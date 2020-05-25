Cinsel Hayatı Renklendirmenin Yolları

Cinsellik yaşamın olmazsa olmazı.. Hatta bazı davranışlar, dolaylı olarak cinsellik barındırır. Çiftler için ise ilişkinin en önemli parçalarından biridir. Birbirini kabul ettiğinin, beğendiğinin ve onayladığının kanıtıdır. Ancak; uzun ilişkilerde, yoğun stresli çalışma dönemlerinde, sürekli birlikte zaman geçirme durumunda, çocuklara odaklanıldığında, çatışmalı ilişkilerde sıklığı azalır. Bazen; çiftin gündemi bile olmaz cinsellik... Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, cinsel hayatı renklendirmenin basit ama etkili yollarını anlattı.
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1
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Kavga ve tartışmalar, cinselliği olumsuz etkiler. Yakınlık kurmak ancak tartışmasız ortamda mümkündür. Yakınlığın en yoğun olduğu zamandır, cinsellik. Renkli bir cinsel yaşam; kişinin yaşam enerjisini ve yaşam doyumunu artırır. Çiftin birbirine ilgisi artar.
2
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Cinselliği renklendirmenin yolları:
Cinselliği başlatmayı hep karşı taraftan beklemeyin. Siz başlatın.
Kişisel bakıma özen gösterin. Dişlerini fırçalamayan, duş almayan, ter kokan birisi çekici değildir.
3
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Evde sürekli pijama, şort, eşofmanla gezmeyin. Bunlar genelde pek çekici değildir. Zaman zaman, dışarı çıkacak gibi şık giyinin. Bu iki taraflı çekiciliği artıracaktır.
4
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Sadece gece ve yatak odasında sevişmeyin, diğer alanlarda ve diğer zamanlarda da sevişin. Aksi takdirde cinsellik görev gibi olur.
5
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Cinsellik ve fanteziler konusunda birbirinizle konuşun. Açıkça ne istediğini söylemek, çok önemlidir. Belki de sizinle aynı fanteziyi paylaşıyordur. Cinselliği konuşmak kişilerde cinsel isteği artırır.
6
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Birbirinize erotik hikâyeler anlatın. Bu tip hikâyeler cinsel isteği artırır.
Evde sürekli aynı odada oturmayın. Ayrı odalarda zaman geçirmek, birbirinizi özlemenizi sağlar. Özlem isteği artırır.
7
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Gün içerisinde birbirinize tatlı ve güzel sözler söyleyin. Çatışmaktan ve tartışmaktan kaçının. Çatışmalar çifti cinsellikten uzaklaştırır.
8
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Yatağa aynı zamanda girmeye özen gösterin. Yatakta çıplak olmak, cinsel isteği artıracaktır.
Birbirinize, baştan çıkartıcı davranın. Herkes özel olduğunu hissetmekten hoşlanır.