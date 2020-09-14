Çanta modelleri - Örgü, bez, hasır ve kağıt ipten olan bayan ve erkek çanta modelleri (2020)
Gittiğimiz her yerde bize eşlik eden, vazgeçilmez aksesuarımız çantalar, girdiği her ortamda kendini belli etmeyi seven kadınların olmazsa olmazı. Hele bir de mevcut kombinlerin üzerine yeni trend örgü çantalar eklendiğinde, göz kamaştırıcı bir hal alması kaçınılmaz oluyor. Bunun yanında plajlarda yine son moda hasır çantalar yer alırken, alışverişte de tercihler çanta modasına farklı bir soluk getiren bez çantalardan yana. Rahatlığın ön planla olduğu bez çantalar, farklı baskılarıyla sadece marketlerde değil, aynı zamanda günlük hayatta da bu yılın favorilerinden. Elbette son olarak, ünlü markaların da koleksiyonlarında sıklıkla yer verdiği kağıt iplikle yapılan hasır görünümlü klas çantalar karşımıza çıkıyor. Peki mağazalarda bulunan pahalı çantalara hem de kendi el emeğinizle sahip olmak istemez misiniz? Eğer siz de markalara gereğinden fazla bütçe ayırmak istemeyenlerdenseniz, tarz ve bir o kadar pratik çanta modellerine mutlaka bir göz atın...
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1
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Yeni trend kağıt ipten çantalar
Bu yıl her yerde karşımıza çıkan bu şık tasarımlı çantalara kendi el becerinizi kullanarak sahip olmanız aslında mümkün. İhtiyacınız olan sadece 3 numaralı bir tığ, istediğiniz ebatlarda kağıt iplik ve biraz da zaman... Sonrasında yuvarlak bir şekil verdiğiniz hasır görünümlü çantanızla, ofiste, plajda, organizasyonlarda ve daha birçok yerde tüm dikkatleri üzerinize çekmeye hazır olun.
2
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Her an her yerde bez çantalar sizinle
Önceleri sıklıkla market alışverişlerinde karşımıza çıkan bez çantalar, şimdilerde günün her anında rahatlığı temsil eden kadınların en çok tercih ettiği modeller arasında yer alıyor. Farklı renkleri, çeşitli baskı ve yazılarıyla herkese hitap eden bu çantalar, uzunca bir zaman elimizden düşmeyecek gibi gözüküyor.
3
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Sadece size özel örgü çantalar
Kalın ip ve şişlerle kolayca örülebilen bu çanta modelleri, kendinizi yansıttığınız bir tarzla, nadir bulunan parçalar haline geliyor. Örgü çantaları tamamen istediğiniz ebatlarda ve desenlerle süsleyebilir, hatta zamanla bunu işinizin bir parçası haline getirebilirsiniz.
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Plajların olmazsa olmazı hasır çantalar
Genişliği sayesinde tüm plaj malzemelerinin rahatlıkla sığdığı hasır çantalar, aynı tarzdaki şapka ve terliklerle tüm zamanların en çok kullanılan yaz kombinleri arasında yer alıyor.
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File çantalarla nostaljiyi yakalayın
Pazarların eski zaman alışkanlıklarından biri olan file çantalar geri döndü. Bez çantalara farklı bir alternatif sunan bu modelleri, kolay bir tığ örgüsüyle deneyebilirsiniz.