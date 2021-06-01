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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Saç>Düğün İçin Saç Modelleri 2021: Düğün İçin Dağınık, Topuz, Uzun ve Kısa saç modelleri
Saç

Düğün İçin Saç Modelleri 2021: Düğün İçin Dağınık, Topuz, Uzun ve Kısa saç modelleri

Düğün, kına ve nişan öncesi en fazla araştırılan konulardan biri de düğün saç modelleri... Böyle özel günlerde saçlar, görünümü tamamlayan en önemli detay. Biz de işinize yarayacak düğün için saç modellerini sizler için derledik. İşte düğün için dağınık, topuz, uzun ve kısa saç modelleri...

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1

Düğün, kına ve nişan için saçınızı nasıl yaptıracağınıza karar veremediyseniz, sizler için birbirinden şık düşün saçı modellerini araştırdık. İşte öneriler...

2

Bu sene abartılı modeller yerine daha doğal görünümlü saçlar ön planda. Özellikle dalgalı açık saç modelleri tercih edilebilir.

3

Şık bir görünüm için ensede topuz veya gevşek örgülü bir saç modeli tercih edilebilir. Bununla birlikte uygun bir saç aksesuarı da kullanılabilir.

4

Atkuyruğu, özel günlerin vazgeçilmez saç modellerinden biri. Sıkı toplanmış ve uçları dalgalı atkuyruğuyla güzel bir görünüm oluşturulabilir.

5

Abartısız ve sade topuzlar da bu yılın trendlerinden.

6

Saç aksesuarları da görünümü güzelleştiren en önemli detaylardan biri. Sade topuz modelleri için taç, çiçekli aksesuarlar veya zarif bir toka kullanılabilir.

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