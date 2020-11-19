Cildin pH Seviyesi Nedir ve Nasıl Korunur?

Cilt için en ideal pH oranı nedir? Cildinizin pH değerini nasıl öğrenebilirsiniz? İdeal olarak cildimiz biraz asidik olmalıdır. Bu nedenle ideal pH seviyesi 5.5 olmalıdır. Bununla birlikte, 4,8 ile 6 arasında bir aralıktaysa sorun değil. Bu, cildinizin bariyer işlevinin aktif olmasını ve sizi tüm toksinlere, bakterilere ve diğer dış etkenlere karşı korumasını sağlar.