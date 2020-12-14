En Çok Görülen Göz Alerjileri ve Belirtileri

Göz Alerjileri Tanı ve Tedavileri Göz alerjilerinin tedavisinde, tanı koymak, sorunun neye bağlı olarak ortaya çıktığını tespit etmek son derece önem teşkil eder. Kişinin göz çevresindeki şikayetleri, mevsime bağlı olarak mı, ortamda artan bir maddeye bağlı olarak mı, lense veya göze bir cisim kaçması sonrasında ortaya çıkan şikayetlerin varlığı hekim tarafından sorgulanır.



Göz alerjilerinin tanı koyma sürecinde, göz enfeksiyonu ile aynı belirtiler gözlemlendiği için mikroskopla tanı konulmaktadır. Gözün içinde alerjiye bağlı olarak gelişen kabarıklar saptanır ve rahatsızlık enfeksiyon ihtimalinden arındırılır.