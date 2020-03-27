Dolabınızdan Eksik Etmemeniz Gereken 'Hayat Kurtaran' Parçalar

Beyaz gömlek Beyaz gömlek kadar müthiş kurtarıcı bir parça daha var mı bilmiyoruz. Bize göre listenin 'en kurtarıcısı' beyaz gömlek. Kombinlendiği her şey ile harika duran beyaz gömleklerden bir tane değil, çeşit çeşit almanızı öneririz.



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