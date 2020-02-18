Bebek Sahibi Olmak İsteyenlere: Doğurganlığı Arttıran Muhteşem Gıdalar

Fasulye, mercimek Fasulyelerin mükemmel vitamin ve minerallerle dolu olduğunu ve doğurganlık dostu en iyi gıdalardan biri olduğunu biliyor muydunuz? Doğurganlığı arttırmak ve yumurtlamayı geliştirmek aslında genel olarak baklagiller için geçerli. Fasulyeyi çok sevmiyorsanız mercimek, nohut gibi diğer baklagillerden faydalanın.