Burcunuza Göre Yapmanız Gereken Egzersizleri Söylüyoruz!

BAŞAK Başaklar olarak siz yaşamınızda belli bir düzen ve yapı olmasından güç alıyorsunuz. Sizin için bu noktada Barre Fitness çok uygun bir egzersiz olacaktır. Barre Fitness genel egzersiz adımlarıyla baleyi harmanlayan bir rutindir. Dersler genellikle spor salonlarında veya stüdyolarda verilir ve geleneksel bale bariyerleri kullanılır. Bu egzersizi evde, internetten bulabileceğiniz aracılığıyla da yapabilirsiniz. Bale barre yerine bir sandalye kullanabilirsiniz. Bu, hareketlerinize zarafet ve kontrolü aşılarken kas oluşturmanın harika bir yoludur.