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GeriStil Önerileri Dolabınızdan Eksik Etmemeniz Gereken 'Hayat Kurtaran' Parçalar
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Haberler >Mahmure >Moda >Stil Önerileri>Dolabınızdan Eksik Etmemeniz Gereken 'Hayat Kurtaran' Parçalar
Stil Önerileri

Dolabınızdan Eksik Etmemeniz Gereken 'Hayat Kurtaran' Parçalar

Her kadının dolabında bulunması gereken kurtarıcı parçalar vardır. Moda sürekli değişir ancak hayat kurtaran parçalar değişmez! İşte o hayat kurtaran parçalar...

Bu bir ilandır.

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1Jean pantolon

Jean pantolon

Listenin ilk sırasında kesinlikle jean pantolon var. Günlük hayatımızın vazgeçilmez kıyafetlerinden olan jean pantolonları dilediğiniz kombine uyarlayabilirsiniz.

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Jean pantolonları tişört-sneaker ile kullanarak spor, gömlek-sneaker giyerek ile spor/şık, crop top-stiletto ve ceket ile kombinleyerek de oldukça şık bir görünüme kavuşabilirsiniz.

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3Siyah pantolon

Siyah pantolon

Siyah pantolonun her çeşidine bayılıyoruz. Tıpkı jean pantolonlar gibi siyah pantolonun her çeşidi de hem spor hem de şık tarza uyarlanabiliyor. Eğer hala yoksa dolabınıza mutlaka birkaç farklı tarzda siyah pantolon almalısınız.

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4Deri ceket

Deri ceket

Mevsim geçişlerinde dışarı çıkarken üzerinize alabileceğiniz kurtarıcı parçaların başında deri ceket geliyor. Elbise, etek, pantolonlar, tayt, tişört, gömlek ve sweatshirtler ile rahatlıkla kombinleyebileceğiniz deri ceket hem şık hem de havalı görünmenin en kolay yollarından.

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5Sweatshirt

Sweatshirt

Günlük hayatın kurtarıcı parçalarından biri de kesinlikle sweatshirt'ler. Over size, kapüşonlu, rengarenk sweat'ler spor şıklığı yakalamanıza yardımcı olacak.

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6Siyah elbise

Siyah elbise

Davetlerde, iş görüşmesinde, plansız bir akşam yemeğinde sizi kurtaracak bir parça varsa o da siyah elbisedir. Midi, mini ve maxi boy siyah elbiseleri bolca takı ile tamamlayın, trençkot ya da deri ceket ile kombinleyin. Sizden havalısı yok!

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7Kalem etek

Kalem etek

Her yaşa uygun olan kalem etekler 'resmi' havasından çoktan kurtuldu bile. Topuklu ayakkabılar ile oldukça şık ve çekici bir imaj yaratırken, kalem etekleri spor ayakkabılar ve tişörtler ile kombinleyebileceğinizi de unutmayın.      

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8Beyaz gömlek

Beyaz gömlek

Beyaz gömlek kadar müthiş kurtarıcı bir parça daha var mı bilmiyoruz. Bize göre listenin 'en kurtarıcısı' beyaz gömlek. Kombinlendiği her şey ile harika duran beyaz gömleklerden bir tane değil, çeşit çeşit almanızı öneririz.

Kaynak Fotoğraflar: Pexels, Ingimage, Backgrid USA

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