Burçlara Özel Beslenme Yöntemi ve Beden Sağlığı Önerileri

Yükselen Başak Yükselen başaklar için hayat tam anlamıyla mükemmel olmalıdır. Kusursuz planda kendi dış görünümlerine ve bedenlerine belki de diğer tüm burçlardan daha fazla önem gösterirler. Her zaman bir B planları vardır ve daha belirtiler ilk baş gösterdiğinde o konunun üzerine düşer ve semptomlar tam başlamadan olayı kökünden sonlandırmak için çaba gösterirler.



Ürünlerin içeriklerini okuyan ve besinleri titizlikle seçen kişiler bu burcun doğasından etkilenmişlerdir. Yine de bu konudaki tutumları bozulmuşsa kontrolü kaybettikleri alana yönelmeliler. Neyin etkisi altındalar ki kendilerini kendi doğalarından uzak tutuyorlar? Bazen ihtiyacımız olmayan gıdalara da ilgimiz olabilir ya da o gıdayı tüketmemiz gerekebilir. Yemek seçme problemleri ve kolay beğenmeme gibi durumlar nedeniyle Başakların sağlığı etkilenebilir.



Dikkat etmeleri gereken vücut bölgeleri: Sindirim sistemi ve bağırsaklar, siyatik, selülit, bacak ve topuklar.



Beslenme: Lifli gıdalar tüketmeye önem vermeliler. Bağırsakları iyi çalıştıracak besinler başaklar için idealdir. Çok çalışmaktan yemek yemeye özen gösteremeyebilirsiniz. Bu nedenle hızlı tüketilen ürünleri tercih edebilirsiniz. Bu konuya dikkat göstermek fayda sağlayacaktır. Ara sıra detoks yapmak ta tam size göre bir şifa yöntemidir.