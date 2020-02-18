MAHMURE ÖZEL
Bebek Sahibi Olmak İsteyenlere: Doğurganlığı Arttıran Muhteşem Gıdalar
Siz ve eşiniz bebek sahibi olmanın zamanı geldiğini düşündünüz ve denemeye karar verdiniz. Bu harika bir haber! Şimdi hamile kalma şansınızı arttırmak için beslenme listenize doğru besinleri eklemenin zamanı geldi.
Bebek sahibi olmaya karar verdiğinizde öncelikle ilk yapmanız gereken şey jinekoloğunuza gitmek ve rutin kontrollerden geçmek. Hamile kalmadan önce sigara gibi kötü alışkanlıkları bırakmanız, şeker ve fast food gibi zararlı gıdalardan uzak durmanız gerektiğini de hatırlatalım.
Fasulye, mercimek
Fasulyelerin mükemmel vitamin ve minerallerle dolu olduğunu ve doğurganlık dostu en iyi gıdalardan biri olduğunu biliyor muydunuz? Doğurganlığı arttırmak ve yumurtlamayı geliştirmek aslında genel olarak baklagiller için geçerli. Fasulyeyi çok sevmiyorsanız mercimek, nohut gibi diğer baklagillerden faydalanın.
Tam yağlı süt ürünleri
Tam yağlı süt ürünlerinin hormonları düzenlemeye ve yumurtlamayı desteklemeye yardımcı olduğu biliniyor.. Aslında, yağsız süt ve diğer az yağlı sütlü yiyeceklerden kurtulun çünkü bu yiyecekler aslında hormonal dengesizliklere neden olacak ve gebe kalma şansınızı engelleyecektir.
Koyu yapraklı yeşiller
Koyu yapraklı yeşil sebzeler; ıspanak, kuşkonmaz, Brüksel lahanası, marul, brokoli ve roka da doğurganlık dostu besinlerdir. Bu besinler, sağlıklı bir embriyonun gelişimini destekliyor, doğurganlığı artırmaya ve düşük yapma riskini azaltmaya yardımcı oluyor.
Kepekli tahıllar
Tam tahıllı ekmek, tahıl, makarna, kahverengi pirinç gibi tam tahıllar, hormonal seviyelerin düzenlenmesine yardımcı olmak için gerekli mineralleri ve hamile kalmak için gerekli olan folik asit içeriyor.
Somon ve uskumru
Hamile kalmayı kolaylaştıran besinlerden biri de balıktır. Ancak bu süreçte balık seçerken dikkatli olmalısınız. Cıva bakımından zengin olan balıkları çok tüketirseniz, hamile kaldığınızda bebeğinizin beyin gelişimi olumsuz etkilenebilir. Bu süreçte tüketebileceğiniz en faydalı balıklar somon ve uskumrudur.
Zeytinyağı, avokado ve kanola yağı
Bu önemli ve iyi yağlar, kadınlarda hormonal seviyelerin düzenlenmesine ve doğurganlığın arttırılmasına yardımcı oluyor. Her gün yarım avokado yemek, yemeklerinizi zeytinyağı veya kanola yağı ile pişirmek hamilelik şansınızı arttıracaktır.
Tavuk
Tavuk ve yağsız et proteini, uygun yumurta gelişimi ve üretimi için önemlidir. Bu yüzden haftada birkaç kez akşam yemeğinde tavuk tüketebilirsiniz.
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