandırdığı yapımda Michael Keaton ve Aaron Eckhart gibi usta isimler de var. Heath Ledger'in Joker performansı isi filmin unutulmazları arasında. Joker - Batman düşmanlığının derinlemesine analiz edildiği senaryoda Joker'in felsefesine de yer veriliyor.
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5- Kara Şövalye Yükseliyor:
Gary Oldman ve Tom Hardy'nin yer aldığı Kara Şövalye Yükseliyor, Nolan üçlemesinin son filmi. Imdb Top 250 listesinde 70. sırada olan yapım dünya genelindeki festivallerden toplamda 38 ödül kazandı. Sahne tasarımı, dekor ve kostümleriyle de büyük alkış toplayan yapım iddialı aksiyon sahneleriyle de göz dolduruyor.
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6- Batman - Robin:
Imdb puanı düşük olsa da 1997 yapımı Batman Robin filmi o zamana kadar en çok izlenen süper kahraman filmlerinin başında geliyor. Bilim-kurgu ile aksiyon türünün başarılı bir şekilde harmanlandığı yapımda George Clooney ve Arnold Schwarzenegger yine ünlü isimler de yer alıyor.
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7- Batman Hush:
2019 yapımı animasyon filmi Batman Hush, Justin Copeland imzası taşıyor. Bu animasyonu diğerlerinden farkı kılan, senaryosunda Joker ve Süperman karakterlerini karşı karşıya getirmesi.
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8- Batman v Supermen - Adaletin Şafağı:
Batman ve Süpermen'i iki düşman olarak karşı karşıya getiren yapım, oldukça orijinal bir senaryoya sahip. Kontrolsüzce hareket eden Süpermen'e karşı hareket eden Batman'i Ben Afflecek canlandırıyor. Film katıldığı festivallerden toplam 12 ödülle döndü.
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9- The Lego Batman Movie:
Tamamen lego kullanılarak hazırlanan animasyon filminin çekimleri 2 yılda tamamlandı. Tekniği ve senaryosu diğer Batman filmlerinden çok farklı olan yapım ABD - Danimarka ortak yapımıdır. Joker, Robin ve Batgirl gibi karakterlerin de yer aldığı The Lego Batman Movie'nin Imdb puanı 7.3
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10- Batman: Büyük Öfke:
2016 yılında gösterime giren animasyon filmi, Batman'ın kaybolmasıyla başlıyor. Çizim kalitesiyle beğeni toplayan yapımda Catwoman ve Heretic gibi özgün karakterler de var.