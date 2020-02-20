5 Adımda Seks Sürenizi Uzatın!

Dünya genelinde erkeklerin cinsel aktivite süresi 1,5 ile 7 dakika arasında seyrediyor. Fakat erkeklerin birçoğu 2 dakika ya da daha az bir süre içinde boşalıyor ve partnerlerini tatmin edemiyorlar.
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1
Durum Türkiye'de de tam olarak bundan ibaret! Uzmanlar, hızlı başlayan ve başladığı hızda biten bir seks anlayışımız olduğunu söylüyor. Son yıllarda bu durum değişmeye başlasa da birçok çift hâlâ genelde tek taraflı, erkeğin işini bitirmesine odaklı bir seks hayatı yaşıyor. Peki bu nasıl aşılabilir? İşte seks süresini uzatmanın yolları...
2
İlişki öncesi mastürbasyon yapmasını sağlayın
Erkekler aşırı istekli olduğunda ya da sekse uzun bir ara verdiğinde, ilk sevişmede bazen dokunmaya bile gerek kalmadan kontrolsüz şekilde boşalabiliyorlar.
3
Cinsel ilişkiden bir ya da iki saat öncesi erkeğin mastürbasyon yoluyla boşalması cinsel ilişki anında hemen boşalmasına engel olur. Mastürbasyondan sonra partnerinizi sıcak ve yavaş bir ön sevişme ile yeniden uyarabilirsiniz.
4
Rutinden sıyrılın
Bazen seks hayatımız da rutine bağlayabilir. Aynı kişi ile uzun süre cinsellik yaşamak, alışılmış seks pozisyonları erken boşalmaya sebep olabilir.
5
Size tavsiyemiz; yeni pozisyonlar deneyin, daha önce sevişmediğiniz bir yerde sevişin ve bedenlerinizi şaşırtın. İkiniz de daha çok sevk alacaksınız!
6
Boşalacağını anladığınızda durun
Bu maddeyi gerçekleştirebilmek için kadının deneyimli olması ve ilişkiyi kontrol edebilmesi gerekiyor. Partnerinizin boşalma noktasına geldiğini hissettiğinizde, ondan durup 1 dakika kadar beklemesini ve sonra devam etmesini isteyin.
7
Herkesin bir geri dönülemez noktası vardır. Bu ana ulaşmadan biraz durdurmayı başarabilirseniz, partneriniz vücuduna orgazm olma noktasını geciktirmeyi öğretir ve siz de bu sayede orgazma ulaşabilirsiniz.
8
Kegel egzersizleri yapmasını isteyin
Kegel egzersizleri sadece kadınlara özgü mü sanıyordunuz? Evet, erkekler de tıpkı kadınlar gibi Kegel egzersizleri yapabilirler.
9
Kegel egzersizleri cinsel terapide sık kullanılan tekniklerdendir. Bu egzersizlerin hepsi pelvik taban kaslarının güçlenmesini sağlayarak, partnerinizin orgazm spazmlarını kontrol etmesine yardımcı olacaktır.