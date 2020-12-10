Daha Fazla Gülümsemeniz İçin 6 Bilimsel Neden!

ZORLA BİR GÜLÜMSEME BİLE MUTLU HİSSETTİREBİLİR Pek çok çalışma gülümsemenin ruh halinizi iyileştireceğini gösteriyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi duygularımız, yüz ifademizden etkileniyor. Bu da demek oluyor ki, kendinizi kötü hissettiğiniz bir anda zorla da olsa gülümserseniz hemen etki edecek ve daha iyi hissetmeye başlayacaksınız.