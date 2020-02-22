MAHMURE ÖZEL
Balık Burcunda Yeni Ay! Yeni Bir Yola Hazır Mısın?
23 Şubat 2020 saat 18:00 civarlarında gerçekleşecek olan yeni ay hayatımızda gerekli olan ve beklemediğimiz bir şeyi bizlere sunmaya hazırlanıyor. Gelin bu yeni ayı ve hayatımıza katacaklarını Uzman Astrolog Aygül Aydın’dan dinleyelim.
Sizler de artık çok iyi biliyorsunuz ki 15 günde bir dolunay ve yeni ay deneyimliyoruz. Bunlardan biri zaman zaman ay tutulması ya da güneş tutulması olabiliyor.
Yeni ayın birkaç gün öncesi ve sonrası hissettikleriniz geçersizdir. Bazı insanları bırakmak sadece kendi kusurlarınızla savaşmanın farklı bir biçimidir. Karşılaştığınız ve sizin yolunuza zorluklar sunan her insan kusurlarınızı öğrenmek içindir.
23 Şubat'ta Balık burcundaki yeni ay, Merkür gerilemesi ile birlikte olacak. İki farklı yöne şaşkın ve çekilmiş hissedebilirsiniz. Acele etmeyin. Her şey bir anda olmadı. Sürece güvenin.
Bunun sizin için nereye gideceğini görmek için yükselen burcunuza göre hangi evinizde doğuyor buna bakın ve okuyun. Kendi hayatınızdaki alanda bunu değerlendirin. Ben bir yorum içinde aşk hayatınızda yaşadığınız bir sorundan bahsediyorsam ve bir aşk hayatınız yoksa bu alanda sevgi bağlantısı kurduğunuz insanları düşünerek yorumu kendinize göre dönüştürün.
Burada yazılanlar ufkunuzu ve bakış açınızı açması içindir. Bana uymuyor zaten deyip eğlencesine okumak için değildir. Astroloji sizin kendi hayatınızın detaylarını tek başınıza düşünmeniz için yardımcı olur. Kendinizle nasıl başa çıkmanız gerekiyor diye fikir verir. Bunları geniş ölçekte değerlendirin.
Şimdi bu yeni ay hangi burcu nasıl etkileyecek bir bakalım…
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Koç:
Yalnızlık, geri çekilme, iç çalışma ve korkularınızla ilgili olarak yaşadığınız yeni bir noktaya odaklanma zamanı olabilir. Yani buna odaklanırken içinizde dünyanın tüm yükünü taşıdığınızı düşünebilirsiniz. Emin olun ki karşıki dağlar sizin sıkıntınızla hiç mi hiç ilgilenmiyor. Bu yüzden bugünlere birçok zorlukla geldiğinizi düşünerek bir kısa mola vermelisiniz.
Kendinize kafanızı dinlediğiniz gizli bir bahçe oluşturun. Kariyer sorumluluklarınız, iş yoğunluğunuz veya aile sorumluluklarınızdan bir parça kaçabildiğiniz bir şarj ünitesi yaratabilirsiniz. Uzun zamandır açamadığınız bir kapının anahtarını bulabilirsiniz. Kendinize güven duyun. İlahi planda sizin için güzel bir şeyler hazırlanıyor olabilir. İyi olun ve iyi kalın.
Boğa:
Gelecekteki hedefleriniz, beklentileriniz, arkadaşlarınız, gruplarınız, akranlarınız ve nihai umut ve isteklerinizle ilgili olabilir. Sosyalleştiğiniz yeni konulara odaklanma zamanı. Bu, dürüstçe inandığınız şeyin arkasında durduğunuz ve geleceğinizin yükselmesine izin veren şeyin yakalamanızla ilgilidir.
Bu yeni ay sadece özgünlük kazanmanızı ister. Kendi imajınızı daha iyi yerlere taşıyan olumlu bir ışıltıdır. Bu dönem yaptığınız her şey çevrenizde aslında ne kadar bu işi iyi bildiğinizi gösteren bir ispat olabilir. Bu duruma veya bu koza ihtiyacınız varsa bu hafta kendinizi ispat etmek için harekete geçebilirsiniz.
İkizler:
Kariyeriniz, kamusal ve mesleki yaşamınız ve otorite konusundaki görüşlerinizle ilgili yeni başlangıçlara odaklanma zamanı. İşleriniz ya da kariyeriniz ile ilgili planlarınıza daha fazla ilgi göstermelisiniz. Yöneticilerinizden ya da otorite figürlerinden keşfedilmeyi beklemek yerine bunu sizlerin sunması gerekmektedir.
Kimse durduğu yerde keşfedilmez. Biraz daha beklemek ve görmek gereklidir. Bu yüzden dinamik bir yeniden doğuşun ortaya çıkmasını yenilemek için geri çekilmeyi seçin. Verilmiş sözlerin tutulmaması ya da istediğiniz cevapları bulamamanız sizin suçunuz değildir. Tüm olasılıkları düşünün ve geri adım atın.
Yengeç:
Hayatınızı yeniden gözden geçirmeniz ve olması gereken formatına dönüştürmeniz gereken bir dönem içinde olabilirsiniz. Sanki tren raydan çıktı ama kimseye bir şey olmadı gibi. Sadece yeterli hevese ihtiyacınız var. Birileri bu konuda size yardımcı olacaktır.
Yardımcı olan insanları yanınıza alarak treni raya sokun. Yeniden eğitim görme isteğiniz ya da büyüme ihtiyacınız ortaya çıkabilir. Bu ihtiyaca cevap verin. Gerçek olanın yanında durmayı seçin. Ortaklık ilişkilerinizde kendinizi ifade etme biçiminizi değiştirmelisiniz.
