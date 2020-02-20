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GeriCinsellik 5 Adımda Seks Sürenizi Uzatın!
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>5 Adımda Seks Sürenizi Uzatın!
Cinsellik
MAHMURE ÖZEL

5 Adımda Seks Sürenizi Uzatın!

Dünya genelinde erkeklerin cinsel aktivite süresi 1,5 ile 7 dakika arasında seyrediyor. Fakat erkeklerin birçoğu 2 dakika ya da daha az bir süre içinde boşalıyor ve partnerlerini tatmin edemiyorlar.

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Durum Türkiye'de de tam olarak bundan ibaret! Uzmanlar, hızlı başlayan ve başladığı hızda biten bir seks anlayışımız olduğunu söylüyor. Son yıllarda bu durum değişmeye başlasa da birçok çift hâlâ genelde tek taraflı, erkeğin işini bitirmesine odaklı bir seks hayatı yaşıyor. Peki bu nasıl aşılabilir? İşte seks süresini uzatmanın yolları...

2İlişki öncesi mastürbasyon yapmasını sağlayın

İlişki öncesi mastürbasyon yapmasını sağlayın

Erkekler aşırı istekli olduğunda ya da sekse uzun bir ara verdiğinde, ilk sevişmede bazen dokunmaya bile gerek kalmadan kontrolsüz şekilde boşalabiliyorlar.

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Cinsel ilişkiden bir ya da iki saat öncesi erkeğin mastürbasyon yoluyla boşalması cinsel ilişki anında hemen boşalmasına engel olur. Mastürbasyondan sonra partnerinizi sıcak ve yavaş bir ön sevişme ile yeniden uyarabilirsiniz.

4Rutinden sıyrılın

Rutinden sıyrılın

Bazen seks hayatımız da rutine bağlayabilir. Aynı kişi ile uzun süre cinsellik yaşamak, alışılmış seks pozisyonları erken boşalmaya sebep olabilir.

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Size tavsiyemiz; yeni pozisyonlar deneyin, daha önce sevişmediğiniz bir yerde sevişin ve bedenlerinizi şaşırtın. İkiniz de daha çok sevk alacaksınız!

6Boşalacağını anladığınızda durun

Boşalacağını anladığınızda durun

Bu maddeyi gerçekleştirebilmek için kadının deneyimli olması ve ilişkiyi kontrol edebilmesi gerekiyor. Partnerinizin boşalma noktasına geldiğini hissettiğinizde, ondan durup 1 dakika kadar beklemesini ve sonra devam etmesini isteyin.

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Herkesin bir geri dönülemez noktası vardır. Bu ana ulaşmadan biraz durdurmayı başarabilirseniz, partneriniz vücuduna orgazm olma noktasını geciktirmeyi öğretir ve siz de bu sayede orgazma ulaşabilirsiniz.

8Kegel egzersizleri yapmasını isteyin

Kegel egzersizleri yapmasını isteyin

Kegel egzersizleri sadece kadınlara özgü mü sanıyordunuz? Evet, erkekler de tıpkı kadınlar gibi Kegel egzersizleri yapabilirler.

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Kegel egzersizleri cinsel terapide sık kullanılan tekniklerdendir. Bu egzersizlerin hepsi pelvik taban kaslarının güçlenmesini sağlayarak, partnerinizin orgazm spazmlarını kontrol etmesine yardımcı olacaktır.

10Hissizleştirici/geciktirici solüsyonlar kullanabilirsiniz

Hissizleştirici/geciktirici solüsyonlar kullanabilirsiniz

Bir uzmana danışarak geciktirici solüsyonlar, kremler kullanabilirsiniz. Bu yöntem, dikkatli ve bilinçli kullanıldığında boşalmayı geciktirir. Ancak bu yöntem sürekli hale getirilmemelidir.

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Aşırı uygulanması kadın vajinasını da uyuşturabileceğinden her iki tarafın da ilişkiden zevk alma kalitesini düşürebilir.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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