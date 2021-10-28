Aizanoi Antik Kenti Nerede, Ne Zaman Kuruldu? MasterChef 28 Ekim Çekimleri Aizanoi Antik Kenti'nde Yapıldı!

AİZANOİ ANTİK KENTİ NE ZAMAN KURULDU? Aizanoi antik kenti en parlak dönemini MS 2 yüzyılda yaşamış, büyük imar faaliyetleri görmüş ve bu dönemde birçok yapı inşa edilmiştir. Erken Bizans Dönemi'nde piskoposluk merkezi iken, 7'nci yüzyıldan itibaren bu önemini yitirmiştir. Tapınak düzlüğü Orta Çağ'da bir hisara dönüştürülmüştür. Selçuklular Dönemi'nde Çavdar Tatarları tarafından üs olarak kullanılmasından dolayı buraya Çavdarhisar adı verilmiştir.