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GeriGüzellik Reçeteleri Ekran Işığı Akneyi Tetikliyor!
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Ekran Işığı Akneyi Tetikliyor!
Güzellik Reçeteleri
İHA Kaynak Fotoğraflar: Alamy, Pexels

Ekran Işığı Akneyi Tetikliyor!

Kıl kökü ve yağ bezi ünitesinin sık görülen kronik iltihabi bir hastalığı olan akne oluşumunda genetik, hormonal ve çevresel faktörler rol oynuyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Zennure Takcı, "Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ekranları, cildin bakteriyel dengesini bozarak akne oluşumunu tetikliyor" dedi, önemli bilgiler verdi.

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Akne hastalarının ciltlerini ılık su ve yağlı ciltler için uygun asidik temizleyicilerle, günde iki kez, nazikçe temizlemesi gerekiyor. Yağ bazlı koyu kıvamlı kremler, kapatıcı özellikte yağlı kozmetik ürünler ve fiziksel bariyer içeren güneş koruyucular komedon oluşumunu kolaylaştırarak akneyi artırabilir. Akne hastaları su bazlı, yağsız akışkan losyon veya jel formunda krem, kozmetik ürün ve güneş koruyucu tercih etmelidir.

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Düzenli ve dengeli beslenme; glisemik indeksi yüksek gıdalar, kızartmalar, yağlı hamurlu besinler ve süt ürünlerinin diyette azaltılması akne üzerinde olumlu etkiye neden olur. Yeşil yapraklı meyve sebzeler, yoğurt, ayran gibi fermente süt ürünleri, bakliyatlar ve balık eti akne hastalarına uygun olan tavsiye ettiğimiz besinlerdir.

3Akneye etken olan unsurlar önemli
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Akneye etken olan unsurlar önemli

Düzensiz uyku ve stresin akne ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Çalışma sonuçları çelişkili olmakla birlikte ergenlik sonrası ortaya çıkan veya devam eden akne ile sigara kullanımının da etkili olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

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Akneli hastalar değerlendirilirken akneye neden olabilecek veya şiddetlendirebilecek B12 vitamini, kortizon tedavisi, lityum gibi psikiyatrik ilaçlar veya kas kütlesi arttırıcı süt tozu, androjen ve büyüme faktörü içeren destekleyici ürün kullanımlarına dikkat edilmelidir.

5Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ışığına dikkat
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Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ışığına dikkat

2018 yılında yayınlanan Avrupa Dermatoloji Akademisi dergisinde akne ve çevresel tetikleyicilere dikkat çeken bir makalede ekran ışığının da akneyi şiddetlendirebildiği konusuna değinildi.

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Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ekralarından yayılan kısa dalga boyu görünür ışığın cilt yüzeyinde staphylococcus aureus bakterisinin fazla çoğalmasına neden olarak cildin bakteriyel dengesini, mikrobiyotasını bozduğu ve akneyi etkilediği belirtilmektedir.

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Bu sebeple, ağırlıkla online eğitimin yapıldığı pandemi döneminde öğrencilerde uzun süre ekran ışığına maruz kalmaları nedeniyle akne şikayetinde artış yaşanabilir.

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