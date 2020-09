Çanta modelleri - Örgü, bez, hasır ve kağıt ipten olan bayan ve erkek çanta modelleri (2020)

Her an her yerde bez çantalar sizinle Önceleri sıklıkla market alışverişlerinde karşımıza çıkan bez çantalar, şimdilerde günün her anında rahatlığı temsil eden kadınların en çok tercih ettiği modeller arasında yer alıyor. Farklı renkleri, çeşitli baskı ve yazılarıyla herkese hitap eden bu çantalar, uzunca bir zaman elimizden düşmeyecek gibi gözüküyor.