Aslan:
Finansal kaynaklarınızı yenileme ve artık korkularınızı ortadan kaldırma zamanındasınız. Kendinizi yenilerseniz hiçbir olumsuz duyguya teslim olmazsınız. Yenilenme ve değişme yetenekleriyle ilgili olarak dönüştürdüğünüz yeni noktaya odaklanma zamanı.
Kariyeriniz ve kamusal yaşamınız bu yansıtıcı cevabı size verecektir. Çünkü alacağınız ödüller alışkanlıklarınızı ve rutinlerinizi doğru bir düzene sokmanızla ilişkili olacaktır.
Başak:
Ortaklıklarınız, yasal anlaşmalarınız, iş ve kişisel ilişkilerinizle bağlantı kurarak odaklanma zamanı. Şimdi, gerçeğin tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışmanın zamanı geldi. İlişkinizde ciddi bir noktaya gitme isteğinizin sizin istediğiniz koşullarda olması tutkusuna kapılmamalısınız. Karşı tarafın akışında hareket etmeyi öğrenmeli ve beklentiler oluşturmamalısınız.
Terazi:
Alışkanlıklarınıza, kendinize ve başkalarına hizmetinizle ortaya çıktığınız konulara ve fiziksel sağlığınızla ilgili yaptıklarınıza odaklanma zamanı. Başkalarıyla ilişki kurmayı sevdiğiniz kadar kendi ihtiyaçlarınızı da önemsemeniz gereken bir zaman dilimindesiniz.
Yaşamınız boyunca sizi ilerletecek rutin işlerinizi yolunuza düzenli bir şekilde sokmalısınız. İş yerinizde ya da sorumluluklarınızda önemli bir denge oluşturmak için güzel bir süreç. Hayatın yükünden şikayetçi olmak yerine artık kendinizi zoraki sorumluluklardan çıkartmalısınız.
Akrep:
Aşk ilişkileriniz, hayatınızdaki zevkleriniz ve yaşamın keyifli yanları ile ilgili konularda yeni noktaya odaklanma zamanı. İlişkileriniz zaman zaman sizi hala bir labirentte kaybolmuş gibi hissettirse de hayatınızdaki yeni yönleri keşfetmenize de yardımcı olduğu söylenebilir.
İlişkiniz içinde onurlandırılmadığınızı düşündüğünüz için yalnızlık hissediyor olabilirsiniz. Gerçek ve sizinle konuşan kişilerle yola devam etmelisiniz. Çevrenizdeki insanları şaşırtın.
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Yay:
Eviniz, aileniz, en yakın ortamlar, aitlik duygunuz ile ilgili olarak nasıl bir yön içindesiniz bunu göreceksiniz. Değişiklikler yaparak kendinize yeni bir yaşam tarzı keşfedebilirsiniz. Bu dönem mazeretler ya da gelişen olaylara direnç dönemi değil. Kendinizi iyi hissettiğiniz yeri bulursanız her şey yoluna girecektir. Şu an memnuniyetsizlik içinde olmak yerine kendinize doğru sorular sormalısınız.
Oğlak:
Düşüncelerinizi değiştirmeniz gereken ve düşündüklerinizi gerçekleştiremediğinizi fark ettiğiniz bu dönem sizleri agresif biri yapabilir. Zihninizi açmak için kısa geziler, yakın dostlarınızla sohbetler size çok iyi gelecektir. İletişim gücünüzü yeniden yapılandırmanız gereken bir dönemdesiniz.
Yeni konulara odaklanma zamanı. Yükselip dünyaya farklı bir şekilde bakmanız size kendinizi daha iyi hissettirecektir. Yaşam aslında bir öğreti ve bu dönem sizden istenen bunu fark etmenizdir. Ticaret veya müşterileriniz ile ilgili geçmişte yarım kalan her türlü konuyu ortaya sunmalı ve çözme becerilerinizi bu sayede geliştirmelisiniz.
Kova:
Geliriniz, değerleriniz, mülkleriniz ve genel güvenlik duygunuzla ilgili sahip olduğunuz şeylere yani kısaca yeniye odaklanma zamanı. Burada olan yansımanın en iyisi olduğuna güvenin ve aile hayatınızın değiştiği şu dönemlerde hayatınızdaki bazı gerçekleri kabul edin.
Geçmişi daha iyi anlamak ve gelecek düzeninizi daha iyi oturtmak için muhteşem bir yeni ay deneyimleyeceksiniz. Hayatınızın gerçek noktası nerede bunu keşfedeceksiniz. Gizli yürüttüğünüz ilişkiler ya da sizde yarattığı ruhsal krizler bu yeni ay sonrası netliğe kavuşacak.
Balık:
Görünüşünüz, ortaya çıkan benliğiniz ve dünyaya giydiğiniz maske ile ilgili olarak yeni olana odaklanma zamanı. Zihniyetinizin çevrenizde yaşanılan olaylara göre değişmesi kendinize olan güveninizi bile sıfırlıyor olabilir. Bir sünger gibi sürekli sorunları üzerinize çekmeniz iletişim kurmanız için sizi uzaklaştırmamalıdır.
Bu yeni ay ile bir şeyleri değiştirme zamanındasınız. Bunu geliştirin ve farklı bir resim içinde olmayı seçin. Farkındalık güneş gibidir ve değdiği şeyi dönüştürür. Bu yeni ay sizin burcunuzda olduğu için sizi dönüştürecek demek oluyor. Bu yüzden bu ışıktan fayda sağlamayı seçin.
Kaynak Fotoğraflar: Alamy, iStock
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