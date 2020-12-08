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GeriEvlilik Başlıca Evlilik Türleri: Siz Hangi Kategoridesiniz?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Evlilik>Başlıca Evlilik Türleri: Siz Hangi Kategoridesiniz?
Evlilik
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock

Başlıca Evlilik Türleri: Siz Hangi Kategoridesiniz?

Her ne kadar “evlilik işte” deyip geçsek de sonraları işin aslının pek de öyle olmadığını anlıyoruz. Evlilikler elbette çiftlerin dinamiklerine göre kendi içinde değişimler gösterir. Ancak şimdi size kendi ilişkinizin analizini yapmaya yardımcı olacak 4 farklı evlilik kategorisini açıklıyoruz.

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İşte en yaygın evlilik türleri...

2Dramatik evlilik
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Dramatik evlilik

Bu tür çiftler sıklıkla kavga eder. Aslında birlikte kalmaları garip, çünkü birbirlerini mutlu olmaktan çok mutsuz ederler. Ayrıca, birkaç haftada bir ayrılıp yeniden bir araya gelme eğilimindedirler.

3Partner odaklı evlilik
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Partner odaklı evlilik

Bu evlilik türünde çiftler birbirine aşırı bağlıdır. Birbirleri olmadan dışarı çıkmaktan nefret ederler. Uyanık oldukları her dakikayı birbirleriyle geçirmek isterler, çünkü ilişkilerini her şeyden çok önemsiyorlar.

4Sosyal evlilikler
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Sosyal evlilikler

Aynı arkadaş grubuna sahip olan sosyal evliliklerde çiftler ayrılsa bile tekrar bir araya gelme eğilimindedirler, çünkü birbirlerinden kaçamazlar. Hep aynı olaylar ve kişilere sıkışıp kalırlar.

5Tatlı sert evlilikler
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Tatlı sert evlilikler

Bu tür çiftler aslında tartışmaktan zevk alır. Anlaşmazlıklar çözüldüğünde, üzerinde tartışacak başka bir şey bulurlar. Tartışma sonrası etkileşimden zevk aldıkları için, bu durumun ilişkilerini beslediklerini düşünürler.

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