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GeriCinsellik 8 Tahrik Noktasını Biliyor Musunuz?
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>8 Tahrik Noktasını Biliyor Musunuz?
Cinsellik

8 Tahrik Noktasını Biliyor Musunuz?

Kendimizi tanımamız daha fazla zevk almamızı sağlıyor. İşte sizi zevkin doruklarına çıkaracak 8 tahrik noktası...

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1Saçlarınıza dokunması

Saçlarınıza dokunması

Neden işe yarar?

Kafatası derisi milyonlarca sinir ucu içerir. Bir erkeğin parmaklarının saçlarınızda dolaşması, sizden hoşlandığını da gösteriyor aynı zamanda. Boşuna burun kıvırmayın, evrimsel psikoloji görev başında.

2

Bunu deneyin:

Bu hissi saçınızı taramasını isteyerek artırabilirsiniz.

3Omzunuzu öpmesi

Omzunuzu öpmesi

Neden işe yarar?

Çünkü size beklenmedik bir şekilde yaklaşır. Ayrıca sürpriz öpücükler sizin çekiciliğinizi ve onun size bağlılığını gösterir.

4

Bunu deneyin:

Partnerinize vücudunuzun ihmal edilmiş bölgelerini fark etmesi için yol gösterici olabilirsiniz. Bu konuda açıkça konuşmaktan çekiniyorsanız, kalemi kağıdı elinize alın ve romantik bir not yazın. Köprücük kemiğinizin okşanması, kulak memenize dille küçük dokunuşların ne kadar tahrik edici olduğunu öğrenince bakalım ne yapacak!

5Elini bacağınıza koyması

Elini bacağınıza koyması

Neden işe yarar?

Vücudunuzun bazı bölümlerine kazayla dokunmaya imkan yoktur. Tıpkı iç baldırınız gibi. Birisine duygusal olarak yeterince yakın olunca, o kadar yakına gelmesine izin vermek, duyguları harekete geçiriyor.

6

Bunu deneyin:

Onu, vücudunuzun başka bölgelerine de yönlendirebilirsiniz. Mesela elini jean'inizin arka cebine sokmasını sağlayın.

7Uzun bir koşu sonrası nefes nefese kalmak

Uzun bir koşu sonrası nefes nefese kalmak

Neden işe yarar?

Egzersiz, dopamin ve norepineprin salgılanmasını tetikler, vücudunuz egzersiz sonrasında endorfin salgılar ve kan akışınız artar. Egzersiz sonrası tüm bu vücutta yaşananlar, cinsellik yaşanırken olanlara paralel.

8

Bunu deneyin:

İşten eve gelince, TV seyretmek için koltuğa yayılmadan önce bir iki zindelik verici yoga hareketi, birkaç mekik veya şınav deneyin.

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10 Hiç tanımadığınız bir adamla göz göze gelmek

Hiç tanımadığınız bir adamla göz göze gelmek

Neden işe yarar?

İlk kez göz göze gelindiğinde, bu son derece etkileyici olabiliyor. Heyecanlanıyorsunuz çünkü göz göze gelmek kafalarda bir anda cinsel bir soru işaretini de çağrıştırıyor.

11

Bunu deneyin:

İster şaka yollu ister bilerek olsun; bir kol teması ile işe başlayabilirsiniz. Bu, bir yabancıda ufak da olsa etkileşim yaratacaktır.

12Jean pantolon giymesi

Jean pantolon giymesi

 Neden işe yarar?

Erotik anlamda sütyen kadın bedeni için neyse, jean pantolon da erkek bedeni için o! Uzmanlar "Burada biyolojinin de etkisini unutmayın" diyor. Sıkı bir jean pantolon, sağlıklı bacak kasları, karın kasları anlamına geliyor! Bunlar da sağlıklı ve güçlü bir partner demek tabii ki!

13

Bunu deneyin:

Unutmayın, erkekler de en az kadınlar kadar iltifat edilmeyi sever. Ona, jean giydiği zaman yakışıklı göründüğü yönünde ne kadar çok iltifat ederseniz, o kadar çok jean giyecek.

14Sabun gibi kokması

Sabun gibi kokması

Neden işe yarar?

Sabun kokan bir erkekten hoşlanmak, fırından geçerken kokusundan ötürü canınızın ekmek çekmesi gibidir. Koku karşılaşana dek tanımadığınız bir iştahı tetikler. Kolonyanın tersine, sabun onun doğal kokusunu bloke ediyor. Sabun kokusu ve erkeğin kokusu birbirine karışıyor. Burada vücudun salgıladığı doğal kimyasallar devreye giriyor.

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Bunu deneyin:

Yürüyüşe çıkın veya beraber koşun. Böylelikle onun vücut ısı derecesini artırarak doğal kokusunu duyabileceksiniz.

16Bir köpük banyosunda uzanmak

Bir köpük banyosunda uzanmak

Neden işe yarar?

Köpük banyosu, rahatlamanın en kolay yolu. Genelde zihnimizdeki yapılacaklar listesi ile uğraştığımız için kendi fiziki uyanışımızın işaretlerini kaçırıyoruz ama ılık su, kanın cilt yüzeyinin altındaki sinir uçlarına gidişini hızlandırıyor ve bu da uyarılmayı kolaylaştırıyor.

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Bunu deneyin:

Düzenli olarak banyoyu akşam rutininiz içine alın. Vücudunuzun hisleriyle ilgili olarak ne kadar rahat ve uyanıksanız, onları ilerletmekle ilgili o kadar istekli olacaksınız. Ayrıca duş başlığının gücünü asla hafife almayın.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy

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