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Çanta modelleri - Örgü, bez, hasır ve kağıt ipten olan bayan ve erkek çanta modelleri (2020)

Gittiğimiz her yerde bize eşlik eden, vazgeçilmez aksesuarımız çantalar, girdiği her ortamda kendini belli etmeyi seven kadınların olmazsa olmazı. Hele bir de mevcut kombinlerin üzerine yeni trend örgü çantalar eklendiğinde, göz kamaştırıcı bir hal alması kaçınılmaz oluyor. Bunun yanında plajlarda yine son moda hasır çantalar yer alırken, alışverişte de tercihler çanta modasına farklı bir soluk getiren bez çantalardan yana. Rahatlığın ön planla olduğu bez çantalar, farklı baskılarıyla sadece marketlerde değil, aynı zamanda günlük hayatta da bu yılın favorilerinden. Elbette son olarak, ünlü markaların da koleksiyonlarında sıklıkla yer verdiği kağıt iplikle yapılan hasır görünümlü klas çantalar karşımıza çıkıyor. Peki mağazalarda bulunan pahalı çantalara hem de kendi el emeğinizle sahip olmak istemez misiniz? Eğer siz de markalara gereğinden fazla bütçe ayırmak istemeyenlerdenseniz, tarz ve bir o kadar pratik çanta modellerine mutlaka bir göz atın...