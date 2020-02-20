5 Adımda Seks Sürenizi Uzatın!

Durum Türkiye'de de tam olarak bundan ibaret! Uzmanlar, hızlı başlayan ve başladığı hızda biten bir seks anlayışımız olduğunu söylüyor. Son yıllarda bu durum değişmeye başlasa da birçok çift hâlâ genelde tek taraflı, erkeğin işini bitirmesine odaklı bir seks hayatı yaşıyor. Peki bu nasıl aşılabilir? İşte seks süresini uzatmanın yolları...