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GeriKişisel Gelişim Daha Fazla Gülümsemeniz İçin 6 Bilimsel Neden!
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kişisel Gelişim>Daha Fazla Gülümsemeniz İçin 6 Bilimsel Neden!
Kişisel Gelişim
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy

Daha Fazla Gülümsemeniz İçin 6 Bilimsel Neden!

Gülümsemek, gülmek, kahkahalar atmak ruh ve beden sağlığınız üzerinde sandığınızdan çok daha fazla etkili!

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Gülümsemenin beyninizi daha pozitif kalıplar oluşturmak için yeniden düzenleyebileceğini gösteren birçok çalışma var. Zor zamanlarda bile gülümsemeyi seçerseniz, hayatınızın her alanında mutlu değişikliklerin oluşmaya başladığını fark edeceksiniz. Gülümsemenin sağlığınıza da pek çok etkisi bulunuyor. daha fazla gülmeniz için 6 bilimsel nedeni anlatıyoruz...

2GÜLÜMSEMEK DAHA MUTLU HİSSETTİRİR
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GÜLÜMSEMEK DAHA MUTLU HİSSETTİRİR

Birçok araştırmaya göre yüz ifadelerimiz duygularımızı etkiliyor. Örneğin, gülümsemek mutluluk duygularını güçlendirirken kaşlarını çatmak daha fazla olumsuz duyguya neden oluyor.

3DAHA SEMPATİK BİR ALGI OLUŞTURURSUNUZ
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DAHA SEMPATİK BİR ALGI OLUŞTURURSUNUZ

Araştırmalar gülümseyen insanların daha dostça ve daha sevimli olarak algılandığını gösteriyor. 2005 yılında yapılan bir araştırma, gerçek ve içten bir gülümsemenin samimiyet algısını arttırdığını ortaya koydu. Gülümseme genellikle bir işbirliği işareti olarak algılandığından, gülümseyen insanlar da daha güvenilir kabul edilir.

4ZORLA BİR GÜLÜMSEME BİLE MUTLU HİSSETTİREBİLİR
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ZORLA BİR GÜLÜMSEME BİLE MUTLU HİSSETTİREBİLİR

Pek çok çalışma gülümsemenin ruh halinizi iyileştireceğini gösteriyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi duygularımız, yüz ifademizden etkileniyor. Bu da demek oluyor ki, kendinizi kötü hissettiğiniz bir anda zorla da olsa gülümserseniz hemen etki edecek ve daha iyi hissetmeye başlayacaksınız.

5GÜLÜMSEMEK STRESİ AZALTMAYA YARDIMCI OLUR
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GÜLÜMSEMEK STRESİ AZALTMAYA YARDIMCI OLUR

Gülümsemek sadece sizi daha az endişelendirmekle kalmaz, stresi de azaltır. Gülümsediğinizde vücudunuz endorfin salgılar ve bunlar yüzünüzdeki kasların hareketleri tarafından tetiklenir.

6GÜLMEK KONSANTRASYONU İYİLEŞTİRİR
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GÜLMEK KONSANTRASYONU İYİLEŞTİRİR

Gülümsemenin, insanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayarak konsantrasyonunu artırdığını ve bunun daha iyi odaklanmaya yol açtığını gösteren çalışmalar da var. 2010 yılında yapılan bir araştırma, en çok gülümseyen kişilerin aynı zamanda 'dikkat genişliği' (çok sayıda nesneyi kısa bir süre içinde algılayabilme ve anımsayabilme yeteneği) sergilediğini gösterdi.

7GÜLÜMSEMEK SİZE BÜTÜNSEL ALGILAMA SAĞLAR
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GÜLÜMSEMEK SİZE BÜTÜNSEL ALGILAMA SAĞLAR

Yapılan araştırmalar, gülümseyen insanların ayrıntılara odaklanmaktan ziyade büyük resmi görme yeteneğinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmalara göre, gülümsemek nasıl dikkatinizi genişletiyorsa, mutsuz, gergin ve stresli olmak da dikkat odağını daraltıyor.

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