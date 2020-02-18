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GeriKadın Sağlığı Bebek Sahibi Olmak İsteyenlere: Doğurganlığı Arttıran Muhteşem Gıdalar
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Bebek Sahibi Olmak İsteyenlere: Doğurganlığı Arttıran Muhteşem Gıdalar
Kadın Sağlığı
MAHMURE ÖZEL

Bebek Sahibi Olmak İsteyenlere: Doğurganlığı Arttıran Muhteşem Gıdalar

Siz ve eşiniz bebek sahibi olmanın zamanı geldiğini düşündünüz ve denemeye karar verdiniz. Bu harika bir haber! Şimdi hamile kalma şansınızı arttırmak için beslenme listenize doğru besinleri eklemenin zamanı geldi.

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Bebek sahibi olmaya karar verdiğinizde öncelikle ilk yapmanız gereken şey jinekoloğunuza gitmek ve rutin kontrollerden geçmek. Hamile kalmadan önce sigara gibi kötü alışkanlıkları bırakmanız, şeker ve fast food gibi zararlı gıdalardan uzak durmanız gerektiğini de hatırlatalım.

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Ek olarak, çok fazla stres hamile kalmayı zorlaştırabileceğinden, stresten uzak durmanızda fayda var. Şimdi ise sırada hamile kalmanızı kolaylaştıracak besinleri açıklamaya geldi. İşte doğurganlık dostu muhteşem besinler...

3Fasulye, mercimek

Fasulye, mercimek

Fasulyelerin mükemmel vitamin ve minerallerle dolu olduğunu ve doğurganlık dostu en iyi gıdalardan biri olduğunu biliyor muydunuz? Doğurganlığı arttırmak ve yumurtlamayı geliştirmek aslında genel olarak baklagiller için geçerli. Fasulyeyi çok sevmiyorsanız mercimek, nohut gibi diğer baklagillerden faydalanın.

4Tam yağlı süt ürünleri

Tam yağlı süt ürünleri

Tam yağlı süt ürünlerinin hormonları düzenlemeye ve yumurtlamayı desteklemeye yardımcı olduğu biliniyor.. Aslında, yağsız süt ve diğer az yağlı sütlü yiyeceklerden kurtulun çünkü bu yiyecekler aslında hormonal dengesizliklere neden olacak ve gebe kalma şansınızı engelleyecektir.

5Koyu yapraklı yeşiller

Koyu yapraklı yeşiller

Koyu yapraklı yeşil sebzeler; ıspanak, kuşkonmaz, Brüksel lahanası, marul, brokoli ve roka da doğurganlık dostu besinlerdir. Bu besinler, sağlıklı bir embriyonun gelişimini destekliyor, doğurganlığı artırmaya ve düşük yapma riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

6Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği, hormonal seviyelerin iyileştirilmesi için gerekli olan demir bakımından zengindir. Bolca mineral ve vitamin de içeren kabak çekirdeği, doğurganlığı arttırdığı gibi sperm sayısını ve kalitesini de iyileştiriyor.

7Kepekli tahıllar

Kepekli tahıllar

Tam tahıllı ekmek, tahıl, makarna, kahverengi pirinç gibi tam tahıllar, hormonal seviyelerin düzenlenmesine yardımcı olmak için gerekli mineralleri ve hamile kalmak için gerekli olan folik asit içeriyor.

8Yumurta

Yumurta

D vitamini başta olmak üzere bolca vitamin ve mineral içeren yumurta, doğurganlığı arttırmada oldukça faydalıdır.

9Somon ve uskumru

Somon ve uskumru

Hamile kalmayı kolaylaştıran besinlerden biri de balıktır. Ancak bu süreçte balık seçerken dikkatli olmalısınız. Cıva bakımından zengin olan balıkları çok tüketirseniz, hamile kaldığınızda bebeğinizin beyin gelişimi olumsuz etkilenebilir. Bu süreçte  tüketebileceğiniz en faydalı balıklar somon ve uskumrudur.

10İstiridye

İstiridye

İstiridye, hem erkekler hem de kadınlar için mükemmeldir çünkü çinko yüklüdürler. Çinko, erkek ve dişi üreme sistemlerinin düzgün çalışmasını sağlamak için gereklidir.

11Zeytinyağı, avokado ve kanola yağı

Zeytinyağı, avokado ve kanola yağı

Bu önemli ve iyi yağlar, kadınlarda hormonal seviyelerin düzenlenmesine ve doğurganlığın arttırılmasına yardımcı oluyor. Her gün yarım avokado yemek, yemeklerinizi zeytinyağı veya kanola yağı ile pişirmek hamilelik şansınızı arttıracaktır.

12Muz

Muz

Muz, potasyumun yanı sıra sperm ve yumurta gelişimi için çok önemli olan B6 açısından zengindir.

13Tavuk

Tavuk

Tavuk ve yağsız et proteini, uygun yumurta gelişimi ve üretimi için önemlidir. Bu yüzden haftada birkaç kez akşam yemeğinde tavuk tüketebilirsiniz.

14Fındık

Fındık

Fındık, yumurta ve spermdeki DNA'nın korunmasına yardımcı olmak için E vitamini ve diğer sağlıklı yağları içerir. Fazla kalori almamak için çiğ fındık tercih edebilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage, Pixabay

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