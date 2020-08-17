Ayrılık Sırasında Kaçınılması Gereken 6 Şey

Başarısız ilişkiler hayatın bir gerçeği olsa da ayrılıklar her zaman zordur ve bir ilişkinin bitiminde kaçınmanız gereken bazı şeyler vardır. İkiniz de sonunda ilişkiyi yürütemediğinizi kabul ettiniz, ama dürüst olalım, hayatınıza kaldığınız yerden devam etmek hiç de kolay değil. Öyleyse, hayatınızın bu zor sürecini atlatmanıza yardımcı olmak için ayrılık sırasında kaçınmanız gereken 6 şeye bakalım...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
1. Eski sevgiliyle konuşmak
Belki ilişki yeni bitti ya da belki birkaç ay oldu. Ayrılığın üzerinden ne kadar zaman geçmiş olursa olsun, eski sevgiliyle konuşma dürtüsü kesinlikle ortaya çıkacak. Birbirinizle çok zaman geçirdiniz ve sonuç olarak, başka hiç kimseyle yaşamadığınız şeyleri yapmış olmak bu dürtüyü besler. Yine de kendinize engel olmalısınız. Çünkü bu durum neredeyse her zaman kötü sonuçlanır. Sadece ayrılığı uzatacak ve sonunda kendinize daha fazla gönül yarası vereceksiniz, bu yüzden bu kurala uyun ve eski sevgilinizle iletişime geçmeyin!
2
Abone Ol
2. Birlikte gittiğiniz yerler
Bazılarımız için bu, genellikle şartlar nedeniyle diğer insanlardan daha zordur. Özellikle küçük bir şehirde yaşıyorsanız ve eski sevgilinizle aynı şehirde yaşıyorsanız, ayrılıncaya kadar sık sık birlikte gittiğimiz tüm yerleri fark edersiniz. Onunla karşılaşabileceğiniz yerlere gitmekten kaçının. Onu görürseniz sohbet etmekten kaçamayabilirsiniz.
3
Abone Ol
3. Tek gecelik ilişkiler
İster tekrar arzulanmış hissetmek ister eski sevgilinize geri dönmek için olsun, tek gecelik ilişkiler yarardan çok zarara neden olabilir. Elbette, anı yaşarken iyi hissedebilirsiniz, ama ertesi sabah kendi evinizde uyanmış olmayı dilersiniz. Spontane bir gece yüzünden meydana gelebilecek pek çok istenmeyen şey varken, bence herkes kötü olanın iyiden daha ağır bastığını kabul eder. Arkadaşlarınızla dansa gitmek veya bir kız gecesi geçirmek gibi zararsız bir şey yapmak size daha iyi gelebilir. Hayatınızın geri kalanını anlamsız bir gece için tehlikeye atmayın.
4
Abone Ol
4. Sosyal medya
İnternet sayesinde, bir kişinin Instagram, Facebook veya Twitter'ına tıklamak ve siz olmadan yaptığı her şeyi görmek çok kolay. Çoğu zaman, bir şeyleri bilerek yayınlarlar, çünkü onu izlediğinizi bilirler. Bunu herkesten daha iyi bilirsiniz, ama bu duruma karşı koymalısınız! Eski sevgiliyi takip etmek sizi sadece kıskandırır ve üzer, kendinizi duygusal ruh hallerinden kurtarın ve eski sevgilinizin sosyal medya hesaplarından uzak durun!
5
Abone Ol
5. Yeni bir aşka yelken açmak
Biriyle bir süre birlikte olduktan sonra, ilişkinin sunduğu güvenlik hissine alışırsınız. Kimsesiz uzayda kaybolmuş gibi hissedersiniz. Ama dürüst olmak gerekirse, bir ilişkiyi bitirdikten hemen sonra başka bir ilişkiye girmek iyi bir fikir değildir. Bu kişi sizin için iyi olsa bile, yanlış nedenlerle birlikte olmanız yine de size iyi gelmeyecektir. Yeni bir ilişkiye başlamadan önce son ilişkinizi atlatmak için biraz zaman ayırmanız gerekir.
6
Abone Ol
6. Ayrılık nedenlerini yeniden düşünmek
İlişkinizi sona erdirmek için ikinizin sebepleri ne olursa olsun, işlerin o noktaya gelmesi için yeterince kötüye gittiğini unutmayın. Bir ilişkiden çıktıktan sonra, eski sevgilinizin tüm olumlu yönlerini düşünmeye başlarsınız ve ilk etapta neden ayrıldığınızı bile unutursunuz. Her şeyi yeniden gözden geçirmek istediğinizi hissediyorsanız, tüm bu travmatik olayı yaşamanızın muhtemelen çok sayıda nedeni olduğunu aklınızda bulundurun.
Sonunda her şey yoluna girecek! Akılcı olup yaşadığınız zor durumunuzu hafifletmek için bu tavsiyelere uymayı ihmal etmeyin!