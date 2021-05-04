Areka Palmiyesi Bakımı Nasıl Yapılır? Areka Palmiyesi Çoğaltılması ve Sulaması

Areka palmiyesinde saksıda toprak drenajının olması önemlidir. Çünkü drenaj topraklar toprağın geçirgenliğini sağlar ve ıslak toprağın kolayca kökü çürütmesine engel olur. Bir ev bitkisi olarak Areka palmiyesi için iyi drene olan bir saksı gereklidir. Dolayısıyla dekoratif saksıda bakılsa dahi mutlaka içerisinde delikli bir saksıda yetiştirilmeli ve sulama yapıldıktan sonra mutlaka dekoratif saksı veya saksı tabağı içindeki suyun dökülmesi gerekmektedir. Aksi halde Areka palmiyeniz çürüyebilir.