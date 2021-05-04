Areka Palmiyesi Bakımı Nasıl Yapılır? Areka Palmiyesi Çoğaltılması ve Sulaması
Son zamanların gözde bitkisi olan Areka palmiyesi, iç mekanlara ferahlık ve farklı bir dokunuş katmak isteyenlerin en çok aradığı bitkiler arasında üst sıralarda yer alıyor. Bakımı ve yetiştirmesiyle de zahmet gerektirmeyen Areka palmiyesinin bakımı, çoğaltılması ve sulaması tüm püf noktalarıyla haberimizde.
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Palmiyeye benzer görüntüsü nedeniyle adına Areka palmiyesi denen bu görkemli bitki, bulunduğu her mekana ayrı bir hava katıyor. Peki daha önce de zahmet gerektirmediğini söylediğimiz areka palmiyesinin bakımı nasıl yapılır? İşte Areka palmiyesinin bakımına dair bilinmesi gerekenler…
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Areka palmiyesi bakımı nasıl yapılır?
İyi bakıldığında yaz-kış yeşil kalan areka palmiyesi, yaprakları kuruyabileceğinden doğrudan güneş ışığı istemez. Aynı şekilde yetersiz güneş ışığı da gelişimini olumsuz etkileyebilir. Ancak aydınlık ortamları sever. Perdenin ardından ışık almasına dikkat edilmelidir.
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Areka palmiyesi için 18-25 derece sıcaklık tam yerinde olacaktır. Ev içinde yetiştirildiğinde, yaprakları soğuk pencerelerden, klimalardan ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Yaz aylarında kapalı veya açık balkona alınabilir ancak 10 derece altındaki sıcaklıklarda dışarıda kalmamalıdır. Aksi halde ani soğuk hava yapraklarda koyu lekelere neden olabilir. Ayrıca, areka palmiyesinin en iyi şekilde görünmesini sağlamak için nem alması önemlidir. Hava çok kuruysa, yaprak uçlarının kahverengiye dönmesi yaygındır. Evdeki nem oranı mutlaka ölçülmeli ve artırılmalıdır.
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Areka palmiyesinin toprağı fazla kurumadan sulaması yapılmalıdır. Aşırı sulamamaya dikkat edilmeli, kış döneminde daha az sulanmalı ve soğuktan korunmalıdır. Yaz aylarında da ihtiyaca göre daha fazla su verilebilir. Areka palmiyesinin sulama işlemi her defasında aynı günde ve saatte yapılmalı. Areka palmiyesi gübresiz bakımı yapılmaması gereken bitkilerdendir. İlkbahardan sonbahar başına kadar etiket talimatlarını izleyerek sıvı besin ile gübrelemek gerektirir. Sonbahar sonu ve kış aylarında bitki besini vermemek önemlidir.
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Areka palmiyesinin saksı değişimi ise yılda bir defa yapılmalıdır. Topraktan alınan mineral bitkinin gelişiminde önemli rol oynar. Bu nedenle yılda bir defa da toprak değişimi yapılmalı.
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Areka palmiyesinde saksıda toprak drenajının olması önemlidir. Çünkü drenaj topraklar toprağın geçirgenliğini sağlar ve ıslak toprağın kolayca kökü çürütmesine engel olur. Bir ev bitkisi olarak Areka palmiyesi için iyi drene olan bir saksı gereklidir. Dolayısıyla dekoratif saksıda bakılsa dahi mutlaka içerisinde delikli bir saksıda yetiştirilmeli ve sulama yapıldıktan sonra mutlaka dekoratif saksı veya saksı tabağı içindeki suyun dökülmesi gerekmektedir. Aksi halde Areka palmiyeniz çürüyebilir.