Burcunuza Göre Hangi Kötü Özelliğe Sahipsiniz?

Hepimizin zaman zaman ön plana çıkan kötü özellikleri vardır. Burcunuz ne olursa olsun, kusurlarınızla bir şekilde mutlaka örtüşür. Ancak bunların sadece bir genellemeden ibaret olduğunu unutmayın. Burcunuz tam olarak sizi anlatıyor olabilir ya da alakası olmaya da bilir. Özelikle de iki burcun karışımıysanız... Okurken bu detayı aklınızda bulundurun!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İşte burcunuza göre kötü özelliğiniz...
2
Abone Ol
Koç = Öfkeli
Sinirli bir yapınız olduğu bir gerçek. Bu da bazı tehlikeli hatta şiddet içerikli eylemlere yol açabilir. Öfkeniz de beklenmedik, hararetli ve öngörülemez, tıpkı sizin gibi!
3
Abone Ol
Boğa = Abartı
Her zaman hayatı dolu dizgin yaşamak istiyorsunuz. Buna yemek de dahil… Aşırılıktan kurtulmaya çalışırsanız, her alanda daha iyi olabilirsiniz.
4
Abone Ol
İkizler = İkiyüzlülük
Herkesten daha çok yalan söylüyor olabilirsiniz, ayrıca dedikodu yaparak kaos yaratmayı da seviyorsunuz. Biraz dürüst olmayı denediğinizde, çevrenizdekilerle daha sağlıklı bağlar kurabilirsiniz.
5
Abone Ol
Yengeç = İdol arayışı
Hayatta her zaman tutunacak bir dal ararsınız. Ve değer verdiklerinizi göğe çıkartmadan da duramıyorsunuz. Ne olursa olsun insanların üstüne gereğinden fazla düşmeye bir son vermelisiniz, yoksa derin yaralar almanız an meselesi!
6
Abone Ol
Aslan = Gurur
Kendini beğenen burçlardan birisiniz. Hatta bazen işi küstahlığa kadar götürdüğünüz olabilir. Alçakgönüllü olmak hiç de size göre bir şey değil. Ayrıca çok fazla ilgiye muhtaçsınız ve bu özellikler de sizi gururlu yapmaya yetiyor.
7
Abone Ol
Başak = Kıskançlık
Burcunuz Başak ise, kırgınlık ve kıskançlık en belirgin özelliğiniz olabilir. Her zaman 1 numara olmak ve çevrenizdekiler tarafından el üstünde tutulmak istiyorsunuz. Bu yüzden en önemli kusurunuz kıskançlık olabilir.
8
Abone Ol
Terazi = Narsist
Narsisizm her şekilde kötü bir özellik sayılabilir. Teraziler için de görünüş her şeyden daha önemlidir. İyi görünmeyi herkes sever, ancak bunun aşırıya kaçmaması gerekir.
9
Abone Ol
Akrep = Şehvet
Oldukça çekici bir burçsunuz, insanlar sizi sevmeyi seviyor ve şehvet aslında sizin çok doğal bir kavram. Ancak bu duygular samimiyetin önüne geçtiğinde, ilişki kurmakta zorlanabilirsiniz.
10
Abone Ol
Yay = Cinsellik
Bağlılığı sevmediğiniz gibi, seksle ilgili olan her şeye de zaafınız olduğu bir gerçek. Bundan vazgeçmek sizin için kolay olmayabilir, ancak yine de denemeye değer.
11
Abone Ol
Oğlak = Doyumsuz
Burcunuz Oğlak ise, etrafınızda olan biten her şeye özeniyorsunuz demektir. Daha fazla başarı, daha fazla aşk, hepsinden daha fazlası sizin olsun istiyorsunuz. Bu his zamanla boşluğa düşmenize neden olabilir, bunu aklınızda bulundurun.
12
Abone Ol
Kova = Kibir
Her zaman en zeki ve haklı olduğunuzu düşünürsünüz. Bu yüzden insanlara tepeden bakmak sizin kötü özelliğiniz sayılabilir. Belki de her zaman haklı olduğunuzu düşünmeye bir son verebilirsiniz.
13
Abone Ol
Balık = Tembellik
Etrafınızda sizin hayalperest ve duygusal olduğunuzu neredeyse bilmeyen yoktur. Peki bu özelliklere tembelliği de eklesek? Ruh haliniz günlük davranışlarınızı da yakından etkiliyor. Bu nedenle, moraliniz bozuk olduğunda, tembellik yapmayı seviyorsunuz.