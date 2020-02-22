Balık Burcunda Yeni Ay! Yeni Bir Yola Hazır Mısın?

Koç: Yalnızlık, geri çekilme, iç çalışma ve korkularınızla ilgili olarak yaşadığınız yeni bir noktaya odaklanma zamanı olabilir. Yani buna odaklanırken içinizde dünyanın tüm yükünü taşıdığınızı düşünebilirsiniz. Emin olun ki karşıki dağlar sizin sıkıntınızla hiç mi hiç ilgilenmiyor. Bu yüzden bugünlere birçok zorlukla geldiğinizi düşünerek bir kısa mola vermelisiniz.



Kendinize kafanızı dinlediğiniz gizli bir bahçe oluşturun. Kariyer sorumluluklarınız, iş yoğunluğunuz veya aile sorumluluklarınızdan bir parça kaçabildiğiniz bir şarj ünitesi yaratabilirsiniz. Uzun zamandır açamadığınız bir kapının anahtarını bulabilirsiniz. Kendinize güven duyun. İlahi planda sizin için güzel bir şeyler hazırlanıyor olabilir. İyi olun ve iyi kalın.