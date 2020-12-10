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GeriBeslenme Önerileri Avokado Yağı Nedir? Avokado Yağı Nasıl Yapılır?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Avokado Yağı Nedir? Avokado Yağı Nasıl Yapılır?
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Avokado Yağı Nedir? Avokado Yağı Nasıl Yapılır?

Rafine edilmemiş avokado yağının yapım işlemi ile zeytinyağının yapım işlemi aynıdır. Tek fark avokadonun kabuklarını soyup çekirdeğini çıkarmamız gerekmektedir.

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Avokadonun geriye kalan kısmını püre haline getirilip yaklaşık 45 ile 50 C derece arasında 40 ila 60 dakika arası yoğurulmaya bırakılır. Bu yoğrulma sıcaklığı zeytinyağına göre daha yüksek bir sıcaklık olsa da avokado için bu soğuk sıkım sıcaklığıdır.

Yoğrulma işlemi bittiği zaman filtreden geçirilen avokado şişelenip raflardaki yerini almaya hazır bir duruma gelmiş olur.

2Doğru Ürünü Satın Almak
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Doğru Ürünü Satın Almak

Yüksek kaliteli avokado yağının seçimi için araştırmacılar şu üç önemli madde üzerinde durmuşlardır:

31- Tat :
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1- Tat :

Otantik, taze ve saf avokado yağının tadı çimensi, tereyağımsı ve mantara benzeyen bir tat bırakmaldır. Kalitesiz, bozuk bir avokado yağı ise oyun hamuru tadındadır.

42- Renk:
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2- Renk:

Rafine edilmiş açık sarı avokado yağına göre natürel avokado yağının rengi yeşil olmalıdır.

53- Kalite:
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3- Kalite:

Yağın elde edildiği tarihe bakmak, tüketim tarihine bakmaktan daha önemlidir.

6Avokado Yağının Besin Değerleri
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Avokado Yağının Besin Değerleri

Zeytinyağı gibi avokado yağının da doymamış yağ asidi oranı yüksek, doymuş yağ oranı düşüktür. Ayrıca orta miktar E vitamini oranına sahiptir. Yüksek antioksidan ve karotenoid oranı ile vücudumuzdaki iltihapların çabuk iyileşmesine doğrudan katkısı bulunmaktadır. Göz sağlığımızı korumamıza oldukça faydası vardır.

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Amerika Tarım Bakanlığının (USDA) yaptığı kapsamlı araştırmaya göre 1 yemek kaşığı avokado yağının besin değerleri aşağıdaki gibidir;

• KALORİ : 124

• TEKLİ DOYMAMIŞ YAĞ : 9.88 g

• ÇOKLU DOYMAMIŞ YAĞ: 1.89 g

• DOYMUŞ YAĞ : 1.62 g

• TOPLAM YAĞ : 14 g

• E VİTAMİNİ : 0 mg

• K VİTAMİNİ: 0 µg

Fotoğraflar: İstock, Alamy, İngimage

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