En İyi Aksiyon Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Aksiyon Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Film sevenlerin tercih edebileceği birçok film türü bulunmaktadır. Bu film türlerinden birisi de aksiyon veya macera filmleridir. Filmlere bakıldığında ise pek çok aksiyon filmi ile karşılaşmak mümkündür. Özellikle aksiyon filmleri pek çok kişi tarafından beğenilerek izlenen filmlerdir. Peki, en iyi aksiyon filmleri nelerdir? Sizlere aksiyon filmlerini detaylıca listeledik.
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1
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Aksiyon filmleri genellikle izleyicileri heyecanlandıran ve görsel efektler ile süslenen filmlerdir. Aksiyon filmleri pek çok kişi tarafından sevilen ve tercih edilen film türlerinden birisidir. Özellikle 2010 yıllarında aksiyon ve macera filmleri en büyük dönemini yaşamış, birçok film sinemalarda yayınlanmıştır. Tehlike, macera ve heyecanın eksik olmadığı aksiyon filmleri film türleri arasında en çok tercih edilen film türüdür. Teknolojinin de artmasıyla gerçekçilik dozu da artan aksiyon filmleri listesine bakıldığında birçok film ile karşılaşmaktayız. En çok tercih edilen aksiyon film listesi şunlardır:
2
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Mile 22
2018 yılında yayınlamış olan bu filmin başrolünde Ronda Rousey ve Mark Wahlberg bulunmaktadır. Bu iki yıldızın bir araya geldiği Mile 22 filmi nefes kesen sahneleri ile izleyenleri heyecanlandırmaktadır. Yönetmeni Peter Berg olduğu Mile 22 filminde ayrıca Lauren Cohan ve Iko Uwais gibi ünlüler de yer almaktadır.
3
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Çakal
1997 yılı yapımı olan çakal filminde Bruce Willis ve Richard Gere gibi ustalar yer almaktadır. Çok başarılı bir kadroya sahip Çakal filminin oldukça aksiyon dolu ve etkileyici senaryosu bulunmaktadır. Unutulmaz filmler arasında bulunan bu film günümüzde hala tercih edilmektedir.
4
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Ghost İn The Shell
2017 yılında yayınlanan film sabırsızlıkla beklenen ve heyecan verici sahneleri ile hala izlenmeye devam edilen filmler arasındadır. Başrolünde Scarlett Johansson bulunmaktadır. Japon anime sevenlerin tercih ettikleri bir film olan Ghost İn The Shell en iyi macera filmlerinden birisidir.
5
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Bay ve Bayan Smith
Evli bir çiftin karşılıklı birbirlerine yalan söylediği ve birbirine düşman olan iki rakip firmanın tetikçileri olduğu bir filmdir. Zaman geçtikçe bu iki çift birbirini öldürmesi emrini alır ve öldüremezler. Başrollerinde Brad Pitt ve Angelina Jolie bulunmaktadır. Doug Liman yönetmenliğinde çekilen bu film aksiyonun en yüksek seviyede olduğu bir filmdir.
6
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Cehennem Melekleri 2
2010 yılında yayımlanan bir filmdir. Cehennem Melekleri serisinin ikinci filmidir. Başrolünde Jean-Claude Van Damme gibi unutulmaz oyuncu bulunmaktadır. Birçok usta isimlerin yer aldığı Cehennem Melekleri 2 filmi kadrosu ile soluksuz bir yapım haline gelmiştir.
7
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Tetikçi
Seri haline getirilmiş bir filmdir. Başrolünde Jason Statham bulunmaktadır. 2006 yılında yayınlanmış olan bu film aksiyon sevenler için tercih edilebilecek bir filmdir. Tetikçi filmi yayınlandığı tarihten bu yana aksiyon filmleri arasında pek çok kişi tarafından da tercih edilmiştir.
8
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İtalyan İşi
2003 yılı yapımı İtalyan İşi filmi soygun filmlerindendir. Fakat etkileyici sahneleri ile macera filmleri arasında da bulunmaktadır. Kadrosu ile fark yaratan İtalyan İşi filminde birçok başarılı oyuncular da yer almaktadır.
9
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Tropik Fırtına: Al Bakalım
Tropik Fırtına: Al Bakalım filmi komedi, aksiyon ve maceranın yer aldığı bir filmdir. 2008 yılında yayınlanmış ve o yılda en çok sevilen filmlerden biri olmuştur. Ben Stiller, Robert Downey Jr., Tom Cruise, Jack Black gibi birçok ünlü isimlerden oluşmuş kadrosu ile fark yaratmıştır.
10
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Yalanlar Üstüne
2008 yılında vizyona girerek izleyicilere hayranlık uyandırmış bir filmdir. Leonardo DiCaprio, Russel Crowe ve Mark Strong gibi başarılı isimlerin bulunduğu Yalanlar Üstüne filmi aksiyon filmleri arasında tercih edilen filmlerden birisidir.
11
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Adalet
Adaleti dengelemeye çalışan bir adamın hikayesini anlatmaktadır. Heyecan verici bir film olan Adalet filmi aksiyon, suç ve gerilim türlerinde başarılı bir fil olarak kabul görmektedir. 2014 yılında yayınlanmış ve o yıl en etkileyici filmlerden biri olmuştur.