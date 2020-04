Burçlara Özel Beslenme Yöntemi ve Beden Sağlığı Önerileri

Yükselen Aslan Yükselen Aslan için dış görünüm oldukça önemlidir. Bedenleri ve görünümleri kanlı canlı ve sıcak bir yapıya bürünmüştür. Dikkat çekici ve mükemmeliyetçi dış hatlarının olmasını arzu eder. İstediği şey onaylanma ihtiyacıdır. O nedenle o eksik ya da kusurlu olamaz.



Onay ve takdir görecekse istediği düzene ve beslenme şekline kendini sokabilir. Önemli olan neyle motive olduğunu fark etmesidir. O, çeşitli organizasyonlarla bu konunun liderliğini de üstlenebilir. Başkalarına beslenme ve diyet konusunda liderlik ederken kendini de şifalandırabilir.



Dikkat etmeleri gereken vücut bölgeleri: Kalp, dolaşım sistemi, atardamarlar, bilinç, deri, iskelet ve kas sistemi, dişler.



Beslenme: Protein içerikli besinler, et ve et ürünleri Aslanlar için idealdir. Güneş ışınlarında derilerini koruması gereklidir. Onu parlatacak ve güzel gösterecek ürünleri denerken bu ürünlerin doğal olmasına dikkat etmelidir. İleriki yaşlarla birlikte beslenme şeklini hafifletmeyi ihmal etmemeli ve et sebze dengesini sağlayacak sağlıklı tabaklar tüketmelidir.