MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriAstro Gündem Burcunuza Göre Hangi Kötü Özelliğe Sahipsiniz?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Burcunuza Göre Hangi Kötü Özelliğe Sahipsiniz?
Astro Gündem
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Alamy, iStock

Burcunuza Göre Hangi Kötü Özelliğe Sahipsiniz?

Hepimizin zaman zaman ön plana çıkan kötü özellikleri vardır. Burcunuz ne olursa olsun, kusurlarınızla bir şekilde mutlaka örtüşür. Ancak bunların sadece bir genellemeden ibaret olduğunu unutmayın. Burcunuz tam olarak sizi anlatıyor olabilir ya da alakası olmaya da bilir. Özelikle de iki burcun karışımıysanız... Okurken bu detayı aklınızda bulundurun!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İşte burcunuza göre kötü özelliğiniz...

2Koç = Öfkeli
Abone Olgoogle-news

Koç = Öfkeli

Sinirli bir yapınız olduğu bir gerçek. Bu da bazı tehlikeli hatta şiddet içerikli eylemlere yol açabilir. Öfkeniz de beklenmedik, hararetli ve öngörülemez, tıpkı sizin gibi!

3Boğa = Abartı
Abone Olgoogle-news

Boğa = Abartı

Her zaman hayatı dolu dizgin yaşamak istiyorsunuz. Buna yemek de dahil… Aşırılıktan kurtulmaya çalışırsanız, her alanda daha iyi olabilirsiniz.

4İkizler = İkiyüzlülük
Abone Olgoogle-news

İkizler = İkiyüzlülük

Herkesten daha çok yalan söylüyor olabilirsiniz, ayrıca dedikodu yaparak kaos yaratmayı da seviyorsunuz. Biraz dürüst olmayı denediğinizde, çevrenizdekilerle daha sağlıklı bağlar kurabilirsiniz.

5Yengeç = İdol arayışı
Abone Olgoogle-news

Yengeç = İdol arayışı

Hayatta her zaman tutunacak bir dal ararsınız. Ve değer verdiklerinizi göğe çıkartmadan da duramıyorsunuz. Ne olursa olsun insanların üstüne gereğinden fazla düşmeye bir son vermelisiniz, yoksa derin yaralar almanız an meselesi!

6Aslan = Gurur
Abone Olgoogle-news

Aslan = Gurur

Kendini beğenen burçlardan birisiniz. Hatta bazen işi küstahlığa kadar götürdüğünüz olabilir. Alçakgönüllü olmak hiç de size göre bir şey değil. Ayrıca çok fazla ilgiye muhtaçsınız ve bu özellikler de sizi gururlu yapmaya yetiyor.

7Başak = Kıskançlık
Abone Olgoogle-news

Başak = Kıskançlık

Burcunuz Başak ise, kırgınlık ve kıskançlık en belirgin özelliğiniz olabilir. Her zaman 1 numara olmak ve çevrenizdekiler tarafından el üstünde tutulmak istiyorsunuz. Bu yüzden en önemli kusurunuz kıskançlık olabilir.

8Terazi = Narsist
Abone Olgoogle-news

Terazi = Narsist

Narsisizm her şekilde kötü bir özellik sayılabilir. Teraziler için de görünüş her şeyden daha önemlidir. İyi görünmeyi herkes sever, ancak bunun aşırıya kaçmaması gerekir.

9Akrep = Şehvet
Abone Olgoogle-news

Akrep = Şehvet

Oldukça çekici bir burçsunuz, insanlar sizi sevmeyi seviyor ve şehvet aslında sizin çok doğal bir kavram. Ancak bu duygular samimiyetin önüne geçtiğinde, ilişki kurmakta zorlanabilirsiniz.

10Yay = Cinsellik
Abone Olgoogle-news

Yay = Cinsellik

Bağlılığı sevmediğiniz gibi, seksle ilgili olan her şeye de zaafınız olduğu bir gerçek. Bundan vazgeçmek sizin için kolay olmayabilir, ancak yine de denemeye değer.

11Oğlak = Doyumsuz
Abone Olgoogle-news

Oğlak = Doyumsuz

Burcunuz Oğlak ise, etrafınızda olan biten her şeye özeniyorsunuz demektir. Daha fazla başarı, daha fazla aşk, hepsinden daha fazlası sizin olsun istiyorsunuz. Bu his zamanla boşluğa düşmenize neden olabilir, bunu aklınızda bulundurun.

12Kova = Kibir
Abone Olgoogle-news

Kova = Kibir

Her zaman en zeki ve haklı olduğunuzu düşünürsünüz. Bu yüzden insanlara tepeden bakmak sizin kötü özelliğiniz sayılabilir. Belki de her zaman haklı olduğunuzu düşünmeye bir son verebilirsiniz.

13Balık = Tembellik
Abone Olgoogle-news

Balık = Tembellik

Etrafınızda sizin hayalperest ve duygusal olduğunuzu neredeyse bilmeyen yoktur. Peki bu özelliklere tembelliği de eklesek? Ruh haliniz günlük davranışlarınızı da yakından etkiliyor. Bu nedenle, moraliniz bozuk olduğunda, tembellik yapmayı seviyorsunuz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi