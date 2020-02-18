Dünyadaki Harika Duvarlı 5 Şehir

Bir şehrin duvarları aslında bizlere çok fazla şey anlatır. Genelde savunma amaçlı yapılmış surlar, duvarlar zamanla harika birer turistik mekan haline geliyor. Bizler de o harika duvarlara dokunarak tarihi avuçlarımızda hissetmeye bayılıyoruz. Mahmure editörleri olarak sizler için favori 'duvarlarımızı' sıraladık.
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1
İşte dünyadaki en harika duvarlı 5 şehir...
2
CARCASSONNE, FRANSA
Fransa'nın güneyinde yer alan şehrin tarihi MÖ 6, yüzyılda yaşamış Galyalılar'a kadar uzanıyor. Galyalıların yerleşip bir kale şehir olarak kurduğu bölge, Frank Kralı Küçük Pepin tarafından fethedilince bir Frank şehri olmuş ve günümüze kadar Fransa şehri olarak gelmiş.
3
Galyalılar döneminde yapılan surlar günümüze kadar muhteşem bir şekilde korunarak gelmiş. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan şehir, görülmeye değer.
4
TİMBUKTU, MALİ
Nijer Nehri'nin 15 km kuzeyinde konumlanan Timbuktu'yu birçok kişi belki de ilk kez duyacak. 13 yüzyılda bir ticaret şehri olarak kurulan Timbuktu'nun meşhur duvarları 16. yüzyılda inşa edilmeye başlanmış.
5
17. yüzyıla kadar İslam eğitimi açısından oldukça aktif bir şehri olan Timbuktu, o dönemlerde bir 'ruhsal merkez' halini almış. Kuran üzerine çalışmalar yapan prestijli Sankore Üniversitesi ve diğer medreseleriyle ünlü olan şehir UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde.
6
DUBROVNİK, HIRVATİSTAN
Orta Çağdan kalma tarihi eserleri ile ünlü olan Dubrovnik, her yıl milyonlarca ziyaretçisine görsel şölen yaşatıyor. Kaleleri ve duvarları, 12. yüzyıldan günümüze kadar uzanıyor.
7
Bu harika kale ve duvarlar, 'Game of Thrones' dizisinin de gözdesi olmuştu. Öyle ki, dünyaca ünlü dizideki sayısız sahne Dubrovnik'in muhteşem kalelerinde çekilmişti.
8
Xİ-AN, ÇİN
İsim size tanıdık geliyor mu? Xi-An sadece en eski duvarlı şehirlerden biri değil, aynı zamanda şimdiye kadarki en inanılmaz arkeolojik bulgulardan biri olan Terracotta Ordusu'na da ev sahipliği yapıyor.
9
Xi-An, Çin gibi olağanüstü uzun bir mirasa sahip bir ülke için bile, etkileyici bir tarihe sahip; 3 bin 100 yıl! 73 İmparator'a ev sahipliği yapan şehir, bin yıldan daha fazla bir zaman başkent olarak kullanıldı.
10
TOLEDO, İSPANYA
'İspanya'nın manevi başkenti' olarak anılan şehir, Orta Çağ'dan kalma duvarları ile deyim yerindeyse büyüleyici. 17'inci yüzyılda Don Kişot romanının geçtiği yer olarak da bilinen Toledo'ya önce Hristiyanlar, sonra Endülüs Müslümanları gelmiş.
11
Şehirde tarihin izlerini taşıyan muhteşem binalar ve duvarlar günümüze kadar gelmeyi başarmış. 1526 yılında başkent unvanını Madrid’e kaptıran şehir, UNESCO Dünya Mirasını Koruma Listesi’nde yer alıyor.