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Cinsel Hayatı Renklendirmenin Yolları

Cinsellik yaşamın olmazsa olmazı.. Hatta bazı davranışlar, dolaylı olarak cinsellik barındırır. Çiftler için ise ilişkinin en önemli parçalarından biridir. Birbirini kabul ettiğinin, beğendiğinin ve onayladığının kanıtıdır. Ancak; uzun ilişkilerde, yoğun stresli çalışma dönemlerinde, sürekli birlikte zaman geçirme durumunda, çocuklara odaklanıldığında, çatışmalı ilişkilerde sıklığı azalır. Bazen; çiftin gündemi bile olmaz cinsellik... Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, cinsel hayatı renklendirmenin basit ama etkili yollarını anlattı.