En İyi Adam Sandler Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Adam Sandler Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

2-Click: 2006 yapımı film 'hayatınızı bir kumanda ile yönetebilseniz nasıl olurdu' sorusuna cevap veriyor. Gizemli bir adamdan kumanda satın alan Michael Newman çok geçmeden bu kumandanın sadece televizyonu değil hayatındaki her şeyi kontrol ettiğini fark eder. Başta bu hoşuna gitse de daha sonrasında engel olamayacağı birçok olaya yol açar. Christopher Walken'ın da yer aldığı film 'En İyi Senaryo' dalında ödüle layık görüldü.