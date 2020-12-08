Başlıca Evlilik Türleri: Siz Hangi Kategoridesiniz?
Her ne kadar “evlilik işte” deyip geçsek de sonraları işin aslının pek de öyle olmadığını anlıyoruz. Evlilikler elbette çiftlerin dinamiklerine göre kendi içinde değişimler gösterir. Ancak şimdi size kendi ilişkinizin analizini yapmaya yardımcı olacak 4 farklı evlilik kategorisini açıklıyoruz.
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1
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İşte en yaygın evlilik türleri...
2
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Dramatik evlilik
Bu tür çiftler sıklıkla kavga eder. Aslında birlikte kalmaları garip, çünkü birbirlerini mutlu olmaktan çok mutsuz ederler. Ayrıca, birkaç haftada bir ayrılıp yeniden bir araya gelme eğilimindedirler.
3
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Partner odaklı evlilik
Bu evlilik türünde çiftler birbirine aşırı bağlıdır. Birbirleri olmadan dışarı çıkmaktan nefret ederler. Uyanık oldukları her dakikayı birbirleriyle geçirmek isterler, çünkü ilişkilerini her şeyden çok önemsiyorlar.
4
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Sosyal evlilikler
Aynı arkadaş grubuna sahip olan sosyal evliliklerde çiftler ayrılsa bile tekrar bir araya gelme eğilimindedirler, çünkü birbirlerinden kaçamazlar. Hep aynı olaylar ve kişilere sıkışıp kalırlar.
5
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Tatlı sert evlilikler
Bu tür çiftler aslında tartışmaktan zevk alır. Anlaşmazlıklar çözüldüğünde, üzerinde tartışacak başka bir şey bulurlar. Tartışma sonrası etkileşimden zevk aldıkları için, bu durumun ilişkilerini beslediklerini düşünürler.