Ayrılık Sırasında Kaçınılması Gereken 6 Şey

1. Eski sevgiliyle konuşmak Belki ilişki yeni bitti ya da belki birkaç ay oldu. Ayrılığın üzerinden ne kadar zaman geçmiş olursa olsun, eski sevgiliyle konuşma dürtüsü kesinlikle ortaya çıkacak. Birbirinizle çok zaman geçirdiniz ve sonuç olarak, başka hiç kimseyle yaşamadığınız şeyleri yapmış olmak bu dürtüyü besler. Yine de kendinize engel olmalısınız. Çünkü bu durum neredeyse her zaman kötü sonuçlanır. Sadece ayrılığı uzatacak ve sonunda kendinize daha fazla gönül yarası vereceksiniz, bu yüzden bu kurala uyun ve eski sevgilinizle iletişime geçmeyin!