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Burcunuza Göre Hangi Kötü Özelliğe Sahipsiniz?

Hepimizin zaman zaman ön plana çıkan kötü özellikleri vardır. Burcunuz ne olursa olsun, kusurlarınızla bir şekilde mutlaka örtüşür. Ancak bunların sadece bir genellemeden ibaret olduğunu unutmayın. Burcunuz tam olarak sizi anlatıyor olabilir ya da alakası olmaya da bilir. Özelikle de iki burcun karışımıysanız... Okurken bu detayı aklınızda bulundurun!