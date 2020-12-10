Avokado Yağı Nedir? Avokado Yağı Nasıl Yapılır?

Avokadonun geriye kalan kısmını püre haline getirilip yaklaşık 45 ile 50 C derece arasında 40 ila 60 dakika arası yoğurulmaya bırakılır. Bu yoğrulma sıcaklığı zeytinyağına göre daha yüksek bir sıcaklık olsa da avokado için bu soğuk sıkım sıcaklığıdır.



Yoğrulma işlemi bittiği zaman filtreden geçirilen avokado şişelenip raflardaki yerini almaya hazır bir duruma gelmiş olur.