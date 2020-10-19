Ekran Işığı Akneyi Tetikliyor!

Akneye etken olan unsurlar önemli Düzensiz uyku ve stresin akne ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Çalışma sonuçları çelişkili olmakla birlikte ergenlik sonrası ortaya çıkan veya devam eden akne ile sigara kullanımının da etkili olduğunu ortaya çıkarmaktadır.