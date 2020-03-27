Dolabınızdan Eksik Etmemeniz Gereken 'Olmazsa Olmaz' Parçalar

Siyah pantolonun her çeşidine bayılıyoruz. Tıpkı jean pantolonlar gibi siyah pantolonun her çeşidi de hem spor hem de şık tarza uyarlanabiliyor. Eğer hala yoksa dolabınıza mutlaka birkaç farklı tarzda siyah pantolon almalısınız.
Mevsim geçişlerinde dışarı çıkarken üzerinize alabileceğiniz kurtarıcı parçaların başında deri ceket geliyor. Elbise, etek, pantolonlar, tayt, tişört, gömlek ve sweatshirtler ile rahatlıkla kombinleyebileceğiniz deri ceket hem şık hem de havalı görünmenin en kolay yollarından.
Davetlerde, iş görüşmesinde, plansız bir akşam yemeğinde sizi kurtaracak bir parça varsa o da siyah elbisedir. Midi, mini ve maxi boy siyah elbiseleri bolca takı ile tamamlayın, trençkot ya da deri ceket ile kombinleyin. Sizden havalısı yok!
Her yaşa uygun olan kalem etekler 'resmi' havasından çoktan kurtuldu bile. Topuklu ayakkabılar ile oldukça şık ve çekici bir imaj yaratırken, kalem etekleri spor ayakkabılar ve tişörtler ile kombinleyebileceğinizi de unutmayın.
Beyaz gömlek kadar müthiş kurtarıcı bir parça daha var mı bilmiyoruz. Bize göre listenin 'en kurtarıcısı' beyaz gömlek. Kombinlendiği her şey ile harika duran beyaz gömleklerden bir tane değil, çeşit çeşit almanızı öneririz.
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