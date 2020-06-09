En İyi Adam Sandler Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Adam Sandler Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Komedi filmlerinin vazgeçilmez yüzü Adam Sandler 1966 yılında doğdu. Özellikle durum komedisi ve absürt - komedi tarzlarında filmlerde oynayan aktör son yıllarda dram yönü ağır basan yapımlarda da rol alıyor. Sizin için en iyi Adam Sandler filmlerini derledik.
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Aktör doksanlı yıllardan sonra birçok filmin yapımcılığını da üstlendi. Aynı zamanda senarist ve yönetmen olarak görev aldığı birkaç film de mevcut. Romantik komedi tarzında da filmler çeken Adam Sandler, genelde aile babası rolleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Bununla birlikte 'umutsuz aşık' ve 'saf' tiplemeleri de oldukça meşhurdur. Ben Stiller ile birçok projede yer alan Sandler, bu zamana kadar toplam 72 filmde rol aldı.
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1- 50 İlk Öpücük:
Adam Sandler denilince akla ilk gelen film 50 İlk Öpücük. Son derece orijinal senaryosu ile benzerlerinden ayrılan bu romantik-komedi hafızası her sabah uyanınca sıfırlanan bir kadın ve ona aşık bir adamın traji-komik hikayesini anlatıyor. Aktörün Drew Barrymore ile uyumu filmin ilk dakikasından son dakikasına kadar devam ediyor.
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2-Click:
2006 yapımı film 'hayatınızı bir kumanda ile yönetebilseniz nasıl olurdu' sorusuna cevap veriyor. Gizemli bir adamdan kumanda satın alan Michael Newman çok geçmeden bu kumandanın sadece televizyonu değil hayatındaki her şeyi kontrol ettiğini fark eder. Başta bu hoşuna gitse de daha sonrasında engel olamayacağı birçok olaya yol açar. Christopher Walken'ın da yer aldığı film 'En İyi Senaryo' dalında ödüle layık görüldü.
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3- Big Daddy:
Türkiye'de Süper Baba adıyla gösterilen Big Daddy Sandler'in hem Amerika'da hem de diğer ülkelerde en çok izlenen filmlerinden bir diğeri. Kendisine bırakılan bir çocuğa bakmaya başlayan Sonny'in anlatıldığı yapım çektiği komedi filmleriyle adından sıkça söz ettiren Dennis Dugan imzası taşıyor.
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4- Anger Management:
Asabiyim adıyla da bilinen filmde öfke kontrolü için bir programa yazılan Dave Buznik karakterinin hikayesi anlatılıyor. Programı yöneten kişinin çok daha asabi olmasıyla gelişen olaylar filmin ana temasını oluşturuyor. Emektar aktör Jack Nicholson'ın da yer aldığı film 2006 yılında gösterime girdi.
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5- Punch-Drunk Love:
Türkçeye Aşk Sarhoşu olarak çevrilen film, Adam Sandler'in en dramatik filmlerinden biri. Aktör bu filmdeki performansıyla bu tür filmlerde de ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Paul Thomas Anderson imzası taşıyan film, Cannes Film Festivalinde En İyi Yönetmen Ödülünü kazandı.
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6- Kazara Zengin:
Kendisine bir anda 40 milyar dolar miras kaldığını öğrenen saf bir pizzacının konu edindiği film, Sandler'in en renkli projelerinden biri. Film paranın mutluluk getirip getirmediğini mizahi bir dille sorguluyor.
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7- Damadı Öpebilirsin:
Usta oyuncunun en absürt ve eğlenceli filmlerinden biri olarak gösterilen bu filmin yönetmen koltuğunda yine Dennis Dugan var. İki itfaiyeci arkadaşın kağıt üstünde evlenip daha sonrasında yaşadığı talihsizlikler akıcı bir kurgu ile anlatılıyor.
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8- Jack and Jill:
Adam Sandler'in hem erkek hem de kadın olarak iki farklı role büründüğü film Imdb'den düşük puan alsa da aktörün en çok izlenen filmleri arasında yer alıyor. Konuk oyuncu olarak Al Pacino'nun da göründüğü yapım 2011 yılında gösterime girdi.
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9- Hayatım Yalan:
Jennifer Aniston ve Nicole Kidman gibi yıldız isimlerin de yer aldığı yapım iki kadın arasında kalan ve sürekli yalan söyleyen bir adamın hikayesi anlatılıyor.
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10- The Cobbler:
Simkin adındaki bir ayakkabıcıyı canlandıran Sandler'in en orijinal yapımlarından biri. Kimin ayakkabısını giyerse onun kılığına girebilen Simkin'in anlatıldığı film fantastik ve komedi unsurlarını başarılı bir şekilde harmanlıyor.